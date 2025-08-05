Пятеро украинцев, удерживаемых на границе РФ и Грузии, объявили бессрочную голодовку, - СМИ
Пятеро украинцев, которые находятся в подвале на грузинском пограничном пункте пропуска "Дариали" на границе с РФ, объявили бессрочную голодовку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Эхо Кавказа" сообщил Сергей Ларко, который уже около месяца находится на границе между Россией и Грузией.
По его словам, участники акции планируют передать грузинским пограничникам официальное заявление о начале голодовки.
Также он передал изданию фото собственного заявления о протесте.
Ларко утверждает, что он прибегнул к такой форме протеста из-за незаконных действий грузинских пограничников и нарушения его прав.
Украинец рассказывает, что 21 июня его депортировали из России, а по прибытии в Грузию у него якобы изъяли паспорт и собрали биометрические данные без законных оснований.
"Меня поместили в нечеловеческие условия в подвале КПП "Дариалы" вместе с 97 людьми, среди которых есть больные ВИЧ и туберкулезом. Мне отказано в выезде из Грузии, подаче заявления на убежище, юридической помощи и возможности обжаловать задержание", - говорится в заявлении мужчины.
Участники голодовки требуют:
- допустить к ним украинского консула;
- разъяснить причины их задержания;
- предоставить возможность покинуть территорию Грузии или подать ходатайство о международной защите;
- провести медицинское обследование и прекратить незаконное содержание под стражей.
По словам участников, протест продлится до выполнения всех выдвинутых требований.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
.
а чи потрібні вони в Україні?