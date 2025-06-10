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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Силовики РФ проводят рейды в оккупированном Бердянске для принуждения к службе в армии, - ГВА

Рейды для принуждения к службе в армии РФ. Что происходит в Бердянске

Российские силовики во временно оккупированном Бердянске проводят рейды с целью принуждения местных жителей к контрактной службе в армии РФ. Они объясняют такие рейды "выявлением нарушителей ПДД и нетрезвых водителей".

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Однако, как сообщают жители ВОТ, за этой показательной "заботой о безопасности" кроется совсем другая цель - давление на мужчин с целью принуждения к подписанию контракта на службу в российской армии. По словам очевидцев, после проверки документов и алкотеста начинаются типичные разговоры о "тяжелой жизни", "дорогом бензине" и "отсутствии работы", которые сводятся к навязчивому совету идти служить", - говорится в сообщении.

Один из водителей рассказал, что его в этом году уже несколько раз останавливали рашисты.

"Одни и те же вопросы: почему не служу, есть ли военный билет. Как будто и не ГАИ, а какая-то мобилизационная комиссия на колесах. Как-то спросил, почему военная инспекция останавливает гражданские авто - ответили, что "военные защищают родину, поэтому могут все"", - сказал он.

По данным ГВА, такие псевдопрофилактические рейды регулярно проводят на оккупированных территориях с целью запугивания и принуждения местного населения.

Читайте: Оккупанты заставили школьников в Бердянске получить российские паспорта, - ГВА. ФОТО

Автор: 

Бердянск (444) оккупация (10199) Запорожская область (3210) Бердянский район (10)


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Топ комментарии
+10
Ото в них жахіття, аж вмовляють! Не те шо в нас, коли б'ють чи підпалюють прямо у машині, а потім ногами вперед закидують до буса. Оце по-душевному!
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10.06.2025 16:13 Ответить
+8
Який жах! Вмовляють. Де там свідки бурятів котрі усіх запакують і поженуть в м'ясні штурми? А моя країна в мене срані 2000 впо забрала, хоча я ВПО з 14 року і сплачую податків більше ніж ці 2000. Житлом мене не забезпечили, зарплатні (близько 16 тисяч чистими не вистачає на оренду житла, живу один, сім'ї немає) з країни біженцем виїхати не дають, можуть запакувати на вулиці (хоч в мене і є право на відстрочку, один раз вже майже запакували) і відправити захищати майно жидоолігархів і іної мразоти.
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10.06.2025 16:15 Ответить
+8
Чємодан, вокзал, расія.
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10.06.2025 16:17 Ответить
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Ото в них жахіття, аж вмовляють! Не те шо в нас, коли б'ють чи підпалюють прямо у машині, а потім ногами вперед закидують до буса. Оце по-душевному!
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10.06.2025 16:13 Ответить
Братушкі прідут, порядок наведут! В яму посадят и обоссут!
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10.06.2025 16:16 Ответить
А я дивлюсь, в тебе важкий життєвий досвід. Ти б хоч до спеціаліста з цим сходив.
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10.06.2025 16:18 Ответить
Жадаєш перевірити кацапський сервіс власною сракою?
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10.06.2025 16:18 Ответить
Ще один пацієнт з важким життєвим досвідом. Слухай, якщо ти ********* чоловічі сраки - це твоя особиста справа, мені це не цікаво.
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10.06.2025 16:20 Ответить
Хочете сказати, які гарні окупанти. Наскільки я знаю в днр-лнр росіяни дуже жорстко діють
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10.06.2025 16:30 Ответить
Звісно, вірю, от вам і показовий приклад цих жорстоких дій - вмовляння. Куди ж вже жорсткіше. Не знаю точно, що там в лнр/днр, але життя моїх знайомих з Криму чи півдня по факту взагалі не змінилося зв ці роки. не те що в нас, от в нас-то стало набагато краще!
