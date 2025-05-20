РУС
Новости Депортация мигрантов из США
11 212 53

200 тыс. украинцев могут стать частью процесса "добровольной депортации" из США, - WP

Депортация украинцев из США. Что планируют у Трампа

Администрация Дональда Трампа разработала план депортации, на который потратят до 250 млн долларов США.

Об этом пишет издание The Washignton Post, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 700 000 украинских и гаитянских мигрантов, находящихся в США.

Издание отмечает, что во времена президентства Джо Байдена как украинцам, так и гаитянам была предоставлена временная защита, позволяющая им оставаться в США, если они не могут вернуться в свою родную страну.

Читайте также: Администрация Трампа по ошибке разослала украинцам приказ покинуть США, - Reuters

"В документах ... говорится, что более 200 000 украинцев и 500 000 гаитян могут быть частью процесса добровольной депортации", - отмечает автор.

Администрация Байдена впервые предоставила украинцам временный статус защиты в 2022 году, после того, как Россия начала войну. Гаитяне имели временный статус защиты с 2010 года, когда страну всколыхнуло разрушительное землетрясение, унесшее жизни тысяч людей, и этот статус неоднократно продлевался из-за постоянных проблем с безопасностью и нестабильностью в стране.

Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.

Ранее сообщалось, что США пообещали платить по $1 тыс. нелегальным мигрантам за добровольную самодепортацию

Читайте: США планируют депортировать 1 млн мигрантов за год. Это будет крупнейшая операция в истории, - WP

Автор: 

