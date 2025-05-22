РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8957 посетителей онлайн
Новости Депортация украинцев
2 538 23

Эстония депортировала украинца за сокрытие связей с ФСБ РФ

Эстония депортировала гражданина Украины по подозрению в связях с ФСБ РФ

Эстонские власти выдворили гражданина Украины, которого подозревают в сокрытии контактов с российской спецслужбой.

Об этом сообщила Служба внутренней безопасности страны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Департамент пограничной охраны Эстонии аннулировал вид на жительство гражданина Украины из-за угрозы национальной безопасности страны.

Украинец Станислав Матлак имел контакты с ФСБ и своей деятельностью поддерживал российское вторжение в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 200 тыс. украинцев могут стать частью процесса "добровольной депортации" из США, - WP

Его выдали украинским властям для "дальнейших действий". Украинские правоохранительные органы пока не сообщали о такой выдаче.

Матлак проживал в Эстонии с 2019 года.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полицию безопасности о контактах с иностранными спецслужбами. Эстония - демократическая страна, в которой государство поддерживает людей. Важно, чтобы люди сами проявили инициативу и волю, чтобы освободиться из ловушек, в которые попали", - добавили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин после разговора с Трампом не изменил позиции и хочет войны, давление надо усилить, - министр обороны Эстонии Певкур

Автор: 

депортация (687) украинцы (3873) ФСБ (1941) Эстония (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
І шо з ними всіма не так?
- Підтримуємо расіюшку, але жить чогось премся в Естонію. Щось з хромосомою?...
показать весь комментарий
22.05.2025 19:43
+9
показать весь комментарий
22.05.2025 19:42
+8
наша влада його відпустить, це ж не патріот. такі у влади в пошані.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.05.2025 19:42 Ответить
І шо з ними всіма не так?
- Підтримуємо расіюшку, але жить чогось премся в Естонію. Щось з хромосомою?...
показать весь комментарий
22.05.2025 19:43 Ответить
👍
Мудинський не дасть збрехати...
Хромосома і скрєпа їхнє усьо!
показать весь комментарий
22.05.2025 20:08 Ответить
Какая хромосома - Українець Станіслав Матлак
показать весь комментарий
22.05.2025 23:58 Ответить
наша влада його відпустить, це ж не патріот. такі у влади в пошані.
показать весь комментарий
22.05.2025 19:48 Ответить
На розмінування ссуку!
показать весь комментарий
22.05.2025 19:51 Ответить
У нього і щелепа, видно сруськая!! Такі працюють, за гроші, сруськими коригувальниками, або охоронцями у таборах, де орки утримують Українців!!
Добре, що вичислили гниду продажну! Хоть би не вчинив, прикрого самогубства!
показать весь комментарий
22.05.2025 19:53 Ответить
не українця!!!
а, підара з українським паспортом!
малюк! у тебе нема питань, до цього "українця"?
показать весь комментарий
22.05.2025 19:57 Ответить
На Абрамовича схожий-ні?
показать весь комментарий
22.05.2025 20:02 Ответить
Не коректно у заголовку писати про українця на службі в рашистіа, називаючи запроданця українцем.
Бо бути громадянином України не завжди означає бути українцем за самосприйняттям - не залежно від національності і віросповідання.
показать весь комментарий
22.05.2025 20:04 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 20:05 Ответить
Западные спецслужбы медленно но верно подбираются к ослу оманскому с елдаком, надо просто набраться терпения.
показать весь комментарий
22.05.2025 20:06 Ответить
Представляете - сколько всего интересного про президента Украины
Найдет испанская полиция в компьютере Портнова
Поэтому и засекретили
показать весь комментарий
22.05.2025 20:56 Ответить
Нічого страшного. Зешобла його підбере. Буде корисним для них. Не пропаде))
показать весь комментарий
22.05.2025 20:11 Ответить
Дуже добре.
СІЗО, суд, вирок, 15 років, і готовий кадр на обмін
показать весь комментарий
22.05.2025 20:13 Ответить
пристрелить треба було
показать весь комментарий
22.05.2025 20:22 Ответить
наша сбу нічого не знає про це, там в ресторанах з умками воюють
показать весь комментарий
22.05.2025 20:43 Ответить
Красунчики.
Кожного кацапського лизоблюда етапувати в Україну, позбавити громадянства і поміняти на наших захистників.
показать весь комментарий
22.05.2025 20:53 Ответить
Якби ще естонці і в Україні виявили всіх контактувальників з ФСБ....
показать весь комментарий
22.05.2025 21:01 Ответить
это не Украинец а малорос!
показать весь комментарий
22.05.2025 21:08 Ответить
Да там дохрена украинцев, в-основном, русскоязычных, шастает, некоторых ловят на воровстве в Торговых центрах. Туповатые, что-ли, не знают о наличии там охранных видеокамер, а на очередной "полицейской хронике" показывают очередные ролики о задержании "рюкзачников," эстонского языка, они, конечно, не понимают. А на этой неделе задержали украинку которая была в сговоре с литовскими автомобильными ворами и помогала им найти жильё и арендовать машину. Литовцев быстро поймали, а потом задержали и украинку..
показать весь комментарий
22.05.2025 21:40 Ответить
Ну а куди його видворили??? В Україну!!
показать весь комментарий
23.05.2025 03:01 Ответить
 
 