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10.06.2025 16:39 Ответить
А де ж наші тилові ждуни-*******? Жодного коменту про кацапських тцкунів та поліціянтів-ухилянтів.
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10.06.2025 16:14 Ответить
Про єто? НА
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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10.06.2025 16:30 Ответить
НЕ СМЕШИТЕ.
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10.06.2025 16:15 Ответить
Який жах! Вмовляють. Де там свідки бурятів котрі усіх запакують і поженуть в м'ясні штурми? А моя країна в мене срані 2000 впо забрала, хоча я ВПО з 14 року і сплачую податків більше ніж ці 2000. Житлом мене не забезпечили, зарплатні (близько 16 тисяч чистими не вистачає на оренду житла, живу один, сім'ї немає) з країни біженцем виїхати не дають, можуть запакувати на вулиці (хоч в мене і є право на відстрочку, один раз вже майже запакували) і відправити захищати майно жидоолігархів і іної мразоти.
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10.06.2025 16:15 Ответить
Чємодан, вокзал, расія.
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10.06.2025 16:17 Ответить
Бажаючим завжди можна виїхати. Таким як ти совкам, яким треба, щоб тобі завжди хтось щось дав - тільки могила поможе.
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10.06.2025 16:20 Ответить
Совок як раз ти, готовий воювати за якісь абстракні речі типа батьківщини котра окрім паспорту у 14 років нічого тобі не дала.
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10.06.2025 16:22 Ответить
Поясніть, ви "продвинутий", яке право мала росія вторгнутися в Україну і вбивати людей.
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10.06.2025 16:35 Ответить
У нас деякі міністри з колишнього уряду на фронті.
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10.06.2025 16:36 Ответить
ти прямо з росії щойно зареєструвався, щоб висрати цей комент?
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10.06.2025 16:22 Ответить
а якщо тебе по іншу сторону запакують та відправлять в армію - що ти захищатимеш тоді?
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10.06.2025 16:19 Ответить
Поки що там кордоні відкриті на відміну від зеленого мордору. Да і поки там дійсно почнуть як в нас пакувати, в нас мабудь вже нікого не залишиться.
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10.06.2025 16:21 Ответить
Чого ж було тікати з Луганщини, сидів би там досі - в єдину расєю вступив би, інгушам ср@ки би вилизував за пайок?
В моєму Сєвєрє таких цінують
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10.06.2025 16:33 Ответить
свіжозареєстрований бот ))
Таваріщ майор, нє стєсняйтєсь, гаварітє па-русскі.
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10.06.2025 16:29 Ответить
Есть такая хорошая программа, "Хочу к своим" называется.
На первом этапе можно даже подъёмных заработать.
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10.06.2025 16:35 Ответить
Хороша робота ..повезло комусь працювати в Бердянській МВА
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10.06.2025 16:17 Ответить
Хтось явно бреше. Або пресслужба МВА, або місцеві бойові діди із розповідями про штурм Варшави, Берліну і т. д.
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10.06.2025 16:18 Ответить
Читайте "1984", там все пояснюють на рахунок цього.
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10.06.2025 16:21 Ответить
Та читав неодноразово. Зараз перечитувати геть немає ніякого сенсу. Зараз все це наживо цілою країною спостерігаємо.
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10.06.2025 16:24 Ответить
Так отож. Дводумство - мистецтво дивитися на дві протилежні за суттю речі й бачити одне й те ж - якщо так потрібно.
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10.06.2025 16:25 Ответить
Тобто під приводом порушення ПДР зупиняють авто і пробивають по базі на предмет військового обліку... Хм... Так так...

