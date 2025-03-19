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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио

Разговор Зеленского и Трампа 19 марта: президент поблагодарил 6 раз

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц опубликовали заявление по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в среду, 19 марта. Украинский президент выразил благодарность американскому коллеге по меньшей мере шесть раз.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Зеленский провели "фантастический телефонный разговор".

"Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных представителей обеих стран значительно помогла в продвижении к прекращению войны", - говорится в заявлении.

Также Зеленский поблагодарил американского коллегу за поддержку Соединенных Штатов, особенно за ракеты Javelin, которые Трамп предоставил первым, и за его усилия на пути к миру.

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"Лидеры согласились, что Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа можно достичь длительного мира.

Оба лидера также договорились о частичном прекращении огня в отношении ударов по энергетическим объектам... Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность к полному прекращению огня", - заявили Рубио и Уолтц.

В тексте заявления также говорится, что украинский президент также поблагодарил Трампа за продолжение продвижения гуманитарных вопросов, включая обмен военнопленными. Он отметил, что недавний успешный обмен состоялся, и поблагодарил американского президента за его лидерство в этом вопросе.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) США (26528) Трамп Дональд (5155) Рубио Марко (144) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+41
отжеш підари...рахують вони...
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19.03.2025 23:09
+31
Як діти, курва.
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19.03.2025 23:11
+30
Що, не виконав норматив? А чи достатньо виразно він промовляв подяку? А він костюм одяг перед телефонним дзвінком?
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19.03.2025 23:10
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Зє- дякула
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20.03.2025 11:39 Ответить
Не-е-е, но зато какая гибкость позвоночника!
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20.03.2025 15:29 Ответить
Чим би дитя не тішилося...
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20.03.2025 11:48 Ответить
Що Трамп доброго зробив для США, України, світу, щоб йому дякувати?!
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20.03.2025 12:04 Ответить
Виходить так, що найдешевшим і найкращим варіантом для України буде послати це руде городє опудало на ХУтір через городи. Іншими варіантами Україна накличе на свою голову ще гірші біди.
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20.03.2025 16:50 Ответить
ЗЕ, запиши на фонограму дякую,дякую, дякую, інтервал відправлення 10 сек.
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20.03.2025 12:19 Ответить
Розмова

Степан Руданський, 1859 рік

Прибув Мошко з Петрополя

Та й людей дурив,

Що ніби він у столиці

З царем говорив.

- А як же ви говорили? -

Якийсь запитав.

- О, ми славно говорили, -

Мошко відвічав. -

Я казав усе цареві:

«Ура» та «ура!»,

А воно мені казало:

«Дурак» та «дурак!»
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20.03.2025 15:35 Ответить
Від хуцпи до холуйства один крок - записано в ТОРІ...
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20.03.2025 12:31 Ответить
Позно, сколько людей уже пострадало из за того что зелебоб "сталевояйцений" прекратил помощь и передачу разведданных США своим наглым хлебальником.
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20.03.2025 12:40 Ответить
Перше, Зеленський дякував за допомогу не йому особисто, а за допомогу народу України!!! Тому, звісно, подяка!!!
Друге, Трамп заходить в Україну як інвестор, ТОБТО, власник великого бізнесу України, де будуть працювати мільйони українців - подяка від потенційних працівників!!! Трамп буде платити податки в бюджет України - це сотні мільярдів доларів, ахмєтов платив мільярди гривень, а переганяв собі в офшори мільярди доларів - різниця відчутна! Отже, подяка від потенційних споживачів бюджетних коштів!!!
Добавити допомогу в припиненні вогню - це тисячі життів українців - величезна ПОДЯКА!!!
Потрібно бути вдячним за будь-яку допомогу - допомагає!!!
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20.03.2025 12:54 Ответить
Є ще невиправні дурні в Україні, які після всього, що натворив Трамп, чекають медових рік і кисільних берегів від Трампа і його зграї. До таких відноситься і Ганна Бондар. Звичайно, якщо вона не бот і не строчить "Алілуя!" в честь Трампа за гроші.
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20.03.2025 15:28 Ответить
Сьогодні завдяки пергеоворам трампоном з фюрером РФ . пуйло видав указ - про фактичне висилення всіх українців з Мелітополя, Херсона, бердянська і інших міст кто не перебуває на законих підставах у цизх областях. Тобто він омтаточно опрідилився що йому ці області налехать. трампончик їх віддав
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20.03.2025 15:54 Ответить
Скоро в Дії зроблять застосунок "Є-подяка"
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20.03.2025 13:06 Ответить
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20.03.2025 13:11 Ответить
Володька, от скажи по чесноку, воно того було варте, по ітогу?
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20.03.2025 14:07 Ответить
Первый министр
Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!
Король (он очень доволен )
Ну-ну. Зачем, зачем.
Первый министр
Нет, ваше величество, нет. Мне себя не перебороть. Я еще раз повторю - простите мне
мою разнузданность - вы великан! Светило! (с)
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20.03.2025 14:20 Ответить
Весь разговор состоял из благодарностей. На остальное времени не хватило.
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20.03.2025 14:40 Ответить
В дипломатичний протокол назріло ввести новий пункт - Трамподяка.
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20.03.2025 15:16 Ответить
ЗЕ отлично потролил траМпона
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20.03.2025 15:23 Ответить
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20.03.2025 15:38 Ответить
Американский рыжий щегол
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20.03.2025 16:30 Ответить
Ну ок, і стопяцот разів став раком... Підрахуй Рубліо
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20.03.2025 21:36 Ответить
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