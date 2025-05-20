УКР
200 тис. українців можуть стати частиною процесу "добровільної депортації" зі США, - WP

Депортація українців зі США. Що планують у Трампа

Адміністрація Дональда Трампа розробила план депортації, на який витратять до 250 млн доларів США.

Про це пише видання The Washignton Post, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про 700 000 українських та гаїтянських мігрантів, які перебувають у США.

Видання зазначає, що за часів президентства Джо Байдена як українцям, так і гаїтянам було надано тимчасовий захист, що дозволяє їм залишатися у США, якщо вони не можуть повернутися до своєї рідної країни.

Читайте також: Адміністрація Трампа помилково розіслала українцям наказ покинути США, - Reuters

"У документах ... йдеться, що понад 200 000 українців та 500 000 гаїтян можуть бути частиною процесу добровільної депортації", - зазначає автор.

Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий статус захисту у 2022 році, після того, як Росія розпочала війну. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільністю у країні.

Окрім українців та гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці

Раніше повідомлялось, що США пообіцяли платити по $1 тис. нелегальним мігрантам за добровільну самодепортацію.

Читайте: США планують депортувати 1 млн мігрантів за рік. Це буде найбільша операція в історії, - WP

депортація (739) США (24127) українці (2578)
Топ коментарі
+17
Кремлівський хмирь вчора дав зрозуміти своєму колезі Трампону ,
що украінців потрібно гнати зі США , так як вони його вороги !!
Трамп - агент КГБ !!
20.05.2025 14:04 Відповісти
+14
Коли вже Меланію з Ілоною депортують?
20.05.2025 13:54 Відповісти
+10
Пам'ятаю як з пів року тому на мене тут шипіли і піною бризкали доказуючи що той хто втік з України вже ніколи в Україну не повернуться, погодьтесь тільки на любий мир і відкрийте тільки границі. А тепер представте якщо ***** повністю захопить Україну і висуне Заходу вимогу повернути всіх бєглєцов в новий ссср який він побудує. Як думаєте, всі ці трампи, орбани, фіци і тд, довго будуть думати чим взяти всіх за шкірки і передати *****?
20.05.2025 13:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось і буде 200 000 добровільно мобілізованих до лав ЗСУ!
Незабаром до них приєднаються ще мобілізовані бюджетники та пенсіонери віком до 65 років!
Ось це військо зелені назбирають!
20.05.2025 13:52 Відповісти
Ви дійсно наївно думаєте, що українці повернутьця в Україну? Там поряд Мексика, Канада, Коста Ріка, Доміникана, Кариби, Багами, на крайняк Бразилія, Аргентина або Чілі!
20.05.2025 14:09 Відповісти
Депортація з США відбуваєтся транспортним літаком ВПС.
20.05.2025 14:25 Відповісти
Куди, в Польщу максимум, в Україні немає авіасполучення зараз.
20.05.2025 14:35 Відповісти
В Донецьк або на Гаїті за компанію з гаїтянцями. Трамп географії не знає.
20.05.2025 15:36 Відповісти
А кому вони там птрібні, без грошей, без кругленьких рахунків у банках, без нерухомості в елітних районах Швейцарії! Звичайно, їх звідти просто випруть копняком під зад!
20.05.2025 15:44 Відповісти
Ты кацапка считаешь что Украину защищать ненадо ???
20.05.2025 17:08 Відповісти
Я вважаю, що русню треба зтерти в порох та розвіяти по вітру як нікчем та мерзоту!
20.05.2025 17:55 Відповісти
Якось по бідному хочуть виперти зі США
20.05.2025 13:52 Відповісти
Дорогенькі, повертайтесь додому
показати весь коментар
