200 тис. українців можуть стати частиною процесу "добровільної депортації" зі США, - WP

Адміністрація Дональда Трампа розробила план депортації, на який витратять до 250 млн доларів США.

Про це пише видання The Washignton Post, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 700 000 українських та гаїтянських мігрантів, які перебувають у США.

Видання зазначає, що за часів президентства Джо Байдена як українцям, так і гаїтянам було надано тимчасовий захист, що дозволяє їм залишатися у США, якщо вони не можуть повернутися до своєї рідної країни.

"У документах ... йдеться, що понад 200 000 українців та 500 000 гаїтян можуть бути частиною процесу добровільної депортації", - зазначає автор.

Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий статус захисту у 2022 році, після того, як Росія розпочала війну. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільністю у країні.

Окрім українців та гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці

Раніше повідомлялось, що США пообіцяли платити по $1 тис. нелегальним мігрантам за добровільну самодепортацію.

