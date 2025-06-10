Силовики РФ проводят рейды в оккупированном Бердянске для принуждения к службе в армии, - ГВА
Российские силовики во временно оккупированном Бердянске проводят рейды с целью принуждения местных жителей к контрактной службе в армии РФ. Они объясняют такие рейды "выявлением нарушителей ПДД и нетрезвых водителей".
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Однако, как сообщают жители ВОТ, за этой показательной "заботой о безопасности" кроется совсем другая цель - давление на мужчин с целью принуждения к подписанию контракта на службу в российской армии. По словам очевидцев, после проверки документов и алкотеста начинаются типичные разговоры о "тяжелой жизни", "дорогом бензине" и "отсутствии работы", которые сводятся к навязчивому совету идти служить", - говорится в сообщении.
Один из водителей рассказал, что его в этом году уже несколько раз останавливали рашисты.
"Одни и те же вопросы: почему не служу, есть ли военный билет. Как будто и не ГАИ, а какая-то мобилизационная комиссия на колесах. Как-то спросил, почему военная инспекция останавливает гражданские авто - ответили, что "военные защищают родину, поэтому могут все"", - сказал он.
По данным ГВА, такие псевдопрофилактические рейды регулярно проводят на оккупированных территориях с целью запугивания и принуждения местного населения.
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В моєму Сєвєрє таких цінують
Таваріщ майор, нє стєсняйтєсь, гаварітє па-русскі.
На первом этапе можно даже подъёмных заработать.
Але далі аналогії зникають, бо - провадять розмови, переконують... Ой ну шо не кажіть, а це таке шось на ІПСО схоже - де ж пляшки, буряти, заградотряди кадирівців.
Плюс які до дідька автомобілі - хіба окупанти їх не забирають разом з житлом, а людей виганяють? Словом, якась єрунда виходить.
В тих, котрі допомагали німцям - німці теж нічого не забирали.
Будете сперечатись?
Ну, так вони мріють.
Спочатку гроші дають, потім за важке життя розповідають, а згодом почнуть затримувати під приводом "нашли наркотики/укропропаганду", і щоб не потрапити в русскую тюрьму - підписуй швиденько контракт.
Русня не глупа, вміє робити подібні речі.
Особливо коли ані армії, ані допомоги ззовні немає.