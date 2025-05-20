200 тис. українців можуть стати частиною процесу "добровільної депортації" зі США, - WP
Адміністрація Дональда Трампа розробила план депортації, на який витратять до 250 млн доларів США.
Про це пише видання The Washignton Post, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про 700 000 українських та гаїтянських мігрантів, які перебувають у США.
Видання зазначає, що за часів президентства Джо Байдена як українцям, так і гаїтянам було надано тимчасовий захист, що дозволяє їм залишатися у США, якщо вони не можуть повернутися до своєї рідної країни.
"У документах ... йдеться, що понад 200 000 українців та 500 000 гаїтян можуть бути частиною процесу добровільної депортації", - зазначає автор.
Адміністрація Байдена вперше надала українцям тимчасовий статус захисту у 2022 році, після того, як Росія розпочала війну. Гаїтяни мали тимчасовий статус захисту з 2010 року, коли країну сколихнув руйнівний землетрус, який забрав життя тисяч людей, і цей статус неодноразово продовжувався через постійні проблеми з безпекою та нестабільністю у країні.
Окрім українців та гаїтян, у проєктах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці
Раніше повідомлялось, що США пообіцяли платити по $1 тис. нелегальним мігрантам за добровільну самодепортацію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Незабаром до них приєднаються ще мобілізовані бюджетники та пенсіонери віком до 65 років!
Ось це військо зелені назбирають!
ТІ ХТО ТАК ВВАЖАЄ АПРІОРІ ЗОВСІМ ІСТОРІЮ НЕВЧИЛИ.
що украінців потрібно гнати зі США , так як вони його вороги !!
Трамп - агент КГБ !!
Йому той йолоп Пітер Наварро розповідає про "вялічіє" америки у 19 сторіччі.Оце недолуге Наварро вважає,що це можна примінити у 22 сторіччі.
Що вам це нагадує ?
«Якщо наша воля настільки сильна що ніякі труднощі і страждання не можуть зламати її, тоді наша воля і наша Німеччина будуть понад усе!
Промова Адольфа Гітлера в Райхстазі 1 вересня 1939 року
Тоді у мене до вас питання ---Чому обсирають Зеленського ? Чому Трамп назвав ,що в Україні диктатура ? І чому , на Цензорі так звані "дописувачі" і в інщих ЗМІ ,можна обсирати Зеленського,якщо в Україні диктатура ?