20.05.2025 13:52 Відповісти
и прямо с колес в окоп
20.05.2025 14:01 Відповісти
У сцикунів зовсім дах поїхав від арміяфобії.
20.05.2025 14:23 Відповісти
Абдристовича першим рейсом!)))
20.05.2025 14:44 Відповісти
20.05.2025 17:48 Відповісти
Коли вже Меланію з Ілоною депортують?
20.05.2025 13:54 Відповісти
Як ви можете! Меланія приїхала по візі для супер обдарованих !
20.05.2025 14:06 Відповісти
Пам'ятаю як з пів року тому на мене тут шипіли і піною бризкали доказуючи що той хто втік з України вже ніколи в Україну не повернуться, погодьтесь тільки на любий мир і відкрийте тільки границі. А тепер представте якщо ***** повністю захопить Україну і висуне Заходу вимогу повернути всіх бєглєцов в новий ссср який він побудує. Як думаєте, всі ці трампи, орбани, фіци і тд, довго будуть думати чим взяти всіх за шкірки і передати *****?
20.05.2025 13:56 Відповісти
Друже, українці не дурні, десь та знайдуть притулок, бо розумні та працьовиті! Це ж не сірійци, чи африканці.
20.05.2025 14:12 Відповісти
Якщо *****, Тампон і Сі захоплять весь світ то ховатися тобі не буде де ні в Канаді, ні в Мексиці, ні в Гренландії ні на інших островах. Те що зараз робиться в північній кореї такий режим диктатори побудують по всьому світу.
20.05.2025 14:22 Відповісти
Та я в Дніпрі, куди мені ховатися, хіба що в ванну, коли ракети чи шахеди атакують місто! 😁
20.05.2025 14:35 Відповісти
А це вже було.
ТІ ХТО ТАК ВВАЖАЄ АПРІОРІ ЗОВСІМ ІСТОРІЮ НЕВЧИЛИ.
20.05.2025 17:10 Відповісти
там 100% тих що 73%
20.05.2025 13:59 Відповісти
без сумніву це так.
20.05.2025 14:04 Відповісти
Думаю що там 20% більше, бо на цьому сайті хто виступає під прапорами інших країн всі за порошенко і не одного за зе.
20.05.2025 15:02 Відповісти
В рідній хаті нагадили клоунами і побіжали бомжувати.
20.05.2025 14:20 Відповісти
1000$ - це ж приблизно стільки, скільки отримує ВПО щомісяця! Повертайтеся додому рідненькі (проходимо у бусик)
20.05.2025 14:01 Відповісти
Якщо депортують "біженців" зі Львова, ,Ужгорода, Тернополя, Києва....то це звісно буде зрозуміло. А от тим хто дійсно втратив все, або з окупованих територій щирі співчуття.
20.05.2025 14:03 Відповісти
Кремлівський хмирь вчора дав зрозуміти своєму колезі Трампону ,
що украінців потрібно гнати зі США , так як вони його вороги !!
Трамп - агент КГБ !!
20.05.2025 14:04 Відповісти
Трамп виганяє усіх.....воно ж дебільне,вважає ,що американці за копійки будуть працювати,і платити податки. америка зробилась ,як інтелектуальний мозок,тому всі підприємства і розкидані по всьому світу ,то в Мексиці ,то в Канаді ,то в Китаї,та на Тайвані ...дешева робоча сила.
Йому той йолоп Пітер Наварро розповідає про "вялічіє" америки у 19 сторіччі.Оце недолуге Наварро вважає,що це можна примінити у 22 сторіччі.
20.05.2025 14:18 Відповісти
Дуже цікаво буде подивитись, як виборці Дональда, ті що червоні кепки носять, будуть змагатись за вакансії, які з'являться після депортації мігрантів.
20.05.2025 14:27 Відповісти
пане Adam ....оці в червоних кєпках, абсолютно схожі на зомбі ,такі які є на рашці.Не розуміючи стан світової економіки та глобального устрою ,вони вважають ,що Make America Great Again .
Що вам це нагадує ?
«Якщо наша воля настільки сильна що ніякі труднощі і страждання не можуть зламати її, тоді наша воля і наша Німеччина будуть понад усе!
Промова Адольфа Гітлера в Райхстазі 1 вересня 1939 року
20.05.2025 14:36 Відповісти
пане Amber наберіть в Гугл ---Пітер Наварро і ви дістанете повну інформацію ,про це чудовисько.
20.05.2025 14:26 Відповісти
