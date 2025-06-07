Канада скасувала мита на імпорт українських товарів ще на рік
Уряд Канади продовжив ще на 12 місяців дію постанови, яка передбачає скасування митних зборів на імпорт українських товарів.
Відтак, безмитний доступ до канадського ринку для українських товарів діятиме до 9 червня 2026 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.
Нагадаємо, Канада скасувала мита для українських товарів з 9 червня 2022 року. Спочатку рішення ухвалили на рік, згодом його дію щороку продовжували.
Втім, пільговий експорт українських товарів до Канади залишається порівняно незначним.
За даними Мінекономіки, з моменту запровадження пільгового режиму у 2022 році український експорт за цією програмою до Канади становив понад $35 млн, а канадські імпортери зекономили $8,5 млн мит. Продовження скасування мит ще на рік дозволить їм зекономити ще $1,2 млн.
Загальний експорт до Канади у 2024 році склав $152 млн.
Водночас від початку повномасштабного вторгнення Канада виділила понад $8 мільярдів на підтримку України, додали у Мінекономіки.
Як повідомлялося, у квітні 2024 року Верховна Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Йдеться про внесення змін до угоди про вільну торгівлю між двома країнами, яка укладена ще у 2017 році. Зокрема, вони поширюють її дію на сферу послуг.
Оригінальна Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій.
У вересні 2023 року під час візиту до Оттави президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Джастіном Трюдо підписав оновлену Угоду, яка тепер охоплює також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.
За підсумками 2021 року товарообіг між Канадою та Україною сягав рекордного рівня, наблизившись до $350 млн, але після початку повномасштабної війни знизився.
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У 2024 році товарообіг між Україною і Канадою досяг $369,4 млн. У 2024 році Україна значно збільшила експорт у Канаду, а саме на 55% ($152.1 млн), що є рекордним показником.
Основними товарами українського експорту до Канади у 2024 році були продукти неорганічної хімії (51,5% від загального обсягу), жири та олії (13,5%), продукти переробки овочів (10,2%), недорогоцінні метали (4,9%), устаткування (2%), м'ясо і їстівні субпродукти (2%) та меблі (1,9%).
У 2024 році Канада стала найбільшим у світі імпортером з України прокату плоского з нелегованої сталі, завширшки менш як 600 мм, а також верстатів для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу чи холодної обробки скла.
Нерезиденти можуть бути імпортерами, але для цього необхідно отримати Business Number (BN) від Канадської податкової служби (CRA).
Процес реєстрації цього номера простий і безкоштовний.
Товари можна імпортувати самостійно або через ліцензованого митного брокера.
Важливою новиною є перехід на нову систему звітності CARM (CBSA Assessment and Revenue Management), яка нині є основним інструментом для управління митами та податками на комерційні імпорти в Канаді.
Українським компаніям потрібно уважно стежити за термінами, адже українське законодавство має чіткі вимоги щодо часу надходження експортної виручки.