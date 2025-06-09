Домінування США на світовій арені - в минулому, - прем’єр-міністр Канади Карні

Період домінування США на світовій арені добіг кінця.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стояли пліч-о-пліч із американцями протягом Холодної війни й наступних десятиліть, коли США відігравали домінуючу роль на світовій арені. Нині це домінування - в минулому", - сказав Карні.

За його словами, світ нині стоїть на роздоріжжі, й Канаді варто рухатися власним шляхом.

"США почали монетизувати свою гегемонію: вимагаючи плату за доступ до своїх ринків й зменшуючи відносний внесок до нашої колективної безпеки", - зазначив премʼєр-міністр Канади. Він додав, що одночасно змінюються "світові торговельні маршрути, союзи, енергетичні системи й навіть знання як такі".

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"Нові світові держави ведуть стратегічну конкуренцію з Америкою. Починає загрожувати новий імперіалізм. Середні держави змагаються за інтереси й увагу, розуміючи, що їх відсутність за столом перемовин, означає їх наявність у меню", - наголосив Карні.