Нічого,впевнений буде ініціатива накшталт-"Поверни гроші яки були витрачені Байденом та США на тимчасовий захіст і залишайся але плати плати плати!"
20.05.2025 14:09 Відповісти
А рабссиян в списке депртируемых нет... Агент кремля Краснов во всей красе.
20.05.2025 14:12 Відповісти
Украинцы что пишут здесь из США, всегда сыпят советами и подсказками, как воевать, что делать в экономике, вот и покажут всё на деле, так что в целом это будет на пользу.
20.05.2025 14:20 Відповісти
Ибо к чему ты это сказал?
20.05.2025 14:26 Відповісти
Я это сказал к тому, что хватит в тырнете тарахтеть. Знаете как исправить паршивую ситуацию? Покажите на деле. Под флагом США всегда пишут умники, у них любую проблему есть решение.
20.05.2025 14:47 Відповісти
А під прапором Польщі хто пише? Дурні?
20.05.2025 16:17 Відповісти
Програма підсилення спроможностей ЗСУ від Трампа?
20.05.2025 14:15 Відповісти
дивно, що росіян не депортують...
20.05.2025 14:28 Відповісти
угу, окрім війни..., та то нічого, ми вже звикли...
20.05.2025 15:11 Відповісти
Україна /это свободное и демократическое государство /.
Тоді у мене до вас питання ---Чому обсирають Зеленського ? Чому Трамп назвав ,що в Україні диктатура ? І чому , на Цензорі так звані "дописувачі" і в інщих ЗМІ ,можна обсирати Зеленського,якщо в Україні диктатура ?
20.05.2025 15:24 Відповісти
Вот эти хлопчики что приедут из США, ответят вам на все вопросы и наведут порядок, они здесь годами убеждали обывателей что знают как надо поступить и решение проблем у них исключительно верное.
20.05.2025 15:47 Відповісти
відповідь на ваше питання ,у вашому ж зареєстрованому ніку---Мутный
20.05.2025 15:50 Відповісти
трамповская математика что в гренландии что тут. доровольная депортация предполагает выплату средств. 700000 добровольно депортируемых, 250 млн. средств, по 350 баксов на рыло. даже не знаю кого из депортируемых можно заинтересовать
20.05.2025 14:50 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, ніякої мирної чи не мирної депоратції українців з США не буде!
20.05.2025 15:02 Відповісти
У кого були гроші зірватися у штати перелитить в інше місце де такий непотріб не будуть виганяти
20.05.2025 15:20 Відповісти
Велике прохання, тим, хто дупля не відбиває в цій темі, - не пишіть тупу херню. Той, хто офіційно працеалвштувався та не порушував закони США нікуди не депортують, бо треба ж кимось розумним та працьовитим розбавляти тупе і постійно деградуюче місцеве населення. І не надійтесь, хер вони ложили на Україну де 73 % тупого плебсу впливає на розвиток країни. Проте, плебс, радуйтесь, - вас стало більше 73 %, бо розумні та забезпечені виїхали, а вас буде держава мати в дупу (навіть набагато більше, чим раніше), але нічого - звикнети, як кацапи. Вас, тупих (плебс), не має сенсу в чомусь переконувати, бо "задавите" досвідом. В США, непрацюючи, пенсіонери та ледацюги живуть краще ніж в нас ті, хто працює. Тому, заздріть тим хто виїхав до нормальних країн, мовчки та дрочіть на "Бубу". Ваш майбутній наступний президент зробить все можливе, щоб ваше нікчемне існування пройшло тихо, не замітно, але з неприродньо розширеним "очком"
20.05.2025 15:29 Відповісти
это так не работает нет никакой разницы работает кто или нет потому что они приехали по защите что бы перейти на рабочую визу сейчас нужна петиция работодателя и одобрение USCIS и интервью в посольстве.
20.05.2025 16:39 Відповісти
Хлопці, хто пагано баче чи читати не вміє, ДОБРОВІЛЬНЕ, тобі тисячу і квиток
20.05.2025 16:00 Відповісти
 
 