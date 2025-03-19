Верим, что вместе с США и под лидерством Трампа можно достичь длительного мира уже в этом году, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Я имел позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта - эта встреча команд существенно помогла в продвижении к завершению войны.

Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским лидерством можно достичь длительного мира уже в этом году", - подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсудили.

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны могло бы стать прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде.

Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", - отметил Зеленский.

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"Я также предоставил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных, возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления для защиты жизней.

Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру. Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. Мы отметили положительную работу наших советников и представителей - Рубио, Уолтца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На следующих встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности.

Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", - добавил украинский президент.

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