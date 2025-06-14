50 українських дітей окупанти вивезли у Калмикію з ТОТ Луганщини, - ЦПД

Окупаційна влада відправила "на оздоровлення" до Калмикії у РФ 50 дітей з Антрацитівського району Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"На папері – спортивні ігри й майстер-класи в таборі "Лєсная сказка", насправді – цілодобова ідеологічна обробка, системна русифікація та спроба стерти українську ідентичність.

Табори як інструмент війни

""Лєсная сказка", як і "Червона гвоздика" на ТОТ Запоріжжя, – це не відпочинок, а інструмент війни. кремль перетворив так звані дитячі табори на інструмент асиміляції: там українських дітей вчать "правильній" історії, нав’язують "русскій мір", виховують лояльність до путінського режиму, пропагують війну та ненависть, готують як ресурс для нових воєн", - зазначають у ЦПД.

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Також у ЦПД наголошують що відірвані від родин, культури, мови діти потрапляють під повний контроль держави-окупанта. Ця стратегія, яка порушує міжнародне гуманітарне право, є частиною геноцидної політики рф щодо України.

Нагадаємо, 13 червня ще 11 дітей повернули з окупованих Росією територій: дехто був у "таборах перевиховання".