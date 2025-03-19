Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц опубликовали заявление по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в среду, 19 марта. Украинский президент выразил благодарность американскому коллеге по меньшей мере шесть раз.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Зеленский провели "фантастический телефонный разговор".

"Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных представителей обеих стран значительно помогла в продвижении к прекращению войны", - говорится в заявлении.

Также Зеленский поблагодарил американского коллегу за поддержку Соединенных Штатов, особенно за ракеты Javelin, которые Трамп предоставил первым, и за его усилия на пути к миру.

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"Лидеры согласились, что Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа можно достичь длительного мира.

Оба лидера также договорились о частичном прекращении огня в отношении ударов по энергетическим объектам... Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность к полному прекращению огня", - заявили Рубио и Уолтц.

В тексте заявления также говорится, что украинский президент также поблагодарил Трампа за продолжение продвижения гуманитарных вопросов, включая обмен военнопленными. Он отметил, что недавний успешный обмен состоялся, и поблагодарил американского президента за его лидерство в этом вопросе.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.