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Новости Граждане Украины в россии
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Путин приказал всем украинцам, находящимся в РФ без "законных оснований", выехать до 10 сентября

Путин издал указ о высылке украинцев в России до 10 сентября

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины, находящиеся в РФ без "законных оснований для проживания", должны покинуть территорию страны до 10 сентября 2025 года или "легализоваться".

Как передает Цензор.НЕТ, указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно документу, "граждане Украины, которые находятся в Российской Федерации и не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации или до 10 сентября 2025 г. включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации".

Кроме того, в указе говорится о том, что иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие до дня вступления в силу указа на территорию оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью, не связанной с осуществлением трудовой деятельности, более чем на 90 календарных дней, должны до 10 июня 2025 года включительно пройти медосмотр и подать в российское Министерство внутренних дел соответствующие медицинские документы.

Медицинские документы должны подтверждать отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача или новых потенциально опасных психоактивных веществ, отсутствие инфекционных заболеваний, и сертификат об отсутствии заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

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Путин издал указ о высылке украинцев в России до 10 сентября

Автор: 

путин владимир (31231) россия (95441) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+33
Це робиться з одною метою,з окупованих теріторіях будуть насильно висиляти тих хто не зробив сросійській паспорт, заставляють Українців робити ці паспорта,так як пукін рахує ці теріторії як сросійські.
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20.03.2025 15:34
+26
Тільки кончений ідіот може зараз приізжати на нацистську россію.
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20.03.2025 15:31
+22
Янукович? Азиров? Пшёнка? Куда ж мы их всех сажать то будем..
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20.03.2025 15:30
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Правила форума Совет форумчан
то випускай полонених
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20.03.2025 15:29 Ответить
Янукович? Азиров? Пшёнка? Куда ж мы их всех сажать то будем..
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20.03.2025 15:30 Ответить
У них у всіх вже давно сросійське громодянство,ще до 2014 року,і тих хто досі керує Україною теж.
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20.03.2025 15:35 Ответить
Тільки кончений ідіот може зараз приізжати на нацистську россію.
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20.03.2025 15:31 Ответить
Нарешті всі ждуни натуралізуються
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20.03.2025 15:32 Ответить
Це робиться з одною метою,з окупованих теріторіях будуть насильно висиляти тих хто не зробив сросійській паспорт, заставляють Українців робити ці паспорта,так як пукін рахує ці теріторії як сросійські.
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20.03.2025 15:34 Ответить
Чтоб потом сказать , это их территория и украинцев там нет …
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20.03.2025 15:42 Ответить
Ти так і робиш, чи отримав паспорт?
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20.03.2025 16:47 Ответить
Здохни нарешті рашиська мерзота ,як земля тримає цю погань ,ти хотів ввійти в історію ти в неї вляпався як найбільш кровожерлива істота яка в 21 столітті убила сотні тисяч українців і сотні тисяч покалічила ,зруйнувало сотні міст і сіл ,тому тебе варвара будуть проклинати не одне покоління українців,тому **** краще застрілься.
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20.03.2025 15:34 Ответить
які в куйла законіі підстави сидіти в Кремлі? Два ваєнних переварота? (1991,1993)
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20.03.2025 15:34 Ответить
Так путлєр став президентом тільки в 2000 році.
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20.03.2025 15:38 Ответить
він став главарем банди і крадієм в законі в неконстуційному концтабору "РФ". Ви б ще написали що він у першу чеченську став миротворцем.
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20.03.2025 16:12 Ответить
Херні писати не буду, бо путлєр в роки визначені вами, не був главарем банди, а був він "шісткою" і носив портфель за одним з справжніх "хазяінов жізні".
Чечню приплітати не обов'язково, бо я нічого про Чечню не писав, то ваші фантазії.
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20.03.2025 16:20 Ответить
Згідно вашої теоріі, вибори на зоні "президента" або ще краще "доцента" с зірками на плечах і колінах є законними, бо він на часи утворення цієї зони був лише "шісткою".
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20.03.2025 16:33 Ответить
Це ваша теорія і на свій же допис дали відповідь:

" він став главарем банди і крадієм в законі в неконстуційному концтабору "РФ". Ви б ще написали що він у першу чеченську став миротворцем."

