Эстония депортировала украинца за сокрытие связей с ФСБ РФ
Эстонские власти выдворили гражданина Украины, которого подозревают в сокрытии контактов с российской спецслужбой.
Об этом сообщила Служба внутренней безопасности страны, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Департамент пограничной охраны Эстонии аннулировал вид на жительство гражданина Украины из-за угрозы национальной безопасности страны.
Украинец Станислав Матлак имел контакты с ФСБ и своей деятельностью поддерживал российское вторжение в Украину.
Его выдали украинским властям для "дальнейших действий". Украинские правоохранительные органы пока не сообщали о такой выдаче.
Матлак проживал в Эстонии с 2019 года.
"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полицию безопасности о контактах с иностранными спецслужбами. Эстония - демократическая страна, в которой государство поддерживает людей. Важно, чтобы люди сами проявили инициативу и волю, чтобы освободиться из ловушек, в которые попали", - добавили в пресс-службе.
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- Підтримуємо расіюшку, але жить чогось премся в Естонію. Щось з хромосомою?...
Мудинський не дасть збрехати...
Хромосома і скрєпа їхнє усьо!
Добре, що вичислили гниду продажну! Хоть би не вчинив, прикрого самогубства!
а, підара з українським паспортом!
малюк! у тебе нема питань, до цього "українця"?
Бо бути громадянином України не завжди означає бути українцем за самосприйняттям - не залежно від національності і віросповідання.
Найдет испанская полиция в компьютере Портнова
Поэтому и засекретили
СІЗО, суд, вирок, 15 років, і готовий кадр на обмін
Кожного кацапського лизоблюда етапувати в Україну, позбавити громадянства і поміняти на наших захистників.