200 тыс. украинцев могут стать частью процесса "добровольной депортации" из США, - WP

Администрация Дональда Трампа разработала план депортации, на который потратят до 250 млн долларов США.

Речь идет о 700 000 украинских и гаитянских мигрантов, находящихся в США.

Издание отмечает, что во времена президентства Джо Байдена как украинцам, так и гаитянам была предоставлена временная защита, позволяющая им оставаться в США, если они не могут вернуться в свою родную страну.

"В документах ... говорится, что более 200 000 украинцев и 500 000 гаитян могут быть частью процесса добровольной депортации", - отмечает автор.

Администрация Байдена впервые предоставила украинцам временный статус защиты в 2022 году, после того, как Россия начала войну. Гаитяне имели временный статус защиты с 2010 года, когда страну всколыхнуло разрушительное землетрясение, унесшее жизни тысяч людей, и этот статус неоднократно продлевался из-за постоянных проблем с безопасностью и нестабильностью в стране.

Кроме украинцев и гаитян, в проектах документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы.

