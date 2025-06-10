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Новини Окуповані території
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Силовики РФ проводять рейди в окупованому Бердянську для примусу до служби в армії, - МВА

Рейди для примусу служби в армії РФ. Що відбувається у Бердянську

Російські силовики у тимчасово окупованому Бердянську проводять рейди з метою примусу місцевих жителів до контрактної служби в армії РФ. Вони пояснюють такі рейди "виявленням порушників ПДР та нетверезих водіїв".

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Однак, як повідомляють жителі ТОТ, за цією показовою "турботою про безпеку" криється зовсім інша мета – тиск на чоловіків з метою примусу до підписання контракту на службу в російській армії. За словами очевидців, після перевірки документів і алкотесту починаються типові розмови про "важке життя", "дорогий бензин" і "відсутність роботи", які зводяться до нав’язливої поради йти служити", - йдеться в повідомленні.

Один із водіїв розповів, що його цьогоріч вже кілька разів зупиняли рашисти.

"Одні й ті ж запитання: чому не служу, чи є військовий квиток. Наче й не ДАІ, а якась мобілізаційна комісія на колесах. Якось спитав, чому військова інспекція зупиняє цивільні авто - відповіли, що "військові захищають родіну, тому можуть все"", - сказав він.

За даними МВА, такі псевдопрофілактичні рейди регулярно проводять на окупованих територіях з метою залякування і примусу місцевого населення.

Читайте: Окупанти змусили школярів у Бердянську отримати російські паспорти, - МВА. ФОТО

Автор: 

Бердянськ (471) окупація (6751) Запорізька область (3740) Бердянський район (11)


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Топ коментарі
+11
Ото в них жахіття, аж вмовляють! Не те шо в нас, коли б'ють чи підпалюють прямо у машині, а потім ногами вперед закидують до буса. Оце по-душевному!
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10.06.2025 16:13 Відповісти
+9
Тобто під приводом порушення ПДР зупиняють авто і пробивають по базі на предмет військового обліку... Хм... Так так...

Але далі аналогії зникають, бо - провадять розмови, переконують... Ой ну шо не кажіть, а це таке шось на ІПСО схоже - де ж пляшки, буряти, заградотряди кадирівців.

