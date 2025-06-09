Доминирование США на мировой арене - в прошлом, - премьер-министр Канады Карни
Период доминирования США на мировой арене подошел к концу.
Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы стояли бок о бок с американцами в течение Холодной войны и последующих десятилетий, когда США играли доминирующую роль на мировой арене. Сейчас это доминирование - в прошлом", - сказал Карни.
По его словам, мир сейчас стоит на распутье, и Канаде стоит двигаться собственным путем.
"США начали монетизировать свою гегемонию: требуя плату за доступ к своим рынкам и уменьшая относительный вклад в нашу коллективную безопасность", - отметил премьер-министр Канады. Он добавил, что одновременно меняются "мировые торговые маршруты, союзы, энергетические системы и даже знания как таковые".
"Новые мировые державы ведут стратегическую конкуренцию с Америкой. Начинает угрожать новый империализм. Средние государства борются за интересы и внимание, понимая, что их отсутствие за столом переговоров, означает их наличие в меню", - подчеркнул Карни.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хоч один вголос сказав те що всі бачать.
З 1990 нічого не змінилося в амеріиці.
1. Трамп - то причина чи наслідок?
2. Путін - то причина чи наслідок?
1. Коли тобі до хати серед ночі вдереться якась п'яна ×уйня з ножем, ти довго розмишлятимеш над причинами і наслідками деградації особистості у ******** системі освіти чи все ж таки почнеш сракою ворушити?
1. Прийде (припустімо) на Трампове місце Ванс - і стає Гамерика знову великою, а чи й іще великішою… А далі по Вансові приходить (а як же инакше) хтось недоволений досягнутою мірою величі й робить ту велич іще більшою. Воно ж нескладно: на мексиканському кордоні мур можна будувати все вищий і вищий (чого не зробиш заради величі?), а по Канаді з Ґренландією можна ще приєднати Японію (а чого б ні?). І такі керманичі приходять унаслідок…
Обісраний Трампиня пожене реднеків у м'ясний штурм на Оттаву?)))
Сьогодні ЗАХІД вважає це невідворотнім і скаржиться на нестачу озброєнь.
На заході виробляють скільки, скільки замовив замовник. Тому що приватні компанії.
Краще подумай чому найближчі союзники витирають прутня об твою країну і кому ти цим завдячуєш.
Якщо заяви в стилі "Байден давно мертвий, а країною керував робот" будуть продовжуватись (а трампон пельку не стулить - воно самозакохане і про свою велич треба розказувати всім, як і найвеличніше), то цей шеф-кухар стане офіціантом дуже швидко. А потім, ще швидше, стане офіціантом, за столик якого ніхто сідати не буде.
Якщо за 100днів сталися такі зміни, то кінця каденції трампона (якщо досидить) такий офіціант стане безробітним...
Сподіваюсь аналогії зрозумілі...
Ібєй це інтернет-аукціон типу олх а не інтернет магазин. Тут скоріше з Амазоном, але Амазон і Алік існують не перший рік і успішно конкурують.
Байду нікому на Заході ***** не потрібний.
Так само як китайські ШІ, в які вливає бабки уряд - американські.
Все тече, все змінюється, відмова від світового лідерства неминуче матиме свої наслідки.
А вот в США тез кто поддерживает Трампа как раз меньше.
Краще вже відвезти до ветеринара - і приспати .
Світ міняється. Заодно макнули руду собаку в його ж гівно.