Але далі аналогії зникають, бо - провадять розмови, переконують... Ой ну шо не кажіть, а це таке шось на ІПСО схоже - де ж пляшки, буряти, заградотряди кадирівців.

Плюс які до дідька автомобілі - хіба окупанти їх не забирають разом з житлом, а людей виганяють? Словом, якась єрунда виходить.
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10.06.2025 16:19 Ответить
тобі подобається там? Чого тут сидиш?
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10.06.2025 16:31 Ответить
Тобі хлопець розвіяв чергову ІПСО, а ти в штики.
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10.06.2025 16:34 Ответить
Вище G2 Genocide уже написав- він хоче додому, до своїх, на луганщину, але Україна не випускає його.
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10.06.2025 16:36 Ответить
В чому річ? Я вказую на неправдоподібності в даній новині. Люди в окупації їздять на своїх автомобілях, їх переконують підписувати контракт замість насильної мобілізації. А ми знаємо, що насправді автомобілі забирають окупанти, мобілізація на ТОТ насильна. Ви що, з цим не погоджуєтеся?
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10.06.2025 16:37 Ответить
в моїх знайомих забрали квартиру. будете сперечатись?
В тих, котрі допомагали німцям - німці теж нічого не забирали.
Будете сперечатись?
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10.06.2025 16:44 Ответить
З тим, що у ваших знайомих забрали квартиру (якщо це правда) - не сперечаюся.
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10.06.2025 16:47 Ответить
Ти не розумієш. Такі як ;Петрик Похмільський; чи vitaliymkua будуть вірно служити росіянам і у них не просто нічого не заберуть- навпаки їх поважатимуть і цінуватимуть.
Ну, так вони мріють.
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10.06.2025 16:58 Ответить
Пан Динамітопетлюрівець, не екстраполюйте на мене свої латентні фантазії про службу росіянам, бо я вже злякаюся, що у вас після дембеля шось перемкнуло.
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10.06.2025 17:12 Ответить
Кокєтка, тут уже всі знають чим ти дишеш.
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10.06.2025 17:14 Ответить
Ше й кокєтка) Це справді сумно.
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10.06.2025 17:15 Ответить
У повара зеки спочатку теж всі до одного були добровольцями.
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10.06.2025 16:37 Ответить
У нас спочатку теж усіх найбільших патріотів від дверей ТЦК відганяли, і що?
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10.06.2025 16:39 Ответить
А те, що все поетапно.
Спочатку гроші дають, потім за важке життя розповідають, а згодом почнуть затримувати під приводом "нашли наркотики/укропропаганду", і щоб не потрапити в русскую тюрьму - підписуй швиденько контракт.
Русня не глупа, вміє робити подібні речі.
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10.06.2025 16:41 Ответить
Чоловіче, те що в них це лише квіточки, в порівнянні з тим, що в нас коїться з травня 24 року
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10.06.2025 16:44 Ответить
Пояснення в кількості мобресурсу.
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10.06.2025 16:46 Ответить
Ну а то цієї пори наша влада не знала, що в нас в 5 раз менше мобресурсу. Може треба було це врахувати і підписати щось ще в кінці 22, поки назовні ще не помітно цю різницю? Чи життя простого українця взагалі не має значення для влади. Ну пуйло розуміє, що їх набагато більше і щоби добити нас, йому хватить своїх алкашів, зеків нацменшин та й купляє ще й корейців з африканцями й азіатами
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10.06.2025 16:51 Ответить
Для російської влади воно, звичайно, матиме значення.
Особливо коли ані армії, ані допомоги ззовні немає.
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10.06.2025 16:54 Ответить
Не сперечаюся, все змінюється. Тільки все ж треба оцінювати те, що вже є, а не те, що може бути колись потім. Бо інакше наприклад можна вважати, шо ми вже в НАТО і тауруси на Москву літають.
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10.06.2025 16:45 Ответить
Раніше і цього не було, щоб вмовляли. Суто добровільно, сам приходиш. Або сам до мєнтов потрапляєш, з власної провини.
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10.06.2025 16:47 Ответить
Але все ж за ноги за руки і вперед - цього нема наразі. Коли буде - от тоді й буде. А взагалі наша пропаганда ідіотська, вона так вибудувана, що ніби хочуть налякати жахами окупації (що для пропаганди вірно), а виходить якась фігня в стилі "окупанти розмовляють про контракт" або "окупанти змушують переоформити автостраховку", чи ще щось в стилі "виплачують пенсію тільки по російському паспорту".
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10.06.2025 16:50 Ответить
Не так щоб зовсім немає.
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10.06.2025 16:53 Ответить
Ну це ж контрактник, який вже підписав контракт і взяв нормально так бабла. А в новині мова про "зупиняють машину і ведуть розмову". Це ж різні речі)
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10.06.2025 16:56 Ответить
Він взагалі-то покалічений, йому в шпиталі треба бути.
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10.06.2025 16:57 Ответить
А ви вже й діагноз бідному солдатику поставили?) Може він по госпіталях шариться шоб на фронт не вертатися. Хоча я розумію, їх же там з милицями на віслюках в атаку женуть, ото тому мабуть фронт на захід і рухається.
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10.06.2025 17:00 Ответить
Ви послухайте, що оператор каже.
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10.06.2025 17:01 Ответить
А на відео про ТЦК часто можна почути, як оператор теж багато чого каже про кривавих українських воєнкомів - але тим казанням ви ж певно не вірите?)
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10.06.2025 17:04 Ответить
Тобто виходить, що ті всі відео про ТЦК - така ж брехня, як і оте про заламаного на милицях?
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10.06.2025 17:05 Ответить
Не сперечайся. То сєпар, кацапський пропагандист.
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10.06.2025 17:07 Ответить
Я вам кажу про те, що одному закадровому голосу ви вірите, бо хочете вірити, а іншому не вірите, бо не хочете. Тому це не питання достовірності, а питання бажання.
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10.06.2025 17:09 Ответить
Ну так і у вас те саме. Тільки навпаки. Коли на росії, то брехня, коли в Україні - то свята правда.
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10.06.2025 17:12 Ответить
В жодному разі. Всюди брешуть.
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10.06.2025 17:13 Ответить
Ну то і про ТЦК брешуть, значить.
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10.06.2025 17:15 Ответить
Звісно. Тільки є нюанс)
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10.06.2025 17:16 Ответить
Такі новини від міських адміністрацій зазвичай публікуються тоді, коли в демократичній країні вільних людей посилюються "безпекові заходи з оповіщення і доставлення порушників військового обліку до центрів соціальної підтримки"
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10.06.2025 16:38 Ответить
А нікого не помітив що Бердянськ вже три роки в окупації а там є МВА в якій працює купа чиновників і отримує десятки тисяч зарплат ні за що?
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10.06.2025 16:44 Ответить
Бачу тут з'явилися російські коментатори, які розповідають про добрих окупантів. Жителі окупованої Київщини, Херсонщини, Харківщини чудово знають про весь цей жах який у них тоді був у 2022 р.. А проросійські боти розповідають, як чудово жити під росіянами
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10.06.2025 16:48 Ответить
 
 