Плюс які до дідька автомобілі - хіба окупанти їх не забирають разом з житлом, а людей виганяють? Словом, якась єрунда виходить.
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10.06.2025 16:19 Відповісти
+8
Який жах! Вмовляють. Де там свідки бурятів котрі усіх запакують і поженуть в м'ясні штурми? А моя країна в мене срані 2000 впо забрала, хоча я ВПО з 14 року і сплачую податків більше ніж ці 2000. Житлом мене не забезпечили, зарплатні (близько 16 тисяч чистими не вистачає на оренду житла, живу один, сім'ї немає) з країни біженцем виїхати не дають, можуть запакувати на вулиці (хоч в мене і є право на відстрочку, один раз вже майже запакували) і відправити захищати майно жидоолігархів і іної мразоти.
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10.06.2025 16:15 Відповісти
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Ото в них жахіття, аж вмовляють! Не те шо в нас, коли б'ють чи підпалюють прямо у машині, а потім ногами вперед закидують до буса. Оце по-душевному!
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10.06.2025 16:13 Відповісти
Братушкі прідут, порядок наведут! В яму посадят и обоссут!
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10.06.2025 16:16 Відповісти
А я дивлюсь, в тебе важкий життєвий досвід. Ти б хоч до спеціаліста з цим сходив.
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10.06.2025 16:18 Відповісти
Жадаєш перевірити кацапський сервіс власною сракою?
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10.06.2025 16:18 Відповісти
Ще один пацієнт з важким життєвим досвідом. Слухай, якщо ти ********* чоловічі сраки - це твоя особиста справа, мені це не цікаво.
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10.06.2025 16:20 Відповісти
Хочете сказати, які гарні окупанти. Наскільки я знаю в днр-лнр росіяни дуже жорстко діють
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10.06.2025 16:30 Відповісти
Звісно, вірю, от вам і показовий приклад цих жорстоких дій - вмовляння. Куди ж вже жорсткіше. Не знаю точно, що там в лнр/днр, але життя моїх знайомих з Криму чи півдня по факту взагалі не змінилося зв ці роки. не те що в нас, от в нас-то стало набагато краще!
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10.06.2025 16:39 Відповісти
А де ж наші тилові ждуни-*******? Жодного коменту про кацапських тцкунів та поліціянтів-ухилянтів.
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10.06.2025 16:14 Відповісти
Про єто? НА
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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10.06.2025 16:30 Відповісти
НЕ СМЕШИТЕ.
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10.06.2025 16:15 Відповісти
Який жах! Вмовляють. Де там свідки бурятів котрі усіх запакують і поженуть в м'ясні штурми? А моя країна в мене срані 2000 впо забрала, хоча я ВПО з 14 року і сплачую податків більше ніж ці 2000. Житлом мене не забезпечили, зарплатні (близько 16 тисяч чистими не вистачає на оренду житла, живу один, сім'ї немає) з країни біженцем виїхати не дають, можуть запакувати на вулиці (хоч в мене і є право на відстрочку, один раз вже майже запакували) і відправити захищати майно жидоолігархів і іної мразоти.
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10.06.2025 16:15 Відповісти
Чємодан, вокзал, расія.
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10.06.2025 16:17 Відповісти
Бажаючим завжди можна виїхати. Таким як ти совкам, яким треба, щоб тобі завжди хтось щось дав - тільки могила поможе.
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10.06.2025 16:20 Відповісти
Совок як раз ти, готовий воювати за якісь абстракні речі типа батьківщини котра окрім паспорту у 14 років нічого тобі не дала.
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10.06.2025 16:22 Відповісти
Поясніть, ви "продвинутий", яке право мала росія вторгнутися в Україну і вбивати людей.
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10.06.2025 16:35 Відповісти
У нас деякі міністри з колишнього уряду на фронті.
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10.06.2025 16:36 Відповісти
ти прямо з росії щойно зареєструвався, щоб висрати цей комент?
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10.06.2025 16:22 Відповісти
а якщо тебе по іншу сторону запакують та відправлять в армію - що ти захищатимеш тоді?
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10.06.2025 16:19 Відповісти
Поки що там кордоні відкриті на відміну від зеленого мордору. Да і поки там дійсно почнуть як в нас пакувати, в нас мабудь вже нікого не залишиться.
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10.06.2025 16:21 Відповісти
Чого ж було тікати з Луганщини, сидів би там досі - в єдину расєю вступив би, інгушам ср@ки би вилизував за пайок?
В моєму Сєвєрє таких цінують
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10.06.2025 16:33 Відповісти
свіжозареєстрований бот ))
Таваріщ майор, нє стєсняйтєсь, гаварітє па-русскі.
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10.06.2025 16:29 Відповісти
Есть такая хорошая программа, "Хочу к своим" называется.
На первом этапе можно даже подъёмных заработать.
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10.06.2025 16:35 Відповісти
Хороша робота ..повезло комусь працювати в Бердянській МВА
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10.06.2025 16:17 Відповісти
Хтось явно бреше. Або пресслужба МВА, або місцеві бойові діди із розповідями про штурм Варшави, Берліну і т. д.
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10.06.2025 16:18 Відповісти
Читайте "1984", там все пояснюють на рахунок цього.
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10.06.2025 16:21 Відповісти
Та читав неодноразово. Зараз перечитувати геть немає ніякого сенсу. Зараз все це наживо цілою країною спостерігаємо.
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10.06.2025 16:24 Відповісти
Так отож. Дводумство - мистецтво дивитися на дві протилежні за суттю речі й бачити одне й те ж - якщо так потрібно.
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10.06.2025 16:25 Відповісти
Тобто під приводом порушення ПДР зупиняють авто і пробивають по базі на предмет військового обліку... Хм... Так так...

