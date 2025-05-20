200 тыс. украинцев могут стать частью процесса "добровольной депортации" из США, - WP
Администрация Дональда Трампа разработала план депортации, на который потратят до 250 млн долларов США.
Об этом пишет издание The Washignton Post, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о 700 000 украинских и гаитянских мигрантов, находящихся в США.
Издание отмечает, что во времена президентства Джо Байдена как украинцам, так и гаитянам была предоставлена временная защита, позволяющая им оставаться в США, если они не могут вернуться в свою родную страну.
"В документах ... говорится, что более 200 000 украинцев и 500 000 гаитян могут быть частью процесса добровольной депортации", - отмечает автор.
Администрация Байдена впервые предоставила украинцам временный статус защиты в 2022 году, после того, как Россия начала войну. Гаитяне имели временный статус защиты с 2010 года, когда страну всколыхнуло разрушительное землетрясение, унесшее жизни тысяч людей, и этот статус неоднократно продлевался из-за постоянных проблем с безопасностью и нестабильностью в стране.
Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.
Ранее сообщалось, что США пообещали платить по $1 тыс. нелегальным мигрантам за добровольную самодепортацию
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Незабаром до них приєднаються ще мобілізовані бюджетники та пенсіонери віком до 65 років!
Ось це військо зелені назбирають!
ТІ ХТО ТАК ВВАЖАЄ АПРІОРІ ЗОВСІМ ІСТОРІЮ НЕВЧИЛИ.
що украінців потрібно гнати зі США , так як вони його вороги !!
Трамп - агент КГБ !!
Йому той йолоп Пітер Наварро розповідає про "вялічіє" америки у 19 сторіччі.Оце недолуге Наварро вважає,що це можна примінити у 22 сторіччі.
Що вам це нагадує ?
«Якщо наша воля настільки сильна що ніякі труднощі і страждання не можуть зламати її, тоді наша воля і наша Німеччина будуть понад усе!
Промова Адольфа Гітлера в Райхстазі 1 вересня 1939 року
Тоді у мене до вас питання ---Чому обсирають Зеленського ? Чому Трамп назвав ,що в Україні диктатура ? І чому , на Цензорі так звані "дописувачі" і в інщих ЗМІ ,можна обсирати Зеленського,якщо в Україні диктатура ?