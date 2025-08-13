"Грузинская мечта" снова использовала изображения разрушенных украинских городов в предвыборной рекламе

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использует изображения разрушенных Россией украинских городов для рекламы политсилы.

Об этом пишет Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В видео демонстрируются черно-белые кадры разрушенных украинских городов в результате боев с российскими оккупантами и захоронения украинских военных в противопоставлении к цветным кадрам грузинских городов.

В левой части подпись "Нет войне!", в правой - "Выбирай мир".

В начале октября 2025 года в Грузии должны состояться местные выборы.

В сентябре 2024 года сообщалось, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.

Ряд плакатов и видеоролик, где кадрам бомбардировок противопоставляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. Так, избирателям предлагают "выбрать мир" и сказать "нет войне".

МИД Украины назвал недопустимым использование партией власти Грузии в политической рекламе изображений последствий войны России против Украины.

