Окупанти підвищують тарифи на Луганщині та погрожують "націоналізацією" житла у Сватовому, - ОВА

З 1 липня на тимчасово окупованій Луганщині знову зростуть тарифи на комунальні послуги, а у Сватовому окупанти погрожують "націоналізувати" житло тих, хто виїхав із захоплених територій.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, попри обіцянки окупаційної влади не підвищувати тарифи, ще минулого року вони вже зросли на 30%. Тепер окупанти готують чергове аналогічне підвищення, називаючи його "поетапною індексацією". З початку 2025 року були переглянуті й тарифи на квартплату.

Крім того, у Сватовому загарбники чинять тиск на власників нерухомості, які залишили окуповані території. Місцева окупаційна адміністрація вимагає, аби люди поверталися та отримували документи російського зразка для переоформлення власності. У разі відмови після 1 січня 2026 року майно можуть передати третім особам.

"Не приймають ні довіреності, ні інші документи. Це - чергова спроба легалізувати грабунок через так звану націоналізацію", - наголосив Харченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Силовики РФ проводять рейди в окупованому Бердянську для примусу до служби в армії, - МВА