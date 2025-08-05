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Новости Депортация украинцев
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Пятеро украинцев, удерживаемых на границе РФ и Грузии, объявили бессрочную голодовку, - СМИ

Пятеро украинцев, которые находятся в подвале на грузинском пограничном пункте пропуска "Дариали" на границе с РФ, объявили бессрочную голодовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Эхо Кавказа" сообщил Сергей Ларко, который уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией.

По его словам, участники акции планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки.

Также он передал изданию фото собственного заявления о протесте.

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П'ятеро українців, яких утримують на кордоні РФ та Грузії, оголосили безстрокове голодування

Ларко утверждает, что он прибегнул к такой форме протеста из-за незаконных действий грузинских пограничников и нарушения его прав.

Украинец рассказывает, что 21 июня его депортировали из России, а по прибытии в Грузию у него якобы изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований.

"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариалы" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание", - говорится в заявлении мужчины.

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Участники голодовки требуют:

  • допустить к ним украинского консула;
  • разъяснить причины их задержания;
  • предоставить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите;
  • провести медицинское обследование и прекратить незаконное содержание под стражей.

По словам участников, протест продлится до выполнения всех выдвинутых требований.

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Автор: 

голодовка (830) граница (5319) Грузия (4509) россия (96798) украинцы (3893)


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Топ комментарии
+15
Не нам про це казати після травня 2019 року.
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05.08.2025 18:16 Ответить
+13
Як же швидко Грузія перетворилась в...
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05.08.2025 18:01 Ответить
+7
А шо оті українці робили на кордоні Параші та підпарашной грущії?
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05.08.2025 18:15 Ответить
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Як же швидко Грузія перетворилась в...
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05.08.2025 18:01 Ответить
...щоб з нами таке не трапилось.

.
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05.08.2025 18:08 Ответить
поки ще ні - діти вийшли боронити "мудрий наріт"

.
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05.08.2025 18:54 Ответить
Не нам про це казати після травня 2019 року.
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05.08.2025 18:16 Ответить
Де не було декомунізації, безбожники вернуться
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05.08.2025 18:31 Ответить
чомусь їхати до України не бажають
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05.08.2025 18:05 Ответить
Хто не бажає?
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05.08.2025 18:11 Ответить
Мий рота, лайном несе московським!
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05.08.2025 20:38 Ответить
Нажаль парадом править мордор.Грузії як такої вже немає,це сателіт мордору.Кілька сот протестувальників ситуацію не змінять.Для більшість грузинів честь і свобода не є ціностями.
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05.08.2025 18:08 Ответить
А шо оті українці робили на кордоні Параші та підпарашной грущії?
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05.08.2025 18:15 Ответить
Якась частина з них це українські в'язні, яких вивезли до параші, а коли ті відмовились воювати за них щоб отримати громадянство їх депортували.
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05.08.2025 19:17 Ответить
А інша частина?
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05.08.2025 19:22 Ответить
У нас тут дехто вітав "вєлікого рєформатора Міхо". Ось результат його "реформ". Цей тип висмоктав з бідної Грузії 8 млрд. баксів і втік до кума Ющенка в Україну. Врешті карма наздогнала і його і Грузію...
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05.08.2025 18:16 Ответить
Лізка Ясько вдало відбила чоловіка у Сандри Рулофс.Ось його випустять із буцегарні і молодята воз'єднаються.Та й Міхо встиг поміняти стару дружину на молодшу.
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05.08.2025 19:17 Ответить
Ось вам і Грузія..дзеркальне відобрадення рашистської мацковії
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05.08.2025 19:02 Ответить
Горді та мужні грузини усією країною лягли під путінську МАРІОНЕТКУ Іванішвілі...Бо розами,красивими тостами та гостинністю революції не робляться і тирани не скидаються...Прокинься,Грузія!!
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05.08.2025 19:25 Ответить
Жалко пацанов но им пох!быстрее сдохнут ссмоубийцы
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05.08.2025 19:26 Ответить
ГУЛАГ2 на московії, з 2014 року!!
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05.08.2025 20:39 Ответить
а що вони взагалі робили в рашці? протестують проти депортації, не проти росії
а чи потрібні вони в Україні?
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05.08.2025 20:41 Ответить
грузинская власть быстро оскотинилась.
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05.08.2025 20:51 Ответить
 
 