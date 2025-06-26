Украинцев, депортированных из России, удерживают на границе с Грузией в ненадлежащих условиях, - МИД. ФОТО

На российско-грузинской границе находится ряд граждан Украины, которые были депортированы из России после пребывания в тюрьмах. Их удерживают без надлежащих условий уже несколько суток.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что консульское должностное лицо украинского посольства в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи.

Украинские дипломаты работают над решением проблемы, отмечают в МИД. В частности, благодаря согласованному механизму контролируемого транзита уже эвакуировали часть украинцев.

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Как рассказали в МИД, 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня - еще девять. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 украинцев.

Посольство Украины в Грузии находится в постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями для оказания гуманитарной и медицинской помощи, а также организации надлежащих условий пребывания украинцев, отметили в ведомстве.

Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

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Что предшествовало?

По данным российского Telegram-канал Astra, более 45 депортированных из РФ украинцев якобы неделями держат в подвале без еды и воды на КПП "Верхний Ларс" (село и пункт контроля на российско-грузинской границе в Северной Осетии).

В основном, это бывшие заключенные, вывезенные с оккупированных территорий, однако среди них якобы есть и гражданские. Так, проект Volunteers Tbilisi говорил о женщине, вывезенной, предположительно, насильно.

Среди удерживаемых - люди с ВИЧ, туберкулезом и инвалидностью. Их не кормили и не оказывали медицинскую помощь. Состояние многих ухудшалось, один человек уже оказался в больнице, писало медиа несколько дней назад.

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По данным волонтеров, все эти люди имеют запрет на въезд в РФ, в то же время их не пускают в Грузию из-за отсутствия документов. Но в подвале оказались и 16 украинцев с паспортами, а еще трое имеют подтверждение личности от посольства Украины.

По данным проекта, с 2024 года РФ практически не выпускала украинцев, которых постановила депортировать. Однако в начале июня поток людей неожиданно возобновился. Вероятно, это связано с предстоящими изменениями миграционного законодательства в Грузии.





