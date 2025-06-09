Доминирование США на мировой арене - в прошлом, - премьер-министр Канады Карни

Период доминирования США на мировой арене подошел к концу.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы стояли бок о бок с американцами в течение Холодной войны и последующих десятилетий, когда США играли доминирующую роль на мировой арене. Сейчас это доминирование - в прошлом", - сказал Карни.

По его словам, мир сейчас стоит на распутье, и Канаде стоит двигаться собственным путем.

"США начали монетизировать свою гегемонию: требуя плату за доступ к своим рынкам и уменьшая относительный вклад в нашу коллективную безопасность", - отметил премьер-министр Канады. Он добавил, что одновременно меняются "мировые торговые маршруты, союзы, энергетические системы и даже знания как таковые".

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"Новые мировые державы ведут стратегическую конкуренцию с Америкой. Начинает угрожать новый империализм. Средние государства борются за интересы и внимание, понимая, что их отсутствие за столом переговоров, означает их наличие в меню", - подчеркнул Карни.