Путин приказал всем украинцам, находящимся в РФ без "законных оснований", выехать до 10 сентября
Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины, находящиеся в РФ без "законных оснований для проживания", должны покинуть территорию страны до 10 сентября 2025 года или "легализоваться".
Как передает Цензор.НЕТ, указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Согласно документу, "граждане Украины, которые находятся в Российской Федерации и не имеют законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации или до 10 сентября 2025 г. включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации".
Кроме того, в указе говорится о том, что иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие до дня вступления в силу указа на территорию оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с целью, не связанной с осуществлением трудовой деятельности, более чем на 90 календарных дней, должны до 10 июня 2025 года включительно пройти медосмотр и подать в российское Министерство внутренних дел соответствующие медицинские документы.
Медицинские документы должны подтверждать отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача или новых потенциально опасных психоактивных веществ, отсутствие инфекционных заболеваний, и сертификат об отсутствии заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
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Чечню приплітати не обов'язково, бо я нічого про Чечню не писав, то ваші фантазії.
" він став главарем банди і крадієм в законі в неконстуційному концтабору "РФ". Ви б ще написали що він у першу чеченську став миротворцем."
20.03.2025 16:12
Бу-га-га-га!
Я спеціально для вас поставив 3 (три) смайлики, але ....
Що ж поробиш, психіатрична медицина в Україні ще не на тому рівні
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Брешеш, я писав в рамках правил форуму, причому без переходу на особистості. Що стосується особисто тебе - особисті образи до читачів це твоя перманентна поведінка тут.
на що не впливаєза що не відповість. Трмп видав індульгенцію.
плєшивий щур виганяє людей з їхніх домівок на окупованих територіях , а ми нічого не можемо з цим зробити. Невже не знайдеться якась всемогутня людина, яка це припинить?
боневтік, судді-прокурори-депутати?
Нагадує перепис в концтаборі.