депортация (697) США (27770) украинцы (3903)
Топ комментарии
+17
Кремлівський хмирь вчора дав зрозуміти своєму колезі Трампону ,
що украінців потрібно гнати зі США , так як вони його вороги !!
Трамп - агент КГБ !!
20.05.2025 14:04 Ответить
20.05.2025 14:04 Ответить
+14
Коли вже Меланію з Ілоною депортують?
20.05.2025 13:54 Ответить
20.05.2025 13:54 Ответить
+10
Пам'ятаю як з пів року тому на мене тут шипіли і піною бризкали доказуючи що той хто втік з України вже ніколи в Україну не повернуться, погодьтесь тільки на любий мир і відкрийте тільки границі. А тепер представте якщо ***** повністю захопить Україну і висуне Заходу вимогу повернути всіх бєглєцов в новий ссср який він побудує. Як думаєте, всі ці трампи, орбани, фіци і тд, довго будуть думати чим взяти всіх за шкірки і передати *****?
20.05.2025 13:56 Ответить
20.05.2025 13:56 Ответить
Ось і буде 200 000 добровільно мобілізованих до лав ЗСУ!
Незабаром до них приєднаються ще мобілізовані бюджетники та пенсіонери віком до 65 років!
Ось це військо зелені назбирають!
20.05.2025 13:52 Ответить
20.05.2025 13:52 Ответить
Ви дійсно наївно думаєте, що українці повернутьця в Україну? Там поряд Мексика, Канада, Коста Ріка, Доміникана, Кариби, Багами, на крайняк Бразилія, Аргентина або Чілі!
20.05.2025 14:09 Ответить
20.05.2025 14:09 Ответить
Депортація з США відбуваєтся транспортним літаком ВПС.
20.05.2025 14:25 Ответить
20.05.2025 14:25 Ответить
Куди, в Польщу максимум, в Україні немає авіасполучення зараз.
20.05.2025 14:35 Ответить
20.05.2025 14:35 Ответить
В Донецьк або на Гаїті за компанію з гаїтянцями. Трамп географії не знає.
20.05.2025 15:36 Ответить
20.05.2025 15:36 Ответить
А кому вони там птрібні, без грошей, без кругленьких рахунків у банках, без нерухомості в елітних районах Швейцарії! Звичайно, їх звідти просто випруть копняком під зад!
20.05.2025 15:44 Ответить
20.05.2025 15:44 Ответить
Ты кацапка считаешь что Украину защищать ненадо ???
20.05.2025 17:08 Ответить
20.05.2025 17:08 Ответить
Я вважаю, що русню треба зтерти в порох та розвіяти по вітру як нікчем та мерзоту!
20.05.2025 17:55 Ответить
20.05.2025 17:55 Ответить
Якось по бідному хочуть виперти зі США
20.05.2025 13:52 Ответить
20.05.2025 13:52 Ответить
Дорогенькі, повертайтесь додому
20.05.2025 13:52 Ответить
20.05.2025 13:52 Ответить
и прямо с колес в окоп
20.05.2025 14:01 Ответить
20.05.2025 14:01 Ответить
У сцикунів зовсім дах поїхав від арміяфобії.
20.05.2025 14:23 Ответить
20.05.2025 14:23 Ответить
Абдристовича першим рейсом!)))
20.05.2025 14:44 Ответить
20.05.2025 14:44 Ответить
20.05.2025 17:48 Ответить
20.05.2025 17:48 Ответить
Коли вже Меланію з Ілоною депортують?
20.05.2025 13:54 Ответить
20.05.2025 13:54 Ответить
Як ви можете! Меланія приїхала по візі для супер обдарованих !
20.05.2025 14:06 Ответить
20.05.2025 14:06 Ответить
Пам'ятаю як з пів року тому на мене тут шипіли і піною бризкали доказуючи що той хто втік з України вже ніколи в Україну не повернуться, погодьтесь тільки на любий мир і відкрийте тільки границі. А тепер представте якщо ***** повністю захопить Україну і висуне Заходу вимогу повернути всіх бєглєцов в новий ссср який він побудує. Як думаєте, всі ці трампи, орбани, фіци і тд, довго будуть думати чим взяти всіх за шкірки і передати *****?
20.05.2025 13:56 Ответить
20.05.2025 13:56 Ответить
Друже, українці не дурні, десь та знайдуть притулок, бо розумні та працьовиті! Це ж не сірійци, чи африканці.
20.05.2025 14:12 Ответить
20.05.2025 14:12 Ответить
Якщо *****, Тампон і Сі захоплять весь світ то ховатися тобі не буде де ні в Канаді, ні в Мексиці, ні в Гренландії ні на інших островах. Те що зараз робиться в північній кореї такий режим диктатори побудують по всьому світу.
20.05.2025 14:22 Ответить
20.05.2025 14:22 Ответить
Та я в Дніпрі, куди мені ховатися, хіба що в ванну, коли ракети чи шахеди атакують місто! 😁
20.05.2025 14:35 Ответить
20.05.2025 14:35 Ответить
А це вже було.
ТІ ХТО ТАК ВВАЖАЄ АПРІОРІ ЗОВСІМ ІСТОРІЮ НЕВЧИЛИ.
20.05.2025 17:10 Ответить
20.05.2025 17:10 Ответить
там 100% тих що 73%
20.05.2025 13:59 Ответить
20.05.2025 13:59 Ответить
без сумніву це так.
20.05.2025 14:04 Ответить
20.05.2025 14:04 Ответить
Думаю що там 20% більше, бо на цьому сайті хто виступає під прапорами інших країн всі за порошенко і не одного за зе.
20.05.2025 15:02 Ответить
20.05.2025 15:02 Ответить
В рідній хаті нагадили клоунами і побіжали бомжувати.
20.05.2025 14:20 Ответить
20.05.2025 14:20 Ответить
1000$ - це ж приблизно стільки, скільки отримує ВПО щомісяця! Повертайтеся додому рідненькі (проходимо у бусик)
20.05.2025 14:01 Ответить
20.05.2025 14:01 Ответить
Якщо депортують "біженців" зі Львова, ,Ужгорода, Тернополя, Києва....то це звісно буде зрозуміло. А от тим хто дійсно втратив все, або з окупованих територій щирі співчуття.
20.05.2025 14:03 Ответить
20.05.2025 14:03 Ответить
Кремлівський хмирь вчора дав зрозуміти своєму колезі Трампону ,
що украінців потрібно гнати зі США , так як вони його вороги !!
Трамп - агент КГБ !!
20.05.2025 14:04 Ответить
20.05.2025 14:04 Ответить
