Украинцы на границе РФ и Грузии прекратили голодовку. Трем гражданам оказали медицинскую помощь, - МИД
Гуманитарная ситуация в грузинском пункте пропуска "Дариали" на границе с РФ, где застряли депортированные украинцы, находится на постоянном контроле МИД Украины.
Об этом говорится в заявлении ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
В ночь с 6 на 7 августа представитель Посольства Украины в Грузии прибыл на российско-грузинскую границу, где встретился с нашими соотечественниками, которые находятся в пункте пропуска в результате действий Российской Федерации.
Дипломат проинформировал о мерах, которые осуществляет МИД Украины и Посольство Украины в Грузии для защиты их прав и законных интересов.
В МИД рассказали, что 7 августа трем украинцам была оказана медицинская помощь и оформлены соответствующие медицинские протоколы. С грузинской стороной достигнута договоренность о дальнейшем обеспечении экстренной медицинской помощи гражданам Украины в случае необходимости.
8 августа представитель депортированных украинцев, с которым дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, проинформировал посольство, что те прекратили голодовку. О начале голодовки стало известно 5 августа.
Сейчас МИД Украины с привлечением посольств в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями, продолжает работать над возвращением граждан Украины на Родину.
"Продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий. Напоминаем, что за предыдущий месяц удалось организовать выезд из пункта пропуска "Дариали" 44 граждан Украины. Работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать возможным транзит остальных наших людей", - говорится в заявлении.
В то же время, МИД возобновляет призыв к российской стороне, озвученный министром иностранных дел Андреем Сибигой, отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью. Украина готова их встречать, подчеркнули в министерстве.
Напомним, ранее сообщалось, что со второй половины июня Россия существенно активизировала депортацию украинских граждан через границу с Грузией, что повлекло гуманитарный кризис в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", некоторые украинцы объявили о начале голодовки.
В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня сообщали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.
