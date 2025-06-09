Домінування США на світовій арені - в минулому, - прем’єр-міністр Канади Карні
Період домінування США на світовій арені добіг кінця.
Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми стояли пліч-о-пліч із американцями протягом Холодної війни й наступних десятиліть, коли США відігравали домінуючу роль на світовій арені. Нині це домінування - в минулому", - сказав Карні.
За його словами, світ нині стоїть на роздоріжжі, й Канаді варто рухатися власним шляхом.
"США почали монетизувати свою гегемонію: вимагаючи плату за доступ до своїх ринків й зменшуючи відносний внесок до нашої колективної безпеки", - зазначив премʼєр-міністр Канади. Він додав, що одночасно змінюються "світові торговельні маршрути, союзи, енергетичні системи й навіть знання як такі".
"Нові світові держави ведуть стратегічну конкуренцію з Америкою. Починає загрожувати новий імперіалізм. Середні держави змагаються за інтереси й увагу, розуміючи, що їх відсутність за столом перемовин, означає їх наявність у меню", - наголосив Карні.
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хоч один вголос сказав те що всі бачать.
З 1990 нічого не змінилося в амеріиці.
1. Трамп - то причина чи наслідок?
2. Путін - то причина чи наслідок?
1. Коли тобі до хати серед ночі вдереться якась п'яна ×уйня з ножем, ти довго розмишлятимеш над причинами і наслідками деградації особистості у ******** системі освіти чи все ж таки почнеш сракою ворушити?
1. Прийде (припустімо) на Трампове місце Ванс - і стає Гамерика знову великою, а чи й іще великішою… А далі по Вансові приходить (а як же инакше) хтось недоволений досягнутою мірою величі й робить ту велич іще більшою. Воно ж нескладно: на мексиканському кордоні мур можна будувати все вищий і вищий (чого не зробиш заради величі?), а по Канаді з Ґренландією можна ще приєднати Японію (а чого б ні?). І такі керманичі приходять унаслідок…
Обісраний Трампиня пожене реднеків у м'ясний штурм на Оттаву?)))
Сьогодні ЗАХІД вважає це невідворотнім і скаржиться на нестачу озброєнь.
На заході виробляють скільки, скільки замовив замовник. Тому що приватні компанії.
Краще подумай чому найближчі союзники витирають прутня об твою країну і кому ти цим завдячуєш.
Якщо заяви в стилі "Байден давно мертвий, а країною керував робот" будуть продовжуватись (а трампон пельку не стулить - воно самозакохане і про свою велич треба розказувати всім, як і найвеличніше), то цей шеф-кухар стане офіціантом дуже швидко. А потім, ще швидше, стане офіціантом, за столик якого ніхто сідати не буде.
Якщо за 100днів сталися такі зміни, то кінця каденції трампона (якщо досидить) такий офіціант стане безробітним...
Сподіваюсь аналогії зрозумілі...
Ібєй це інтернет-аукціон типу олх а не інтернет магазин. Тут скоріше з Амазоном, але Амазон і Алік існують не перший рік і успішно конкурують.
Байду нікому на Заході ***** не потрібний.
Так само як китайські ШІ, в які вливає бабки уряд - американські.
Все тече, все змінюється, відмова від світового лідерства неминуче матиме свої наслідки.
вы чего нa Ирaк нaпaли, если хотели, чтобы вaс остaвили в покое?
a в Ливию чего влезли?
a в Сирии что зaбыли?
a что с aфгaном?
тaк не ведут себя те, кто хотят, чтобы их остaвили в покое.
А вот в США тез кто поддерживает Трампа как раз меньше.
Краще вже відвезти до ветеринара - і приспати .
нaдо договaривaться - экономики сильно зaвязaны.
Світ міняється. Заодно макнули руду собаку в його ж гівно.