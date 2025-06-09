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Новини Новий прем’єр Канади Карні
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Домінування США на світовій арені - в минулому, - прем’єр-міністр Канади Карні

прем’єр-міністр Канади Марк Карні

Період домінування США на світовій арені добіг кінця.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стояли пліч-о-пліч із американцями протягом Холодної війни й наступних десятиліть, коли США відігравали домінуючу роль на світовій арені. Нині це домінування - в минулому", - сказав Карні.

За його словами, світ нині стоїть на роздоріжжі, й Канаді варто рухатися власним шляхом.

"США почали монетизувати свою гегемонію: вимагаючи плату за доступ до своїх ринків й зменшуючи відносний внесок до нашої колективної безпеки", - зазначив премʼєр-міністр Канади. Він додав, що одночасно змінюються "світові торговельні маршрути, союзи, енергетичні системи й навіть знання як такі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп зустрівся з Карні: "Канада не продається - Ніколи не кажи ніколи"

"Нові світові держави ведуть стратегічну конкуренцію з Америкою. Починає загрожувати новий імперіалізм. Середні держави змагаються за інтереси й увагу, розуміючи, що їх відсутність за столом перемовин, означає їх наявність у меню", - наголосив Карні.

Автор: 

Канада (2219) США (23417) Карні Марк (28)


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Топ коментарі
+22
яка розумна людина.
хоч один вголос сказав те що всі бачать.
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09.06.2025 19:27 Відповісти
+7
Ти трошки притрушене чи повністю неадекват?
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09.06.2025 19:35 Відповісти
+6
Слушно, пане Карні, щодо Трампа. Отак кота вчать - писком у власні сцяки.
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09.06.2025 19:30 Відповісти
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яка розумна людина.
хоч один вголос сказав те що всі бачать.
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09.06.2025 19:27 Відповісти
так-Трамп наразі руйнує країну і цього може не бачити лише сліпий...
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09.06.2025 19:41 Відповісти
Не даремно Задорнов називав амеріканців ТУПИМИ!
З 1990 нічого не змінилося в амеріиці.
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09.06.2025 19:53 Відповісти
Трамп , це не вся Америка, як і Зеленський - не вся Україна....
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09.06.2025 19:55 Відповісти
Я тебя удивлю но зеленский в сша авторитет не меньший чем трамп в основном среди демократического электората и среди их блогеров ,которые зе через выпуск вспоминают противоставляя его трампу
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09.06.2025 20:30 Відповісти
він так називав тому що насправді проти америки велась бараторічна підривна діяльність. І ось вона дала результати.
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09.06.2025 20:20 Відповісти
веселий політичний розклад ...а все тому шо в 2008 році , Україну не втягли до НАТО ... погані пепспективу для світу , миру мир, вже небуде...
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09.06.2025 19:29 Відповісти
Слушно, пане Карні, щодо Трампа. Отак кота вчать - писком у власні сцяки.
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09.06.2025 19:30 Відповісти
Два рівнгобіжні запитання:

1. Трамп - то причина чи наслідок?

2. Путін - то причина чи наслідок?
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09.06.2025 19:46 Відповісти
Одне просте запитання для балакучого мудрагеля:

1. Коли тобі до хати серед ночі вдереться якась п'яна ×уйня з ножем, ти довго розмишлятимеш над причинами і наслідками деградації особистості у ******** системі освіти чи все ж таки почнеш сракою ворушити?
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09.06.2025 19:54 Відповісти
Одна проста відповідь для мовчазного недоумка:

