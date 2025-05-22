Эстония депортировала украинца за сокрытие связей с ФСБ РФ

Эстонские власти выдворили гражданина Украины, которого подозревают в сокрытии контактов с российской спецслужбой.

Об этом сообщила Служба внутренней безопасности страны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Департамент пограничной охраны Эстонии аннулировал вид на жительство гражданина Украины из-за угрозы национальной безопасности страны.

Украинец Станислав Матлак имел контакты с ФСБ и своей деятельностью поддерживал российское вторжение в Украину.

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Его выдали украинским властям для "дальнейших действий". Украинские правоохранительные органы пока не сообщали о такой выдаче.

Матлак проживал в Эстонии с 2019 года.

"Все иностранные граждане, проживающие и находящиеся в Эстонии, а также граждане Эстонии обязаны сообщать Полицию безопасности о контактах с иностранными спецслужбами. Эстония - демократическая страна, в которой государство поддерживает людей. Важно, чтобы люди сами проявили инициативу и волю, чтобы освободиться из ловушек, в которые попали", - добавили в пресс-службе.

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