Сенат Канади ухвалив резолюцію щодо захисту українських дітей від російської агресії

Сенат Канади одноголосно ухвалив резолюцію, яка засуджує російські злочини проти українських дітей та закликає міжнародну спільноту активізувати зусилля для їх захисту.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вдячні Сенату Канади за ухвалення резолюції щодо захисту українських дітей від російської агресії. Сенат Канади засудив російські напади та втручання в життя українських дітей", - зазначила Кондратюк.

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Резолюція закликає всі держави-члени Міжнародної коаліції за повернення українських дітей активізувати зусилля для захисту, повернення, репатріації та реабілітації українських дітей, викрадених Росією.

Заступниця голови ВР висловила подяку автору резолюції Стену Кутчеру та всім сенаторам, які ухвалили документ без додаткового обговорення. Вона нагадала, що Канада є співголовою Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, до якої вже приєдналися 41 держава.

"Дуже цінуємо небайдужість, солідарність та лідерство Канади у відстоювання прав наших дітей, яких викрадає, "перевиховує", примусово всиновлює та мілітаризує Росія", - додала Кондратюк.

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