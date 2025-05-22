Естонія депортувала українця за приховування зв’язків із ФСБ РФ
Естонська влада видворила громадянина України, якого підозрюють у приховуванні контактів із російською спецслужбою.
Про це повідомила Служба внутрішньої безпеки країни, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Департамент прикордонної охорони Естонії анулював посвідку на проживання громадянина України через загрозу національній безпеці країни.
Українець Станіслав Матлак мав контакти з ФСБ та своєю діяльністю підтримував російське вторгнення в Україну.
Його видали українській владі для "подальших дій". Українські правоохоронні органи наразі не повідомляли про таку видачу.
Матлак проживав в Естонії з 2019 року.
"Всі іноземні громадяни, які проживають та перебувають в Естонії, а також громадяни Естонії зобов'язані повідомляти Поліцію безпеки про контакти з іноземними спецслужбами. Естонія – демократична країна, в якій держава підтримує людей. Важливо, щоб люди самі виявили ініціативу і волю, аби звільнитися з пасток, у які потрапили", - додали у пресслужбі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Підтримуємо расіюшку, але жить чогось премся в Естонію. Щось з хромосомою?...
Мудинський не дасть збрехати...
Хромосома і скрєпа їхнє усьо!
Добре, що вичислили гниду продажну! Хоть би не вчинив, прикрого самогубства!
а, підара з українським паспортом!
малюк! у тебе нема питань, до цього "українця"?
Бо бути громадянином України не завжди означає бути українцем за самосприйняттям - не залежно від національності і віросповідання.
Найдет испанская полиция в компьютере Портнова
Поэтому и засекретили
СІЗО, суд, вирок, 15 років, і готовий кадр на обмін
Кожного кацапського лизоблюда етапувати в Україну, позбавити громадянства і поміняти на наших захистників.