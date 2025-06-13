Сенат Канады принял резолюцию о защите украинских детей от российской агрессии

Сенат Канады единогласно принял резолюцию, осуждающую российские преступления против украинских детей и призывающую международное сообщество активизировать усилия для их защиты.

Об этом сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарны Сенату Канады за принятие резолюции по защите украинских детей от российской агрессии. Сенат Канады осудил российские нападения и вмешательство в жизнь украинских детей", - отметила Кондратюк.

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Резолюция призывает все государства - члены Международной коалицииза возвращение украинских детей, активизировать усилия для защиты, возвращения, репатриации и реабилитации украинских детей, похищенных Россией.

Заместитель председателя ВР выразила благодарность автору резолюции Стэну Кутчеру и всем сенаторам, принявшим документ без дополнительного обсуждения. Она напомнила, что Канада является сопредседателем Международной коалиции за возвращение украинских детей, к которой уже присоединились 41 государство.

"Очень ценим неравнодушие, солидарность и лидерство Канады в отстаивании прав наших детей, которых похищает, "перевоспитывает", принудительно усыновляет и милитаризирует Россия", - добавила Кондратюк.

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