Трамп виганяє усіх.....воно ж дебільне,вважає ,що американці за копійки будуть працювати,і платити податки. америка зробилась ,як інтелектуальний мозок,тому всі підприємства і розкидані по всьому світу ,то в Мексиці ,то в Канаді ,то в Китаї,та на Тайвані ...дешева робоча сила.
Йому той йолоп Пітер Наварро розповідає про "вялічіє" америки у 19 сторіччі.Оце недолуге Наварро вважає,що це можна примінити у 22 сторіччі.
20.05.2025 14:18 Ответить
20.05.2025 14:18 Ответить
Дуже цікаво буде подивитись, як виборці Дональда, ті що червоні кепки носять, будуть змагатись за вакансії, які з'являться після депортації мігрантів.
20.05.2025 14:27 Ответить
20.05.2025 14:27 Ответить
пане Adam ....оці в червоних кєпках, абсолютно схожі на зомбі ,такі які є на рашці.Не розуміючи стан світової економіки та глобального устрою ,вони вважають ,що Make America Great Again .
Що вам це нагадує ?
«Якщо наша воля настільки сильна що ніякі труднощі і страждання не можуть зламати її, тоді наша воля і наша Німеччина будуть понад усе!
Промова Адольфа Гітлера в Райхстазі 1 вересня 1939 року
20.05.2025 14:36 Ответить
20.05.2025 14:36 Ответить
пане Amber наберіть в Гугл ---Пітер Наварро і ви дістанете повну інформацію ,про це чудовисько.
20.05.2025 14:26 Ответить
20.05.2025 14:26 Ответить
Нічого,впевнений буде ініціатива накшталт-"Поверни гроші яки були витрачені Байденом та США на тимчасовий захіст і залишайся але плати плати плати!"
20.05.2025 14:09 Ответить
20.05.2025 14:09 Ответить
А рабссиян в списке депртируемых нет... Агент кремля Краснов во всей красе.
20.05.2025 14:12 Ответить
20.05.2025 14:12 Ответить
Украинцы что пишут здесь из США, всегда сыпят советами и подсказками, как воевать, что делать в экономике, вот и покажут всё на деле, так что в целом это будет на пользу.
20.05.2025 14:20 Ответить
20.05.2025 14:20 Ответить
Ибо к чему ты это сказал?
20.05.2025 14:26 Ответить
20.05.2025 14:26 Ответить
Я это сказал к тому, что хватит в тырнете тарахтеть. Знаете как исправить паршивую ситуацию? Покажите на деле. Под флагом США всегда пишут умники, у них любую проблему есть решение.
20.05.2025 14:47 Ответить
20.05.2025 14:47 Ответить
А під прапором Польщі хто пише? Дурні?
20.05.2025 16:17 Ответить
20.05.2025 16:17 Ответить
Програма підсилення спроможностей ЗСУ від Трампа?
20.05.2025 14:15 Ответить
20.05.2025 14:15 Ответить
дивно, що росіян не депортують...
20.05.2025 14:28 Ответить
20.05.2025 14:28 Ответить
угу, окрім війни..., та то нічого, ми вже звикли...
20.05.2025 15:11 Ответить
20.05.2025 15:11 Ответить
Україна /это свободное и демократическое государство /.
Тоді у мене до вас питання ---Чому обсирають Зеленського ? Чому Трамп назвав ,що в Україні диктатура ? І чому , на Цензорі так звані "дописувачі" і в інщих ЗМІ ,можна обсирати Зеленського,якщо в Україні диктатура ?
20.05.2025 15:24 Ответить
20.05.2025 15:24 Ответить
Вот эти хлопчики что приедут из США, ответят вам на все вопросы и наведут порядок, они здесь годами убеждали обывателей что знают как надо поступить и решение проблем у них исключительно верное.
20.05.2025 15:47 Ответить
20.05.2025 15:47 Ответить
відповідь на ваше питання ,у вашому ж зареєстрованому ніку---Мутный
20.05.2025 15:50 Ответить
20.05.2025 15:50 Ответить
трамповская математика что в гренландии что тут. доровольная депортация предполагает выплату средств. 700000 добровольно депортируемых, 250 млн. средств, по 350 баксов на рыло. даже не знаю кого из депортируемых можно заинтересовать
20.05.2025 14:50 Ответить
20.05.2025 14:50 Ответить
Не розповсюджуйте кацапську пропаганду, ніякої мирної чи не мирної депоратції українців з США не буде!
20.05.2025 15:02 Ответить
20.05.2025 15:02 Ответить
У кого були гроші зірватися у штати перелитить в інше місце де такий непотріб не будуть виганяти
20.05.2025 15:20 Ответить
20.05.2025 15:20 Ответить
Велике прохання, тим, хто дупля не відбиває в цій темі, - не пишіть тупу херню. Той, хто офіційно працеалвштувався та не порушував закони США нікуди не депортують, бо треба ж кимось розумним та працьовитим розбавляти тупе і постійно деградуюче місцеве населення. І не надійтесь, хер вони ложили на Україну де 73 % тупого плебсу впливає на розвиток країни. Проте, плебс, радуйтесь, - вас стало більше 73 %, бо розумні та забезпечені виїхали, а вас буде держава мати в дупу (навіть набагато більше, чим раніше), але нічого - звикнети, як кацапи. Вас, тупих (плебс), не має сенсу в чомусь переконувати, бо "задавите" досвідом. В США, непрацюючи, пенсіонери та ледацюги живуть краще ніж в нас ті, хто працює. Тому, заздріть тим хто виїхав до нормальних країн, мовчки та дрочіть на "Бубу". Ваш майбутній наступний президент зробить все можливе, щоб ваше нікчемне існування пройшло тихо, не замітно, але з неприродньо розширеним "очком"
20.05.2025 15:29 Ответить
20.05.2025 15:29 Ответить
это так не работает нет никакой разницы работает кто или нет потому что они приехали по защите что бы перейти на рабочую визу сейчас нужна петиция работодателя и одобрение USCIS и интервью в посольстве.
20.05.2025 16:39 Ответить
20.05.2025 16:39 Ответить
Хлопці, хто пагано баче чи читати не вміє, ДОБРОВІЛЬНЕ, тобі тисячу і квиток
20.05.2025 16:00 Ответить
20.05.2025 16:00 Ответить
 
 