Але далі аналогії зникають, бо - провадять розмови, переконують... Ой ну шо не кажіть, а це таке шось на ІПСО схоже - де ж пляшки, буряти, заградотряди кадирівців.

Плюс які до дідька автомобілі - хіба окупанти їх не забирають разом з житлом, а людей виганяють? Словом, якась єрунда виходить.
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10.06.2025 16:19 Відповісти
тобі подобається там? Чого тут сидиш?
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10.06.2025 16:31 Відповісти
Тобі хлопець розвіяв чергову ІПСО, а ти в штики.
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10.06.2025 16:34 Відповісти
Вище G2 Genocide уже написав- він хоче додому, до своїх, на луганщину, але Україна не випускає його.
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10.06.2025 16:36 Відповісти
В чому річ? Я вказую на неправдоподібності в даній новині. Люди в окупації їздять на своїх автомобілях, їх переконують підписувати контракт замість насильної мобілізації. А ми знаємо, що насправді автомобілі забирають окупанти, мобілізація на ТОТ насильна. Ви що, з цим не погоджуєтеся?
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10.06.2025 16:37 Відповісти
в моїх знайомих забрали квартиру. будете сперечатись?
В тих, котрі допомагали німцям - німці теж нічого не забирали.
Будете сперечатись?
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10.06.2025 16:44 Відповісти
З тим, що у ваших знайомих забрали квартиру (якщо це правда) - не сперечаюся.
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10.06.2025 16:47 Відповісти
Ти не розумієш. Такі як ;Петрик Похмільський; чи vitaliymkua будуть вірно служити росіянам і у них не просто нічого не заберуть- навпаки їх поважатимуть і цінуватимуть.
Ну, так вони мріють.
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10.06.2025 16:58 Відповісти
Пан Динамітопетлюрівець, не екстраполюйте на мене свої латентні фантазії про службу росіянам, бо я вже злякаюся, що у вас після дембеля шось перемкнуло.
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10.06.2025 17:12 Відповісти
Кокєтка, тут уже всі знають чим ти дишеш.
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10.06.2025 17:14 Відповісти
Ше й кокєтка) Це справді сумно.
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10.06.2025 17:15 Відповісти
У повара зеки спочатку теж всі до одного були добровольцями.
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10.06.2025 16:37 Відповісти
У нас спочатку теж усіх найбільших патріотів від дверей ТЦК відганяли, і що?
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10.06.2025 16:39 Відповісти
А те, що все поетапно.
Спочатку гроші дають, потім за важке життя розповідають, а згодом почнуть затримувати під приводом "нашли наркотики/укропропаганду", і щоб не потрапити в русскую тюрьму - підписуй швиденько контракт.
Русня не глупа, вміє робити подібні речі.
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10.06.2025 16:41 Відповісти
Чоловіче, те що в них це лише квіточки, в порівнянні з тим, що в нас коїться з травня 24 року
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10.06.2025 16:44 Відповісти
Пояснення в кількості мобресурсу.
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10.06.2025 16:46 Відповісти
Ну а то цієї пори наша влада не знала, що в нас в 5 раз менше мобресурсу. Може треба було це врахувати і підписати щось ще в кінці 22, поки назовні ще не помітно цю різницю? Чи життя простого українця взагалі не має значення для влади. Ну пуйло розуміє, що їх набагато більше і щоби добити нас, йому хватить своїх алкашів, зеків нацменшин та й купляє ще й корейців з африканцями й азіатами
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10.06.2025 16:51 Відповісти
Для російської влади воно, звичайно, матиме значення.
Особливо коли ані армії, ані допомоги ззовні немає.
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10.06.2025 16:54 Відповісти
Не сперечаюся, все змінюється. Тільки все ж треба оцінювати те, що вже є, а не те, що може бути колись потім. Бо інакше наприклад можна вважати, шо ми вже в НАТО і тауруси на Москву літають.
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10.06.2025 16:45 Відповісти
Раніше і цього не було, щоб вмовляли. Суто добровільно, сам приходиш. Або сам до мєнтов потрапляєш, з власної провини.
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10.06.2025 16:47 Відповісти
