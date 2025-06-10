Силовики РФ проводять рейди в окупованому Бердянську для примусу до служби в армії, - МВА
Російські силовики у тимчасово окупованому Бердянську проводять рейди з метою примусу місцевих жителів до контрактної служби в армії РФ. Вони пояснюють такі рейди "виявленням порушників ПДР та нетверезих водіїв".
Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Однак, як повідомляють жителі ТОТ, за цією показовою "турботою про безпеку" криється зовсім інша мета – тиск на чоловіків з метою примусу до підписання контракту на службу в російській армії. За словами очевидців, після перевірки документів і алкотесту починаються типові розмови про "важке життя", "дорогий бензин" і "відсутність роботи", які зводяться до нав’язливої поради йти служити", - йдеться в повідомленні.
Один із водіїв розповів, що його цьогоріч вже кілька разів зупиняли рашисти.
"Одні й ті ж запитання: чому не служу, чи є військовий квиток. Наче й не ДАІ, а якась мобілізаційна комісія на колесах. Якось спитав, чому військова інспекція зупиняє цивільні авто - відповіли, що "військові захищають родіну, тому можуть все"", - сказав він.
За даними МВА, такі псевдопрофілактичні рейди регулярно проводять на окупованих територіях з метою залякування і примусу місцевого населення.
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В моєму Сєвєрє таких цінують
Таваріщ майор, нє стєсняйтєсь, гаварітє па-русскі.
На первом этапе можно даже подъёмных заработать.
Але далі аналогії зникають, бо - провадять розмови, переконують... Ой ну шо не кажіть, а це таке шось на ІПСО схоже - де ж пляшки, буряти, заградотряди кадирівців.
Плюс які до дідька автомобілі - хіба окупанти їх не забирають разом з житлом, а людей виганяють? Словом, якась єрунда виходить.
В тих, котрі допомагали німцям - німці теж нічого не забирали.
Будете сперечатись?
Ну, так вони мріють.
Спочатку гроші дають, потім за важке життя розповідають, а згодом почнуть затримувати під приводом "нашли наркотики/укропропаганду", і щоб не потрапити в русскую тюрьму - підписуй швиденько контракт.
Русня не глупа, вміє робити подібні речі.
Особливо коли ані армії, ані допомоги ззовні немає.