"Грузинская мечта" снова использовала изображения разрушенных украинских городов в предвыборной рекламе
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использует изображения разрушенных Россией украинских городов для рекламы политсилы.
Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В видео демонстрируются черно-белые кадры разрушенных украинских городов в результате боев с российскими оккупантами и захоронения украинских военных в противопоставлении к цветным кадрам грузинских городов.
В левой части подпись "Нет войне!", в правой - "Выбирай мир".
В начале октября 2025 года в Грузии должны состояться местные выборы.
В сентябре 2024 года сообщалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".
МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.