Але все ж за ноги за руки і вперед - цього нема наразі. Коли буде - от тоді й буде. А взагалі наша пропаганда ідіотська, вона так вибудувана, що ніби хочуть налякати жахами окупації (що для пропаганди вірно), а виходить якась фігня в стилі "окупанти розмовляють про контракт" або "окупанти змушують переоформити автостраховку", чи ще щось в стилі "виплачують пенсію тільки по російському паспорту".
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10.06.2025 16:50 Відповісти
Не так щоб зовсім немає.
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10.06.2025 16:53 Відповісти
Ну це ж контрактник, який вже підписав контракт і взяв нормально так бабла. А в новині мова про "зупиняють машину і ведуть розмову". Це ж різні речі)
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10.06.2025 16:56 Відповісти
Він взагалі-то покалічений, йому в шпиталі треба бути.
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10.06.2025 16:57 Відповісти
А ви вже й діагноз бідному солдатику поставили?) Може він по госпіталях шариться шоб на фронт не вертатися. Хоча я розумію, їх же там з милицями на віслюках в атаку женуть, ото тому мабуть фронт на захід і рухається.
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10.06.2025 17:00 Відповісти
Ви послухайте, що оператор каже.
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10.06.2025 17:01 Відповісти
А на відео про ТЦК часто можна почути, як оператор теж багато чого каже про кривавих українських воєнкомів - але тим казанням ви ж певно не вірите?)
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10.06.2025 17:04 Відповісти
Тобто виходить, що ті всі відео про ТЦК - така ж брехня, як і оте про заламаного на милицях?
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10.06.2025 17:05 Відповісти
Не сперечайся. То сєпар, кацапський пропагандист.
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10.06.2025 17:07 Відповісти
Я вам кажу про те, що одному закадровому голосу ви вірите, бо хочете вірити, а іншому не вірите, бо не хочете. Тому це не питання достовірності, а питання бажання.
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10.06.2025 17:09 Відповісти
Ну так і у вас те саме. Тільки навпаки. Коли на росії, то брехня, коли в Україні - то свята правда.
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10.06.2025 17:12 Відповісти
В жодному разі. Всюди брешуть.
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10.06.2025 17:13 Відповісти
Ну то і про ТЦК брешуть, значить.
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10.06.2025 17:15 Відповісти
Звісно. Тільки є нюанс)
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10.06.2025 17:16 Відповісти
Всюди є нюанси. І на росії теж.
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10.06.2025 17:17 Відповісти
Правда завжди десь посередині, абсолюту нема ніде, як би те не хотілося виставити обом сторонам.
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10.06.2025 17:22 Відповісти
То виходить, і на росії є примусова мобілізація.
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10.06.2025 17:23 Відповісти
Коли весною-літом 22 року в ордло була бусифікації - в нас по телевізору були десятки відео. Коли в нас з 24 року почалася масова бусифікації в інтернеті появились тисячі відео. Якби в параші почалось те саме - знов були б купу відео, цього не скриєш
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10.06.2025 17:29 Відповісти
Такі новини від міських адміністрацій зазвичай публікуються тоді, коли в демократичній країні вільних людей посилюються "безпекові заходи з оповіщення і доставлення порушників військового обліку до центрів соціальної підтримки"
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10.06.2025 16:38 Відповісти
А нікого не помітив що Бердянськ вже три роки в окупації а там є МВА в якій працює купа чиновників і отримує десятки тисяч зарплат ні за що?
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10.06.2025 16:44 Відповісти
Бачу тут з'явилися російські коментатори, які розповідають про добрих окупантів. Жителі окупованої Київщини, Херсонщини, Харківщини чудово знають про весь цей жах який у них тоді був у 2022 р.. А проросійські боти розповідають, як чудово жити під росіянами
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10.06.2025 16:48 Відповісти
 
 