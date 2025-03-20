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Новости Трамп о россии
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У России "очень ценная земля", с которой США "должны иметь дело", - Трамп

Трамп о землях России

Экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем, это может быть следствием этих действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Breitbart News.

"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая", - заявил он.

Американский президент объяснил это тем, что у России "11 часовых поясов".

"Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - уверен он.

Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, "по крайней мере, можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".

Также читайте: Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио

Автор: 

россия (95441) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+24
Ой, дурне-е-е... Він ту "землю" бачив? Більша половина тієї "землі" - ВІЧНА МЕРЗЛОТА!... Та ще й кацапами ЗАСРАНА!
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20.03.2025 09:41
+20
Вже готується до землі. Все йому земельки мало. Нічого **** рижа і ти здохнеш і твій корєш *****. Так що приймайте вже земляні ванни.
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20.03.2025 09:35
+18
цікаво, громадяни США вже офуїли від свого вибору-2024, чи у них все ще попереду?
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20.03.2025 09:41
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Вже готується до землі. Все йому земельки мало. Нічого **** рижа і ти здохнеш і твій корєш *****. Так що приймайте вже земляні ванни.
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20.03.2025 09:35 Ответить
І народжує придурків американська земля.
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20.03.2025 10:03 Ответить
Матюгальна нечерноземна заброшенная полоса размером в половина Европы .ценность болот зарослей дикарства заброшенности отсутствия инфраструктуры и людей. просто оригинальная...и офигительная счась на биржах акции в Космос улетят..
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20.03.2025 10:09 Ответить
"У них дуже цінна земля"

То закопай туди путлера...
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20.03.2025 09:36 Ответить
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20.03.2025 09:36 Ответить
Так зачем остановка, оккупируй быдлостан и земля станет твоей!
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20.03.2025 09:36 Ответить
Другий в черзі після Монголії...
В очередь с%кіни дети - в очередь!!!
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20.03.2025 12:19 Ответить
таварисчь краснов, іди на хер !!!
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20.03.2025 09:37 Ответить
Ні , Трамп таки о@уїв
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20.03.2025 09:38 Ответить
Йолоп....
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20.03.2025 09:38 Ответить
На кого ця руда істота працює, ще треба доводити хто такий агент Краснов ?
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20.03.2025 09:38 Ответить
надо развалить расею,

федерасты за джинсы сами отдадут свои ресурсы за айфоны и кока колу, макдональс - трамп туповат не знает об этом.
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20.03.2025 09:41 Ответить
цікаво, громадяни США вже офуїли від свого вибору-2024, чи у них все ще попереду?
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20.03.2025 09:41 Ответить
Безмежно горді, що переплюнули на порядок українців !!!
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20.03.2025 11:57 Ответить
Завтра Трамп скаже що в РФ найрозумніший та найвидатніший лідер і для Америки найкращим буде приєднатися до кацапів на правах американської області.
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20.03.2025 09:41 Ответить
Чому«скаже»?
Він вже не раз це казав.
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20.03.2025 09:56 Ответить
Ой, дурне-е-е... Він ту "землю" бачив? Більша половина тієї "землі" - ВІЧНА МЕРЗЛОТА!... Та ще й кацапами ЗАСРАНА!
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20.03.2025 09:41 Ответить
Пусть заберет у Вована Питерского в аренду..
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20.03.2025 09:54 Ответить
Хотів-би я побачить його очі, коли-б він це зробив, а потім приїхав туди і побачив, ЩО він "взяв"... Він же ж судить по своїх штатах... Але той же Красноярський край - не Техас, чи Айова.... І навіть не Вайомінг... І навіть не Україна... У нас під"їзні дороги до ферм асфальтовані - а в глибинці Росії не до всіх сіл асфальт прокладений...
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20.03.2025 10:10 Ответить
щьолково (20 км від мацкви)

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20.03.2025 10:19 Ответить
Та це для них ще "цивілізація"! Ти не бачив тієї ж Пензенщини, Мордовії чи Тюменщини!!!
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20.03.2025 10:22 Ответить
а це - мацква

