Оккупанты повышают тарифы в Луганской области и угрожают "национализацией" жилья в Сватово, - ОГА

С 1 июля на временно оккупированной Луганщине снова вырастут тарифы на коммунальные услуги, а в Сватово оккупанты угрожают "национализировать" жилье тех, кто выехал с захваченных территорий.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, несмотря на обещания оккупационных властей не повышать тарифы, еще в прошлом году они уже выросли на 30%. Теперь оккупанты готовят очередное аналогичное повышение, называя его "поэтапной индексацией". С начала 2025 года были пересмотрены и тарифы на квартплату.

Кроме того, в Сватово захватчики оказывают давление на владельцев недвижимости, которые покинули оккупированные территории. Местная оккупационная администрация требует, чтобы люди возвращались и получали документы российского образца для переоформления собственности. В случае отказа после 1 января 2026 года имущество могут передать третьим лицам.

"Не принимают ни доверенности, ни другие документы. Это - очередная попытка легализовать грабеж через так называемую национализацию", - подчеркнул Харченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силовики РФ проводят рейды в оккупированном Бердянске для принуждения к службе в армии, - МВА