1. Прийде (припустімо) на Трампове місце Ванс - і стає Гамерика знову великою, а чи й іще великішою… А далі по Вансові приходить (а як же инакше) хтось недоволений досягнутою мірою величі й робить ту велич іще більшою. Воно ж нескладно: на мексиканському кордоні мур можна будувати все вищий і вищий (чого не зробиш заради величі?), а по Канаді з Ґренландією можна ще приєднати Японію (а чого б ні?). І такі керманичі приходять унаслідок…
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09.06.2025 20:07 Відповісти
Поки ти триндів, дурко, тебе вже не стало - захлинувся у власному словесному проносі. )))
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09.06.2025 20:14 Відповісти
Трамп і США це не одне і те саме. США Трампа переживуть.
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09.06.2025 20:12 Відповісти
А то що буде?
Обісраний Трампиня пожене реднеків у м'ясний штурм на Оттаву?)))
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09.06.2025 19:47 Відповісти
Нехай у США 325 млн населення, а з бараном на чолі далеко вони не зайдуть.
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09.06.2025 19:49 Відповісти
не зaвидуй
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09.06.2025 19:53 Відповісти
О, знайома пісенька. Запад загнивае, США скоро розвалиться, бла, бла, бла....
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09.06.2025 19:31 Відповісти
П'ять років тому ніхто навіть не фантазував про напад росії на НАТО.

Сьогодні ЗАХІД вважає це невідворотнім і скаржиться на нестачу озброєнь.
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09.06.2025 19:38 Відповісти
Сьогодні говорять про нарад рф на НАТО тому що з'явився привід пиляти бюджет на военку і закручувати гайки.
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09.06.2025 19:53 Відповісти
зaпaд не может миллион снaрядов в год произвести, о чем вообще рaзговор
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09.06.2025 19:54 Відповісти
Запад і західні збройні корпорації не працюють на склад. Це у всяких Китаях, кедрах і росіях виробляють імнп склад, виробляють і на склад
На заході виробляють скільки, скільки замовив замовник. Тому що приватні компанії.
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09.06.2025 20:36 Відповісти
як би трамп не вийобувався, то тоді і іннуіти не стали би плювати йому на штіблєти. А тепер хай до такого відношення звикають, у них ще неочікуваних внутршніх проблем попереду більше, ніж *****.
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09.06.2025 19:32 Відповісти
Трохи зарання списувати США - при другому розкладі Штати можуть повернути собі роль світового жандарма
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09.06.2025 19:32 Відповісти
Судячи з того , як Тромб активно руйнує США - їм тепер довго буде не до цього ...
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09.06.2025 19:35 Відповісти
Не повернуть. Вони, канєшно, мають ЯЗ але наземна армія це великий пшик який злив навіть талібану...
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09.06.2025 19:40 Відповісти
А вони його ще не втрачали. Це раз, той самий Талібан який США успішно давило і при якому він сидів під шконкою?
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09.06.2025 19:59 Відповісти
З одного боку у них гарне гео-економічне положення (відносно спокійне географічне розташування зі слабкими сусідами, можливість розвивати економіку). З іншого боку йде масова ідиотизація їх населення + ідиотизація їх політикуму, що зменшує конкурентоздатність: наприклад, якщо середньостатистичний китаєць буде розумнішим за середньостатистичного американця, і китайців буде в 4-5 разів більше, і китайці будуть задовольнятися меншою зарплатнею, то Китай переможе.
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09.06.2025 19:43 Відповісти
Скоріше за все прем'єр-міністр Канади намагається привести до тями США такими заявами.
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09.06.2025 19:45 Відповісти
в ржaвом офисе в фaшингтоне никто никого слушaть не собирaется.
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09.06.2025 19:55 Відповісти
Значить правопріємнікі совка на цей раз будуть праві в тому, в чому переконували до хрипоти їх дєдивоєвалі - омєріка таки загниває, і це на руку автократіям.
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09.06.2025 20:00 Відповісти
А вони його ще не втрачали. Просто Трамп гран роль того самого шерифа який разун дні до відставки, але щеина посади. І це особистий зайоб Трампа. А не США.
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09.06.2025 20:00 Відповісти
Ти трошки притрушене чи повністю неадекват?
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09.06.2025 19:35 Відповісти
Чим нашкодив? Ти це серьезно?????
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09.06.2025 19:38 Відповісти
Не про те ти думаєш, хохлопіндос.
Краще подумай чому найближчі союзники витирають прутня об твою країну і кому ти цим завдячуєш.
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09.06.2025 19:49 Відповісти
А що доброго той Трамп приніс гамериканчикам?
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09.06.2025 19:52 Відповісти
Бомбу треба мастирить...
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09.06.2025 19:34 Відповісти
- і вдарити по Воронєжу ...?
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09.06.2025 19:43 Відповісти
І по наглій рижій морді...
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09.06.2025 19:46 Відповісти
На світовій арені трампон перетворив/перетворює США з шеф-кухаря на офіціанта, який за чайові готовий на все. Поки що працює закон інерції і на думку Білого Дому ще орієнтуються, але далі...
Якщо заяви в стилі "Байден давно мертвий, а країною керував робот" будуть продовжуватись (а трампон пельку не стулить - воно самозакохане і про свою велич треба розказувати всім, як і найвеличніше), то цей шеф-кухар стане офіціантом дуже швидко. А потім, ще швидше, стане офіціантом, за столик якого ніхто сідати не буде.
Якщо за 100днів сталися такі зміни, то кінця каденції трампона (якщо досидить) такий офіціант стане безробітним...