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20.03.2025 10:20 Ответить
в гренландії тоже мерзлота. Але вона трампу потрібна
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21.03.2025 01:15 Ответить
В Гренландії не "мерзлота", а тисячолітні льодовики. А під ними (за прогнозами геологів), нерозроблені родовища корисних копалин. За умов глобального потепління ці льодовики тануть і родовища відкриваються. Але це - не головне... Від льоду звільняється прибережний шельф. А це дає доступ до підводних нафтогазових родовищ. Візьми карту арктичної області і лінійку. Постав один її кінець у точку "географічного полюсу", а інший переставляй від одного стику субарктичних країн, до іншого, проводячи кожен раз лінію на карті. Намальовані "сектори" Арктики - це територія, на якій країна субарктичного поясу має право проводить розробку родовищ корисних копалин. Порівняй сектори Росії, Канади, датської Гренландії, Норвегії - з "сектором" США (Аляскою)... На російський сектор (сибірський сегмент), уже "поклав око" Китай. Саме тому він посилено будує криголамний флот і суховантажі та танкери льодового класу. Анексія Сибіру уже "на порозі"...
Тобто, Трамп готується до "переділу арктичного пирога".
А в самому Сибіру, щоб добувать наполовину розграбовані корисні копалини - треба інфраструктуру будувать і десь шукать робочу силу. У Трампа вона є? Сумніваюся... А Китаю робочу силу дівать нікуди... Та й воювать з Китаєм США , за Сибір, не будуть - простіше "накласти лапу на сектори союзників.
Тепер зрозуміло?...
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21.03.2025 01:39 Ответить
Ага, земля цінна, а живуть мало не в печерах
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20.03.2025 09:41 Ответить
Кацапська пропаганда аплодує стоячі:
- А мы же сколько лет гаварили, что против нас ваюет Америка за наши земли....
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20.03.2025 09:42 Ответить
Це ******, навішав трампу на вуха лайна!!
Видав, трампу, окуповані московітами території України, за землю московії!?!?
Наступне бажання ******, буде повернення Аляски на московію!
****** ж друх, для трампа, а другу такому, він не відмовить! Віддасть!!
Трампа за це, ****** похвалить, у Тік - Ток!!
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20.03.2025 09:43 Ответить
"Падгатовка к земле"(с)
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20.03.2025 09:44 Ответить
Очередное доказательство что трамп двоечник-идиот. Общеизвестно, что пригодных для с\х земель составляет всего 24%. Остальное -вечная мерзлота, тайга да болота. Плохо что по одному дураку судят о всем народе. Хотя, как говорят у нас в Украине
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
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20.03.2025 09:44 Ответить
Кацапи на тій землі ,
живуть набато гірше бедуїнів 😠
У вузькому розумінні бедуїни - кочовики-верблюдоводи, на відміну від напівкочових вівцеводів і козоводів.
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20.03.2025 09:49 Ответить
Ндаааа... Дати зробити із себе ось таке Посміховисько? Це ще треба вміти.
І воно очолило чи не єдину наддержаву в Світі - Сполучені Штати Америки.
Це просто якийсь нескінченний сюр. І буде з того всього - пшик.
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20.03.2025 09:51 Ответить
Ото дурень дорвався до влади і не знає за шо хапаться, чи за хєр чи за яйця.
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20.03.2025 09:52 Ответить
То чого ти до Канади і Гренладії доїбався?
Он Камчатка через протоку - давай вперед!
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20.03.2025 09:52 Ответить
Тільки мені кажеться що Тампон от-от не стримається і заспіває ширака страна мая радная...?
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20.03.2025 09:53 Ответить
ОППА, 52-й штат вимальовується (51-й - Канада)!!!
Тепер ясно, чому тромб вилизує дупу путіну - це була змазка перед коїтусом, а далі шлюб...
Оце багатоходовочка!!!
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20.03.2025 09:54 Ответить
51 Україна
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20.03.2025 10:01 Ответить
Скажіть Тампону що якщо дивитись на Сосію не по карті а по глобусу то вона набагато менша ніж здається і часові пояса вужчі в два рази чим в тій же Австралії. Для Тампона напевно шок буде
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20.03.2025 09:56 Ответить
На чюжой карєшок нє раскривай раток! Там Китай перший в черзі
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20.03.2025 09:57 Ответить
Московія - странА вєчнозєлєЬоних помідорів та лаптєй..
а Трумп - безнадійний ідіот і його влада - "тупий і ще тупіший", секта дороговалютних хвойд..
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20.03.2025 09:57 Ответить
Русофоб Трамп-Инь, може і США у "срср"?
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20.03.2025 09:57 Ответить
Амєріка не імєєт граніц. Амеріка там гдє джинси і кока-кола (с)
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20.03.2025 10:01 Ответить
А жвачка???
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20.03.2025 10:15 Ответить
