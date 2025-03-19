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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Верим, что вместе с США и под лидерством Трампа можно достичь длительного мира уже в этом году, - Зеленский

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом 19 марта

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Я имел позитивный, очень содержательный и откровенный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта - эта встреча команд существенно помогла в продвижении к завершению войны.

Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским лидерством можно достичь длительного мира уже в этом году", - подчеркнул Зеленский.

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Кроме того, Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсудили.

"Одним из первых шагов к полному прекращению войны могло бы стать прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде.

Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность для подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", - отметил Зеленский.

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"Я также предоставил обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов. Мы говорили о ситуации в Курской области, затронули вопрос освобождения военнопленных, возвращения украинских детей, которые были захвачены российскими войсками. Также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления для защиты жизней.

Мы поручили нашим командам решить технические вопросы, связанные с реализацией и расширением частичного прекращения огня. Украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни для продолжения координации шагов на пути к миру. Мы поручили нашим советникам и представителям провести эту работу как можно быстрее. Мы отметили положительную работу наших советников и представителей - Рубио, Уолтца, Келлога, Ермака, Сибиги, Умерова и Палисы. На следующих встречах команды могут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и гарантиям безопасности.

Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Я подчеркнул, что украинцы хотят мира, именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Я подчеркнул важность концепции президента Трампа о мире через силу. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды", - добавил украинский президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) США (26528) Трамп Дональд (5155) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+18
Відсмок не зараховано. Трампу мало.
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19.03.2025 19:53
+11
Путина тревожат удары по НПЗ. И Зеленский потужно пообещел Трампу их не бомбить. Вот как бы и весь результат переговоров оманского віслюка.
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19.03.2025 19:57
+10
Як заспівав. Геть не схоже на виставу у Білому Домі.
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19.03.2025 19:54
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Блажен хто вірує
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19.03.2025 19:52 Ответить
а хто не вірує, отримає тамагавком в *****
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19.03.2025 20:16 Ответить
Відсмок не зараховано. Трампу мало.
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19.03.2025 19:53 Ответить
А мені задється це тролінгово занадто. Ну ще кепку MAGA одягне ЗЄ - й готовий сюжет для РАZZсмЄші смЄшнова ? Така дипломатія від Єрмака ! Так й уявляю як будуть це відігравати на ************
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19.03.2025 19:58 Ответить
Так, ще забув сказати, що Трамп - геній
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19.03.2025 21:56 Ответить
шо його трамп покусав ?
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19.03.2025 19:53 Ответить
Як заспівав. Геть не схоже на виставу у Білому Домі.
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19.03.2025 19:54 Ответить
нарколига може на піанина збацати..
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19.03.2025 19:55 Ответить
Ви вірите,а ми ні
Припинення повітряних атак ми вже побачили.
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19.03.2025 19:56 Ответить
Зєля, ти вже так сильно не пролізуй...
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19.03.2025 19:56 Ответить
Якщо США володітимуть енергооб'єктами України - це буде найкращий засіб захисту, - Білий дім з посиланням на слова Трампа
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19.03.2025 19:56 Ответить
Путина тревожат удары по НПЗ. И Зеленский потужно пообещел Трампу их не бомбить. Вот как бы и весь результат переговоров оманского віслюка.
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19.03.2025 19:57 Ответить
Кагбе що хвилює вашого ***** нас не цікавить.
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19.03.2025 20:02 Ответить
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19.03.2025 19:57 Ответить
Этот трындешь имеет смысл только в одном случае - выиграть время для налаживания поставок оружия из Европы. В противном случае это пустой треп
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19.03.2025 19:57 Ответить
Ще б додав - Клянусь своїм рояльним пальцем.
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19.03.2025 20:00 Ответить
А если всех украинцев сделать рабами Трампа и передать ему всю украинскую собственность, то на сохранение жжизни и миску похлебки раз в день можете рассчитывать. Да сколько можно это унижение слушать? Зеленскому не противно? Позор над всей нацией
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19.03.2025 20:00 Ответить
Ви про яку націю маєте на увазі ?!
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19.03.2025 20:03 Ответить
Да, только есть одна небольшая проблема , из Трампа лидер как из Промокашки скрипач или как из какашки пуля.
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19.03.2025 20:00 Ответить
Треба йому так прямо і сказати ?
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19.03.2025 20:20 Ответить
ну, тупые! эти американцы!(с)
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19.03.2025 20:26 Ответить
Трамп настільки самозакоханий бовдур, що повіритить, що це не стьоб
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19.03.2025 20:01 Ответить
Вже вірили у Будапештський договір. Мабуть, досить вже дурити себе.
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19.03.2025 20:02 Ответить
Ось що творить його величність компромат. Ішак став шовковий, як ніколи та перестав бикувати.
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19.03.2025 20:04 Ответить
Ішак згідний на все, аби тільки втриматись при владі та не сісти на кіл. Але проблема в тому, що воно покладається на такого ж профана, як і сам. Яке їхало, таке здибало і його сподівання даремні, відповідати за скоєне прийдеться.
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19.03.2025 20:11 Ответить
Какая амплитуда подмаха)))
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19.03.2025 20:19 Ответить
Скільки ще української землі віддаш *****, зелена потвора???
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19.03.2025 20:23 Ответить
Що з мови ОП-и перекладається як "сподіваємось Трамп не примусить нас до перемир'я і виборів хоча б цього року, тут ще внукам прібарахліться хватіт"
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19.03.2025 20:24 Ответить
Шашличний вірить в лідерство агента Краснова і хоче з ним йти до миру?
Потрібна потужна роз'яснювальна бригада борців з США та Трампом
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19.03.2025 21:07 Ответить
Пропустив одне слово. Сонцеликий
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19.03.2025 21:37 Ответить
Буде настільки довгий мир аж до кінця терміну Трампа
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19.03.2025 21:39 Ответить
мольфар хїув
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19.03.2025 22:46 Ответить
К очередному 31 декабря то хоть управитесь---реформаторы вы зарыганные мои!
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19.03.2025 23:10 Ответить
Заглядаючи у дупу Трампа ,ми бачимо все ту ж дупу ****ла , а чим закінчилось заглядання найвеличнішого гівнокомандувача у дупу ху*ла ми всі знаємо .
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20.03.2025 00:03 Ответить
Боже, как Зеля жалок. Вся спесь сбита напрочь... А ради чего всё это? А чтобы жить дальше, т.к. если не хххло его за ненадобностью потом уберёт, так свои за ноги вниз головой подвесят, за жертвы в войне, разрушенную страну и утраченные территории.
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20.03.2025 01:23 Ответить
Велика Перемога ЗЕбіла капітулянта! Раніше лише періодично ми були рабами
кремля, а тепер станемо рабами і кремля ще й рабами і США. І буде у нас
напівколоніальна розчленована і залежна вже і від США та кремля країна зі
знищеною територіальною цілісністю та Конституцією України із примарним
суверінітетом . А така Велика Перемога триватиме ще і далі (вимоги кремля
та США додаються), напевно, що до повної втрати незалежності України.
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20.03.2025 05:16 Ответить
Щось Зеленський розпатякався не на жарт.
Схоже готується якась гидота для України.
Два агенти кремля та путін ведуть між собою переговори як втюхати суспільству капітуляцію України - і самим не спалитися.
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20.03.2025 07:40 Ответить
 
 