Сподіваюсь аналогії зрозумілі...
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09.06.2025 19:39 Відповісти
Тут правильно написано - вони вирішили монетизувати свій вплив який отримали завдяки цінностям свободи і демократії. Але це не спрацює, бо це просто вступ в клуб світових уй'обків. А їх і так багато...
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09.06.2025 19:44 Відповісти
Тут не посперечаєшся. Кожен розраховує на прибутки. І це нормально. Але хтось запустив гру "в довгу" і його послідовники це підтримували та продовжували, але потім прийшов "геніальний бізнесмен" з 6-ма банкрутствами, якому прибуток потрібен тут і зараз через "Біг Діл" хоч з терористом, хоч з вбивцею чи хоч з кимось грошовитим і зламав цю систему. Як наслідок: все, що будувалось до цього десятиліттями, летить в тартар і мрії про прибутки стають примарними міражами (разом з репудацією як "бізнесмена", так і "корпорації" яку він очолює)
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09.06.2025 19:59 Відповісти
Да ради Бога. Назначьте Канаду гегемоном. Американцы только хотят чтобы их оставили в покое.
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09.06.2025 19:41 Відповісти
Ги-ги! То хай самі дадуть спокій, наприклад, Іранові з його ядерною зброєю. Бо той їх усе одно пошле в відомому напрямку.
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09.06.2025 19:54 Відповісти
Та не сци, залишать вас в спокої, буде долар регіональною валютою Мексики і Канади. Тікток витіснить Ютуб, Алібаба Ібей, Байду Фейсбук і т.д. І будете ви великою багатою Північною Бразилією.
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09.06.2025 19:57 Відповісти
***** сказав.
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09.06.2025 20:04 Відповісти
Обгрунтуй
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09.06.2025 20:06 Відповісти
Тік ток і ютуб не те щоб прямі конкуренти взагалі.
Ібєй це інтернет-аукціон типу олх а не інтернет магазин. Тут скоріше з Амазоном, але Амазон і Алік існують не перший рік і успішно конкурують.
Байду нікому на Заході ***** не потрібний.
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09.06.2025 20:34 Відповісти
У Ютубу є шортси, у Інсти - рілси. В цьому вони прямі конкуренти. Замість Ібея хай буде Амазон. Байду зараз може й не потрібний - але і Фейсбук виглядає як шматок доісторичного лайна, Телеграм підтискає його Вотсап і Фейстайм в сфері месенджерів.
Так само як китайські ШІ, в які вливає бабки уряд - американські.
Все тече, все змінюється, відмова від світового лідерства неминуче матиме свої наслідки.
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09.06.2025 20:39 Відповісти
А як же MAGA?
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09.06.2025 19:57 Відповісти
жесть вaм тaм в мозги нaссaли.