Барига при владі - на загиблих хоче будувати Рівєру. За рахунок геноциду українського народу хоче прбарахлитися цінними землями
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20.03.2025 10:06 Ответить
рудий фрік бажає бути похованим в сібірскай зємлюшкє?
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20.03.2025 10:07 Ответить
трамп при* урок... то не росея ,то Башкоростан , Таторстан , Якутія , Мокшандія і т.і... з ними треба домовлятися ! до чого тут московія ?!!!
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20.03.2025 10:07 Ответить
он ткаи шизофреник... США не проверяют у психиатра своих кандидатов?
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20.03.2025 10:17 Ответить
11 поясов??? Лонжин, Тиссот, Омега??? Часовщик хренов...
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20.03.2025 10:17 Ответить
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20.03.2025 10:18 Ответить
Довбойоб цей рудий недопрезу!!!
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20.03.2025 10:20 Ответить
Цвинтарів хвате на всіх
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20.03.2025 10:26 Ответить
Вислухавши пацієнта, психолог записався до свого.....Схоже.)
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20.03.2025 10:27 Ответить
#Залман_Шухер:
А просто ми живемо в цинічному світі повному брехні та придуманих "єврейських казок".Об'єднує ці казки, страх усіх причетних до війни в Україні розвал росії, який приходить щодня, але багатьом це непомітно. Хотілося б прискорити, але кілька місяців для цивілізації, це мить. Процес триває і він НЕЗворотній, зупинити його вже не зможуть ні Трамп, ні світовий раввинат, ні фінансові вливи трильйонів доларів у рашу.СИСТЕМА ЗЛАМАЛАСЯ, яку так довго створювали євреї-більшовики та їхні онуки. Все, кінцева, все виходимо!Не фуй було лізти "зі своїм самоваром в Україну!"Іноді пояснюю людям, які впливають на прийняття рішень, щоб думали про те, що робитимуть з мільйонами голодних росіян, які хлинуть у ситу Європу.Голод - не тітка!Раніше сміялися, зараз називають мене екстремістом. Я тут ні до чого, тільки допомагаю гасити пожежу бензином.І я давно готовий відправити пару мішків гострого Індійського перцю майбутнім голодуючим Поволжя.І це не марення чи прогнози, це об'єктивна реальність, яку багато хто просто не бачать.Війна в Афганістані стала початком кінця СРСР, війна в Україні, це остаточний та безповоротний кінець Імперії зла та в'язниці народів.І все це завдяки доблесним ЗСУ та мужньому українському народу, до яких "зелена влада московських клоунів" жодного стосунку не має.Жодна інша країна світу не могла б і не може витримати такого, через що доводиться проходити Україні.Нарешті то дійшло й до ***********, що їм теж кінець, і вони летять у нескінченну прірву небуття разом зі своїми московськими спонсорами та Хабадовськими ельфами-шептунами.Ну і звичайно хитре око китайця за всім мовчки спостерігає, чекаючи, коли можна буде офіційно зайти на територію раші, щоб допомогти голодуючим і "запобігти гуманітарній катастрофі" аж до Уральських гір.То ж піднімемо наші чарки з чаєм за прискорення незворотного процесу!
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20.03.2025 10:29 Ответить
Війна звісно зіграла свій вплив,але основна проблема рашки,яка почалась ще десятиліття тому це демографічна криза.Незважаючи на російську православну доктрину русня віддає перевагу гедонізму-алкоголізм,наркота,кар'єризм,воєнний промисел за велике бабло.ітд.В той час як мусульмани в рашці розмножуються як кролики і релігійних заборони на згубні звички хоч і зі скрипом,але дотримуют.Вони вже там становлять біля 20-30 мільйонів.Коли масова частка мусульман виросте хоча би до 40% то там почнуться реальні відцентрові процеси,які навіть диктаторський режим Москви не зможе втримати.
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20.03.2025 18:45 Ответить
Трампакс застряг у одному місці у рашенфюрера. Пора би витягти звідти доки він там не завонявся від руського духу.
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20.03.2025 10:37 Ответить
Такого тупого мудака ещё не было в президентах америки...
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20.03.2025 10:55 Ответить
80% території ********* - це тайга і тундра.

Тепер є сумніви, що Трампон закінчив навіть середню школу - базовий курс географії.
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20.03.2025 11:00 Ответить
Рудий,помогай грішми і зброєю і буде тобі рашинська земля.З Китаєм поділишся.путіну 2м×1м виділиш,тільки на болоті
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20.03.2025 11:39 Ответить
шо он там курит?я ****** ,но ты трамподаун еще больше.........................идиот.
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20.03.2025 12:05 Ответить
Іже і срака срака в ботоксного солодка, можеш старий абьюзер лизати кожний день...
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20.03.2025 12:08 Ответить
О, знову цей вестернський дроч на 11 часових поясів в рашці.Хоча в США так само 11 часових поясів,а у Франції їх аж 12.
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20.03.2025 18:51 Ответить
 
 