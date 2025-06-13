УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12198 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
581 2

Дехто був у "таборах перевиховання": ще 11 дітей повернули з окупованих Росією територій

11 дітей вдалося повернути з російської окупації. Що відомо

Ще 11 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, повернулися 8 дівчат та 3 хлопчиків, яких виховують у девʼяти родинах.

"Наймолодшій дитині – лише чотири роки, найстаршій – сімнадцять. Серед них також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування.

Цих хлопців і дівчат змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських заходах, дехто пережив "візити" озброєних співробітників фсб та перебування у так званих "таборах перевиховання". І все це – лише через те, що вони українці", - розповів він.

Читайте: Окупанти підвищують тарифи на Луганщині та погрожують "націоналізацією" житла у Сватовому, - ОВА

Автор: 

діти (5157) окупація (6754) повернення (247)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найнікчемніший не хоче про цих дітей в ООН розповісти? Записати відео з якимись старшими дітьми?
Та про шо я питаю, Лохочмо з Чорбаном среться за використання його відіжраного на мівіні іпла.
показати весь коментар
13.06.2025 12:16 Відповісти
А Ленка-скумбрії по 7 грн, лише на обкладинки журналів, продає своє зображення!! Не до дітей їй, з України, вони ж нє месниє, тимчасово в Україні?? Шоу говнобородька, продовжується …. Коломойський з шуфричем, сміються!!!
показати весь коментар
13.06.2025 12:23 Відповісти
 
 