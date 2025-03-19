Зеленский согласился прекратить удары по энергетике РФ в разговоре с Трампом, - Bloomberg
В разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение атак по российской энергетике.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что является первым шагом президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение трехлетней войны, сообщило лицо, знакомое с ситуацией", - говорится в сообщении.
Анонимный источник издания утверждает, что во время разговора обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.
Как писал Цензор.НЕТ, Трамп заявил, что разговор с Зеленским был "очень хорошим".
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+36 Олег Марцінковський #590571
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Нафтобаза ніяк не відноситься до об'єктів генерації електрики.
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/19/7503645/ Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік - ЗМІ
https://novynarnia.com/2019/06/06/ze-tkg/
А погнали, пардон, куди? Дрони запускати по НПЗ? Ну ОК. Можу з власного подвір'я запустити, якщо у когось є зайві. І диван бойовий не потрібно розігрівати. Є зайві дрони?
Наче ми рашкостану не знаємо.
Та ще при такій підтримці трампа.
значит бить по аэродромам можно.
Де ***** зникає патужна принциповість, з якою цей зелений підар придушує опозицію та цькує військових, які з ним не згодні???