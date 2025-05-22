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Новини Депортація українців
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Естонія депортувала українця за приховування зв’язків із ФСБ РФ

Естонія депортувала громадянина України через підозру у зв’язках із ФСБ РФ

Естонська влада видворила громадянина України, якого підозрюють у приховуванні контактів із російською спецслужбою.

Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки країни, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Департамент прикордонної охорони Естонії анулював посвідку на проживання громадянина України через загрозу національній безпеці країни.

Українець Станіслав Матлак мав контакти з ФСБ та своєю діяльністю підтримував російське вторгнення в Україну.

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Його видали українській владі для "подальших дій". Українські правоохоронні органи наразі не повідомляли про таку видачу.

Матлак проживав в Естонії з 2019 року.

"Всі іноземні громадяни, які проживають та перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліцію безпеки про контакти з іноземними спецслужбами. Естонія – демократична країна, в якій держава підтримує людей. Важливо, щоб люди самі виявили ініціативу і волю, аби звільнитися з пасток, у які потрапили", - додали у пресслужбі.

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депортація (729) українці (2547) ФСБ (1457) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+11
І шо з ними всіма не так?
- Підтримуємо расіюшку, але жить чогось премся в Естонію. Щось з хромосомою?...
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22.05.2025 19:43
+9
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22.05.2025 19:42
+8
наша влада його відпустить, це ж не патріот. такі у влади в пошані.
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22.05.2025 19:48
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22.05.2025 19:42 Відповісти
І шо з ними всіма не так?
- Підтримуємо расіюшку, але жить чогось премся в Естонію. Щось з хромосомою?...
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22.05.2025 19:43 Відповісти
👍
Мудинський не дасть збрехати...
Хромосома і скрєпа їхнє усьо!
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22.05.2025 20:08 Відповісти
Какая хромосома - Українець Станіслав Матлак
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22.05.2025 23:58 Відповісти
наша влада його відпустить, це ж не патріот. такі у влади в пошані.
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22.05.2025 19:48 Відповісти
На розмінування ссуку!
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22.05.2025 19:51 Відповісти
У нього і щелепа, видно сруськая!! Такі працюють, за гроші, сруськими коригувальниками, або охоронцями у таборах, де орки утримують Українців!!
Добре, що вичислили гниду продажну! Хоть би не вчинив, прикрого самогубства!
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22.05.2025 19:53 Відповісти
не українця!!!
а, підара з українським паспортом!
малюк! у тебе нема питань, до цього "українця"?
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22.05.2025 19:57 Відповісти
На Абрамовича схожий-ні?
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22.05.2025 20:02 Відповісти
Не коректно у заголовку писати про українця на службі в рашистіа, називаючи запроданця українцем.
Бо бути громадянином України не завжди означає бути українцем за самосприйняттям - не залежно від національності і віросповідання.
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22.05.2025 20:04 Відповісти
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22.05.2025 20:05 Відповісти
Западные спецслужбы медленно но верно подбираются к ослу оманскому с елдаком, надо просто набраться терпения.
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22.05.2025 20:06 Відповісти
Представляете - сколько всего интересного про президента Украины
Найдет испанская полиция в компьютере Портнова
Поэтому и засекретили
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22.05.2025 20:56 Відповісти
Нічого страшного. Зешобла його підбере. Буде корисним для них. Не пропаде))
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22.05.2025 20:11 Відповісти
Дуже добре.
СІЗО, суд, вирок, 15 років, і готовий кадр на обмін
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22.05.2025 20:13 Відповісти
пристрелить треба було
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22.05.2025 20:22 Відповісти
наша сбу нічого не знає про це, там в ресторанах з умками воюють
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22.05.2025 20:43 Відповісти
Красунчики.
Кожного кацапського лизоблюда етапувати в Україну, позбавити громадянства і поміняти на наших захистників.
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22.05.2025 20:53 Відповісти
Якби ще естонці і в Україні виявили всіх контактувальників з ФСБ....
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22.05.2025 21:01 Відповісти
это не Украинец а малорос!
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22.05.2025 21:08 Відповісти
Да там дохрена украинцев, в-основном, русскоязычных, шастает, некоторых ловят на воровстве в Торговых центрах. Туповатые, что-ли, не знают о наличии там охранных видеокамер, а на очередной "полицейской хронике" показывают очередные ролики о задержании "рюкзачников," эстонского языка, они, конечно, не понимают. А на этой неделе задержали украинку которая была в сговоре с литовскими автомобильными ворами и помогала им найти жильё и арендовать машину. Литовцев быстро поймали, а потом задержали и украинку..
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22.05.2025 21:40 Відповісти
Ну а куди його видворили??? В Україну!!
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23.05.2025 03:01 Відповісти
 
 