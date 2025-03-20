У России "очень ценная земля", с которой США "должны иметь дело", - Трамп
Экономическая открытость США с Россией не является целью или мотивом, чтобы разделить Россию с Китаем, это может быть следствием этих действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Breitbart News.
"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли, больше Китая", - заявил он.
Американский президент объяснил это тем, что у России "11 часовых поясов".
"Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - уверен он.
Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной по редкоземельным ископаемым, а затем, по его словам, "по крайней мере, можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".
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То закопай туди путлера...
В очередь с%кіни дети - в очередь!!!
федерасты за джинсы сами отдадут свои ресурсы за айфоны и кока колу, макдональс - трамп туповат не знает об этом.
Він вже не раз це казав.
Тобто, Трамп готується до "переділу арктичного пирога".
А в самому Сибіру, щоб добувать наполовину розграбовані корисні копалини - треба інфраструктуру будувать і десь шукать робочу силу. У Трампа вона є? Сумніваюся... А Китаю робочу силу дівать нікуди... Та й воювать з Китаєм США , за Сибір, не будуть - простіше "накласти лапу на сектори союзників.
Тепер зрозуміло?...
- А мы же сколько лет гаварили, что против нас ваюет Америка за наши земли....
Видав, трампу, окуповані московітами території України, за землю московії!?!?
Наступне бажання ******, буде повернення Аляски на московію!
****** ж друх, для трампа, а другу такому, він не відмовить! Віддасть!!
Трампа за це, ****** похвалить, у Тік - Ток!!
Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте!
живуть набато гірше бедуїнів 😠
У вузькому розумінні бедуїни - кочовики-верблюдоводи, на відміну від напівкочових вівцеводів і козоводів.
І воно очолило чи не єдину наддержаву в Світі - Сполучені Штати Америки.
Це просто якийсь нескінченний сюр. І буде з того всього - пшик.
Он Камчатка через протоку - давай вперед!
Тепер ясно, чому тромб вилизує дупу путіну - це була змазка перед коїтусом, а далі шлюб...
Оце багатоходовочка!!!
а Трумп - безнадійний ідіот і його влада - "тупий і ще тупіший", секта дороговалютних хвойд..
А просто ми живемо в цинічному світі повному брехні та придуманих "єврейських казок".Об'єднує ці казки, страх усіх причетних до війни в Україні розвал росії, який приходить щодня, але багатьом це непомітно. Хотілося б прискорити, але кілька місяців для цивілізації, це мить. Процес триває і він НЕЗворотній, зупинити його вже не зможуть ні Трамп, ні світовий раввинат, ні фінансові вливи трильйонів доларів у рашу.СИСТЕМА ЗЛАМАЛАСЯ, яку так довго створювали євреї-більшовики та їхні онуки. Все, кінцева, все виходимо!Не фуй було лізти "зі своїм самоваром в Україну!"Іноді пояснюю людям, які впливають на прийняття рішень, щоб думали про те, що робитимуть з мільйонами голодних росіян, які хлинуть у ситу Європу.Голод - не тітка!Раніше сміялися, зараз називають мене екстремістом. Я тут ні до чого, тільки допомагаю гасити пожежу бензином.І я давно готовий відправити пару мішків гострого Індійського перцю майбутнім голодуючим Поволжя.І це не марення чи прогнози, це об'єктивна реальність, яку багато хто просто не бачать.Війна в Афганістані стала початком кінця СРСР, війна в Україні, це остаточний та безповоротний кінець Імперії зла та в'язниці народів.І все це завдяки доблесним ЗСУ та мужньому українському народу, до яких "зелена влада московських клоунів" жодного стосунку не має.Жодна інша країна світу не могла б і не може витримати такого, через що доводиться проходити Україні.Нарешті то дійшло й до ***********, що їм теж кінець, і вони летять у нескінченну прірву небуття разом зі своїми московськими спонсорами та Хабадовськими ельфами-шептунами.Ну і звичайно хитре око китайця за всім мовчки спостерігає, чекаючи, коли можна буде офіційно зайти на територію раші, щоб допомогти голодуючим і "запобігти гуманітарній катастрофі" аж до Уральських гір.То ж піднімемо наші чарки з чаєм за прискорення незворотного процесу!
Тепер є сумніви, що Трампон закінчив навіть середню школу - базовий курс географії.