Естонія депортувала українця за приховування зв’язків із ФСБ РФ

Естонська влада видворила громадянина України, якого підозрюють у приховуванні контактів із російською спецслужбою.

Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки країни, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Департамент прикордонної охорони Естонії анулював посвідку на проживання громадянина України через загрозу національній безпеці країни.

Українець Станіслав Матлак мав контакти з ФСБ та своєю діяльністю підтримував російське вторгнення в Україну.

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Його видали українській владі для "подальших дій". Українські правоохоронні органи наразі не повідомляли про таку видачу.

Матлак проживав в Естонії з 2019 року.

"Всі іноземні громадяни, які проживають та перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліцію безпеки про контакти з іноземними спецслужбами. Естонія – демократична країна, в якій держава підтримує людей. Важливо, щоб люди самі виявили ініціативу і волю, аби звільнитися з пасток, у які потрапили", - додали у пресслужбі.

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