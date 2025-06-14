50 украинских детей оккупанты вывезли в Калмыкию с ВОТ Луганщины, - ЦПД

Оккупационные власти отправили "на оздоровление" в Калмыкию в РФ 50 детей из Антрацитовского района Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"На бумаге - спортивные игры и мастер-классы в лагере "Лесная сказка", на самом деле - круглосуточная идеологическая обработка, системная русификация и попытка стереть украинскую идентичность.

Лагеря как инструмент войны

"Лесная сказка", как и "Красная гвоздика" на ВОТ Запорожья, - это не отдых, а инструмент войны. кремль превратил так называемые детские лагеря в инструмент ассимиляции: там украинских детей учат "правильной" истории, навязывают "русский мир", воспитывают лояльность к путинскому режиму, пропагандируют войну и ненависть, готовят как ресурс для новых войн", - отмечают в ЦПИ.

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Также в ЦПД отмечают, что оторванные от семей, культуры, языка дети попадают под полный контроль государства-оккупанта. Эта стратегия, которая нарушает международное гуманитарное право, является частью геноцидной политики РФ в отношении Украины.

Напомним, 13 июня еще 11 детей вернули из оккупированных Россией территорий: некоторые были в "лагерях перевоспитания".