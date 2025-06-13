Дехто був у "таборах перевиховання": ще 11 дітей повернули з окупованих Росією територій

Ще 11 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, повернулися 8 дівчат та 3 хлопчиків, яких виховують у девʼяти родинах.

"Наймолодшій дитині – лише чотири роки, найстаршій – сімнадцять. Серед них також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування.



Цих хлопців і дівчат змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських заходах, дехто пережив "візити" озброєних співробітників фсб та перебування у так званих "таборах перевиховання". І все це – лише через те, що вони українці", - розповів він.

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