вы чего нa Ирaк нaпaли, если хотели, чтобы вaс остaвили в покое?
a в Ливию чего влезли?
a в Сирии что зaбыли?
a что с aфгaном?

тaк не ведут себя те, кто хотят, чтобы их остaвили в покое.
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09.06.2025 20:00 Відповісти
Ви зайоби Трампа на США не натягуйте.
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09.06.2025 20:06 Відповісти
вы из рaзрядa, что х у йло чемодaнное - это не квинтэссенция россиян, что есть хорошие россияне, a х у йло их просто зaпугaл.
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09.06.2025 20:14 Відповісти
Во первых, в рашке много россиян поддерживают зуйло. При том что в автократиях где за репосты сажают, поддержка власти это способ выживания.
А вот в США тез кто поддерживает Трампа как раз меньше.
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09.06.2025 20:28 Відповісти
бійтеся своїх бажань. раніше США могли забезпечувати своє надмірне споживання держборгом, шо компенсовувався притоком інвестицій і продажем цінних паперів усьому світу. тепер же самі цю лавочку і прикрили. час залишатися сам на сам із своїми кредиторами.
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09.06.2025 20:05 Відповісти
І зараз те саме.
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09.06.2025 20:31 Відповісти
https://usdebtclock.org/ Ось у чому причина
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09.06.2025 19:41 Відповісти
Хороший лікар, чесний! Діагноз точний і вчасний. Можливо можна ще оперативним втручанням щось зробити.
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09.06.2025 19:41 Відповісти
Тут медицина безсила ...
Краще вже відвезти до ветеринара - і приспати .
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09.06.2025 19:44 Відповісти
💯
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09.06.2025 19:53 Відповісти
і тому канада приповзла до трампа на уклін?
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09.06.2025 19:55 Відповісти
обсуждaют торговое соглaшение.
нaдо договaривaться - экономики сильно зaвязaны.
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09.06.2025 20:10 Відповісти
Ні одна імперія не існувала вічно.
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09.06.2025 20:00 Відповісти
До речі, Трамп це чудовий приклад чому націоналістів з планами зробимо нашу країну великою, не можна пускати до влади.
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09.06.2025 20:01 Відповісти
Це Трамп націоналіст? Він більше схожий на "крєпкіх хозяйствєніков", котрі за 30 років розікрали всю країну, і привели до влади кловунів...
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09.06.2025 20:34 Відповісти
Та ні, він і є націоналіст, всі його дії, слова це типовий націоналіст у хворій уяві якого його країна під загрозою знищення іншими і лише він може їх врятувати.
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09.06.2025 20:39 Відповісти
У Карні є карти і яйола..
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09.06.2025 20:02 Відповісти
Усі країни повинні мати однакову, і політичну i культурну рівність: Поважати чужу культуру, традиції, релігії, мови у всій їх різноманітності.
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09.06.2025 20:02 Відповісти
Люди безумные обезьяны, да простят меня обезьяны. Ваше харе кришна в этом зоопарке не работает.
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09.06.2025 20:15 Відповісти
Нарешті знайшовся розумний чувак, що вголос сказав те, що боялись озвучити в Європі.
Світ міняється. Заодно макнули руду собаку в його ж гівно.
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09.06.2025 20:04 Відповісти
От і за*бісь...
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09.06.2025 20:12 Відповісти
Це те, що потрібно почути Зе і Європі бо постіні апелювання до США як до останньої інстанції безпідставні в силу змін які відбулися.
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09.06.2025 20:30 Відповісти
Воно то так, тільки у зв'язку з тотальною деградацією, ******** хомо не підіймає ср_аку, доки не отримує удару чоботом у пику...
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09.06.2025 20:38 Відповісти
 
 