20.03.2025 16:12

Бу-га-га-га!
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20.03.2025 17:11 Ответить
це факт, а не теорія, бо не я цей переворот видумав . А у вас - теорія, причому ви копіюєте теорію параші - відбілювання бандюка.
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20.03.2025 19:47 Ответить
Вам лікарі розказували, що веселим смайликом в тексті позначають жарт?
Я спеціально для вас поставив 3 (три) смайлики, але ....
Що ж поробиш, психіатрична медицина в Україні ще не на тому рівні
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20.03.2025 20:34 Ответить
Ти "наїхав", по-дурному,
==
Брешеш, я писав в рамках правил форуму, причому без переходу на особистості. Що стосується особисто тебе - особисті образи до читачів це твоя перманентна поведінка тут.
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21.03.2025 12:42 Ответить
Чемоданчик то його фетіш, то він його таскав, то за ним ...до речі придивився і О, майн Готт - цеж один і той самий чемоданчик ...
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20.03.2025 17:07 Ответить
Підтверджені Конституційним Судом РФ доречі
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20.03.2025 15:53 Ответить
а там є суд?
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21.03.2025 14:01 Ответить
Насильственная паспортизация на оккупированных территориях. По сути это "узаконеные" репрессии против украинцев в оккупации.
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20.03.2025 15:35 Ответить
)(уйлу одним злочином більше, одним менше - вже ні на що не впливає.
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20.03.2025 15:40 Ответить
вже ні на що не впливає за що не відповість. Трмп видав індульгенцію.
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20.03.2025 15:50 Ответить
тобто усі повинні мати рюскій пашпорт або копняком під дупу
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20.03.2025 15:35 Ответить
Зрозуміло, якщо українець заперечує що він "узкій", то він інфікований або наркоман , а вообще це для режиму тотальної перевірки на "законних підставах", бояться диверсій.
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20.03.2025 15:39 Ответить
Підуть на м'ясо, я їх не шкодую...
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20.03.2025 15:42 Ответить
Дурень. Це виганяють тих, хто ввдмовляється від кацапського громадянства на окупованих жемлях, серед яких є і ті, хто досі працює на розвідкк ГУР і ЗСУ, хто не хоче залишати могили предкґв, які кацапи просто зруйнують.
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20.03.2025 15:56 Ответить
Дурень...з образ починаєш, ще раз для тебе мені начхати на проросійське бидло....
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20.03.2025 16:42 Ответить
Проросійське бидло давно паспортизоване і проблем немає. Тому ти таки дурень.
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20.03.2025 17:17 Ответить
А хто хотів за три роки повномаштабки вже сюди вернувся все решта на фарш
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20.03.2025 16:43 Ответить
А хто не міг? Через участь у опорі в тому числі? Бачу, ти до землі рідної ніяк не прив'язпюаний - дременеш на чужину, а землю залишиш ворогу. І могили предків залишиш на розграбування. Предки б тебе задушили.
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20.03.2025 17:13 Ответить
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20.03.2025 17:25 Ответить
Знаєш, чому серби втратили право на Косово- свою етнічнк колиску? Тому, що під натиском турків вони звідти пішли, а їх місце зайняли албанці. І тнпер про те, що цей край був колись сербським, нагадують хіба що сталі цвинтарі з хрестами інапівзруйновані монастирі. От лише кацапи на українських землях навіть цвинтарів не залишать, як на українській Кубані, а територію заселять вузькоокими кізяками.
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20.03.2025 17:51 Ответить
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20.03.2025 21:15 Ответить
Тож за їх логікою мешканцям Запоріжжя та Херсона приготуватися ...оця муйня взагалі то вважається міжнародним злочином, та його в цьому безсумнівно підтримає руде опудало ...
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20.03.2025 15:44 Ответить
Геноцид українського народу на який всьому світу *****!
плєшивий щур виганяє людей з їхніх домівок на окупованих територіях , а ми нічого не можемо з цим зробити. Невже не знайдеться якась всемогутня людина, яка це припинить?
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20.03.2025 15:45 Ответить
Трмп вважає, що може. Бо він всемогутній.
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20.03.2025 15:53 Ответить
ПШНХЙ, ублюдок тупорилий.
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20.03.2025 16:10 Ответить
Тільки за паном, проше.
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20.03.2025 16:30 Ответить
Нам ці манкурти не потрібні. Хай ***** робить з ними все що йому заманеться.
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20.03.2025 15:45 Ответить
Хто здав Схід ? Хто обіцяв два -три тижні ? Хто ставиться до переселенців як до бидла ?
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20.03.2025 16:11 Ответить
Я мав на увазі тих "заробітчан" які там "зависли" з довоєнних часів. Їх там багато!
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20.03.2025 16:15 Ответить
Дякую за пояснення - бо я не так зрозумів
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20.03.2025 16:22 Ответить
Перепрошую, це я "туманно" написав.
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20.03.2025 16:47 Ответить
Добавити електорату хохлороссів...
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20.03.2025 15:48 Ответить
А коли рашисти без українського громадянства територію України покинуть?
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20.03.2025 15:49 Ответить
а з подвійним?
боневтік, судді-прокурори-депутати?
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20.03.2025 16:13 Ответить
..пастка для ватників, особливо призовного віку
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20.03.2025 15:55 Ответить
Стара тактика московії відносно українців на протязі багатьох віків - примусова русифікація. Таким чином канули в Лєту українці "Зеленого клину", "Малинового клину", "Сірого клину" і т. п. Зараз вони "русскіє" і без докорів сумління воюють проти України.
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20.03.2025 16:05 Ответить
Коли вже ця падла путін здохне накінець!?
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20.03.2025 16:09 Ответить
там таких путіних 120 мільйонів...
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20.03.2025 16:25 Ответить
***** готовит частичную мобилизацию всем украинцам на территории *****стана!!! Освободил ***** украинцев от родины, дома, работы, свободы, справедливости, языка и будущего!!! Вы же этого хотели, когда кричали путин введи войска?!🤪🤣🥳
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20.03.2025 16:31 Ответить
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20.03.2025 16:36 Ответить
це не про парашу. мова йде про українців на окупованих територіях. їх будуть виганяти та заселяти бурятів. ска історія повторюється.
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20.03.2025 16:41 Ответить
Наконец то все оккупированные территории превращаются в маленькую Палестину. Те же методы, только теперь от русских к украинцам. Жилье и имущество уже насильно отбирают. США и Запад своей поддержкой преступлений с 1948 года открыли ящик пандоры всем захватчикам.
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20.03.2025 16:51 Ответить
Медичні документи мають підтверджувати відсутність факту вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря або нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, відсутність інфекційних захворювань, і сертифікат про відсутність захворювання, спричиненого вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).

Нагадує перепис в концтаборі.
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20.03.2025 19:12 Ответить
по суті ВЛК по-російськи. Отримають кацапський паспорт і гайда "защищать отечество" раз не хотіли за Україну воювати
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20.03.2025 19:27 Ответить
 
 