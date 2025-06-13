РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11555 посетителей онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации
622 2

Некоторые были в "лагерях перевоспитания": еще 11 детей вернули с оккупированных Россией территорий

11 детей удалось вернуть из российской оккупации. Что известно

Еще 11 детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вернулись 8 девочек и 3 мальчиков, которых воспитывают в девяти семьях.

"Самому младшему ребенку - всего четыре года, самому старшему - семнадцать. Среди них также есть один ребенок, лишенный родительской опеки.

Этих ребят заставляли учиться по российской программе, участвовать в пропагандистских мероприятиях, некоторые пережили "визиты" вооруженных сотрудников фсб и пребывание в так называемых "лагерях перевоспитания". И все это - только потому, что они украинцы", - рассказал он.

Читайте: Оккупанты повышают тарифы на Луганщине и угрожают "национализацией" жилья в Сватово, - ОВА

Автор: 

дети (6581) оккупация (10202) возврат (229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найнікчемніший не хоче про цих дітей в ООН розповісти? Записати відео з якимись старшими дітьми?
Та про шо я питаю, Лохочмо з Чорбаном среться за використання його відіжраного на мівіні іпла.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:16 Ответить
А Ленка-скумбрії по 7 грн, лише на обкладинки журналів, продає своє зображення!! Не до дітей їй, з України, вони ж нє месниє, тимчасово в Україні?? Шоу говнобородька, продовжується …. Коломойський з шуфричем, сміються!!!
показать весь комментарий
13.06.2025 12:23 Ответить
 
 