Некоторые были в "лагерях перевоспитания": еще 11 детей вернули с оккупированных Россией территорий
Еще 11 детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, вернулись 8 девочек и 3 мальчиков, которых воспитывают в девяти семьях.
"Самому младшему ребенку - всего четыре года, самому старшему - семнадцать. Среди них также есть один ребенок, лишенный родительской опеки.
Этих ребят заставляли учиться по российской программе, участвовать в пропагандистских мероприятиях, некоторые пережили "визиты" вооруженных сотрудников фсб и пребывание в так называемых "лагерях перевоспитания". И все это - только потому, что они украинцы", - рассказал он.
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Та про шо я питаю, Лохочмо з Чорбаном среться за використання його відіжраного на мівіні іпла.