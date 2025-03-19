Зеленский поблагодарил Трампа по меньшей мере шесть раз в течение разговора, - заявление Уолтца и Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц опубликовали заявление по итогам телефонного разговора Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в среду, 19 марта. Украинский президент выразил благодарность американскому коллеге по меньшей мере шесть раз.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Отмечается, что Трамп и Зеленский провели "фантастический телефонный разговор".
"Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча высокопоставленных представителей обеих стран значительно помогла в продвижении к прекращению войны", - говорится в заявлении.
Также Зеленский поблагодарил американского коллегу за поддержку Соединенных Штатов, особенно за ракеты Javelin, которые Трамп предоставил первым, и за его усилия на пути к миру.
"Лидеры согласились, что Украина и Америка будут продолжать работать вместе, чтобы достичь реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа можно достичь длительного мира.
Оба лидера также договорились о частичном прекращении огня в отношении ударов по энергетическим объектам... Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность к полному прекращению огня", - заявили Рубио и Уолтц.
В тексте заявления также говорится, что украинский президент также поблагодарил Трампа за продолжение продвижения гуманитарных вопросов, включая обмен военнопленными. Он отметил, что недавний успешный обмен состоялся, и поблагодарил американского президента за его лидерство в этом вопросе.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.
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Степан Руданський, 1859 рік
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А воно мені казало:
«Дурак» та «дурак!»
Друге, Трамп заходить в Україну як інвестор, ТОБТО, власник великого бізнесу України, де будуть працювати мільйони українців - подяка від потенційних працівників!!! Трамп буде платити податки в бюджет України - це сотні мільярдів доларів, ахмєтов платив мільярди гривень, а переганяв собі в офшори мільярди доларів - різниця відчутна! Отже, подяка від потенційних споживачів бюджетних коштів!!!
Добавити допомогу в припиненні вогню - це тисячі життів українців - величезна ПОДЯКА!!!
Потрібно бути вдячним за будь-яку допомогу - допомагає!!!
Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь!
Король (он очень доволен )
Ну-ну. Зачем, зачем.
Первый министр
Нет, ваше величество, нет. Мне себя не перебороть. Я еще раз повторю - простите мне
мою разнузданность - вы великан! Светило! (с)