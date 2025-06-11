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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты повышают тарифы в Луганской области и угрожают "национализацией" жилья в Сватово, - ОГА

гроші

С 1 июля на временно оккупированной Луганщине снова вырастут тарифы на коммунальные услуги, а в Сватово оккупанты угрожают "национализировать" жилье тех, кто выехал с захваченных территорий.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на обещания оккупационных властей не повышать тарифы, еще в прошлом году они уже выросли на 30%. Теперь оккупанты готовят очередное аналогичное повышение, называя его "поэтапной индексацией". С начала 2025 года были пересмотрены и тарифы на квартплату.

Кроме того, в Сватово захватчики оказывают давление на владельцев недвижимости, которые покинули оккупированные территории. Местная оккупационная администрация требует, чтобы люди возвращались и получали документы российского образца для переоформления собственности. В случае отказа после 1 января 2026 года имущество могут передать третьим лицам.

"Не принимают ни доверенности, ни другие документы. Это - очередная попытка легализовать грабеж через так называемую национализацию", - подчеркнул Харченко.

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Автор: 

оккупация (10201) тарифы (1890) Луганская область (6510)


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Окупанти підвищують тарифи

От суки!
Слава богу, у нас такого нема!
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11.06.2025 13:01 Ответить
зато у нас стабільне підвищення вообще всего, кроме зарплат у наёмных
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11.06.2025 13:02 Ответить
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11.06.2025 13:06 Ответить
 
 