РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8417 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Прекращение огня между Украиной и РФ
6 117 61

Зеленский согласился прекратить удары по энергетике РФ в разговоре с Трампом, - Bloomberg

Трехдневный пожар на НПЗ в Туапсе ликвидирован
Фото: Російські ресурси

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский согласился на прекращение атак по российской энергетике.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам, что является первым шагом президента США Дональда Трампа, направленным на прекращение трехлетней войны, сообщило лицо, знакомое с ситуацией", - говорится в сообщении.

Анонимный источник издания утверждает, что во время разговора обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Как писал Цензор.НЕТ, Трамп заявил, что разговор с Зеленским был "очень хорошим".

Читайте также: Уиткофф: "Я склонен верить, что Путин действует добросовестно"

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155) прекращения огня (119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Тpамп поставив жорсткий ультиматум путіну: якщо той не припинить бойові дії, то він зніме з рф санкції!
показать весь комментарий
19.03.2025 18:50
+23
Трамп поставив жорсткий ультиматум Путіну: якщо росія не припинить стріляти, Трам скасує хокейним матч
показать весь комментарий
19.03.2025 18:56
+13
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тpамп поставив жорсткий ультиматум путіну: якщо той не припинить бойові дії, то він зніме з рф санкції!
показать весь комментарий
19.03.2025 18:50 Ответить
І вимагатиме репарації з Лідора !
показать весь комментарий
19.03.2025 18:52 Ответить
350 млрд і копалини!
показать весь комментарий
19.03.2025 18:56 Ответить
А вони існують ті копалини ? Лідор завжди продає всім ... надію. А реальність інша. Дуже кривава.
показать весь комментарий
20.03.2025 08:17 Ответить
то рудий фрік, король лошар.
показать весь комментарий
20.03.2025 08:22 Ответить
Путін - злякався!
показать весь комментарий
19.03.2025 18:56 Ответить
Трамп поставив жорсткий ультиматум Путіну: якщо росія не припинить стріляти, Трам скасує хокейним матч
показать весь комментарий
19.03.2025 18:56 Ответить
Жесть
показать весь комментарий
19.03.2025 18:57 Ответить
трамп поставив жорсткий ультиматум *****: якщо гівностан не припинить бомбардування Неньки, то він припинить надавати Неньці розвіддані.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:53 Ответить
Так земленський і не стріляє по ним. Це прерогатіва ЗСУ,
показать весь комментарий
19.03.2025 18:52 Ответить
а путин слухає та бомбить
показать весь комментарий
19.03.2025 18:52 Ответить
Пуск шахедів з Ахтарська
показать весь комментарий
19.03.2025 18:53 Ответить
У разі небезпеки для регіону повідомимо тут - t.me/tryvoga_niko
показать весь комментарий
19.03.2025 18:55 Ответить
Так жоден трансфоматор чи енергоблок не постраждав.
Нафтобаза ніяк не відноситься до об'єктів генерації електрики.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:54 Ответить
а росія по житловим будинкам в Україні бити буде і далі
показать весь комментарий
19.03.2025 18:54 Ответить
Наприклад Лукойл - Аликперов (скоріш за все має якийсь правильний паспорт) та інші основні акціонери не з кацапстану. то можна
показать весь комментарий
19.03.2025 18:55 Ответить
Рік перемир'я Зеленського на Донбасі: пів сотні загиблих і обстріли тилу
показать весь комментарий
19.03.2025 18:55 Ответить
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра - ви.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:57 Ответить
Ліна Костенко
показать весь комментарий
19.03.2025 20:47 Ответить
Правильно, потрібно бомбити по мирним руським виродкам, тоді вони зрозуміють що таке війна.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:58 Ответить
От що потрібно куйлу перестать стрелять в їхні заводи для перекачки нафти,бо українські санкції дуже дієві виявились,ніж то шо десятиліттями понаприймали!А все решта буде як і було,йому головне зафіксувати це припинення вогню!
показать весь комментарий
19.03.2025 19:01 Ответить
18:33



https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/19/7503645/ Уряд Шольца схвалив додаткові €3 мільярди для України на цей рік - ЗМІ
показать весь комментарий
19.03.2025 19:02 Ответить
Гранту
показать весь комментарий
19.03.2025 19:07 Ответить
Як завжди - в односторонньому порядку? Вони стрілятимуть, а ми ні? Ну, гундосому не звикати. Він колись так само наказував не стріляти у відповідь...

https://novynarnia.com/2019/06/06/ze-tkg/
показать весь комментарий
19.03.2025 19:02 Ответить
Дійсно. Він же ж найкращий призидент. Всі ж за нього голосували. Так?
показать весь комментарий
19.03.2025 19:10 Ответить
Так голосували чи ні? Сидячи на дивані?

А погнали, пардон, куди? Дрони запускати по НПЗ? Ну ОК. Можу з власного подвір'я запустити, якщо у когось є зайві. І диван бойовий не потрібно розігрівати. Є зайві дрони?
показать весь комментарий
19.03.2025 19:16 Ответить
Трамп показав всьому світові що йому плювати на думку Зелі з високої башні! Всі ці тексти треба читати як "Трам наказав Зеленському ..."
показать весь комментарий
19.03.2025 22:18 Ответить
вова, а чого це за такі життєво важливі для України домовленості нас інформує іноземне змі, а не гарант Конституції? чи ти участі у розмові не брав, ні про шо не домовлявся?
показать весь комментарий
19.03.2025 19:03 Ответить
Я думав що після Білого Дому всім зрозуміло що Зєля нічого не вирішує, йому постфактум повідомляють, я к і нам!
показать весь комментарий
19.03.2025 22:20 Ответить
А ми хіба до сіх пір били по рашистській енергетиці? Чи НПЗ вже рахується як енергетика? До того ж рашисти тепер подвоять або потроять удари по наших житлових будинках, лікарнях і промисловості. Їм же потрібно буде кудись вистрілювати дрони і ракети які тепер не можна буде стріляти по енергетиці. Тобто цією угодою всі сторони підписались вбивати на порядок більше мирних українців.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:04 Ответить
Жесть доброї волі ((
показать весь комментарий
19.03.2025 19:04 Ответить
Ішак погодиться на все, що не презвиде до скасування воєнного стану та проведення виборів. Головне для нього і Ко втриматись чимдовш при владі та уникнути відповідальності за скоєне.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:05 Ответить
Дурна затія.Рашкостан атаки не припинить,а буде «винна»наша ППО,типу вони били по воєнним об'єктам,про які в договорі нічого не сказано..А нам не можна бити у відповідь.
Наче ми рашкостану не знаємо.
Та ще при такій підтримці трампа.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:06 Ответить
ну так, вони били по енергетичній інфраструктурі и не признавали ціього. Ну, будуть за потреби і далі бити та не признавати цього.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:12 Ответить
Бої біля Суджі на Курщині тривають: росіяни намагаються прорвати оборону.. 17-та Танкова Бригада .. Курський напрямок
показать весь комментарий
19.03.2025 19:06 Ответить
Прогнулся как лох.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:14 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2025 19:15 Ответить
❗️Узгоджували деталі режиму тиші в небі, на морі та, як можна досягти тиші на фронті - деталі розмови президентів України й США, яка тривала майже годину, пише Суспільне
показать весь комментарий
19.03.2025 19:14 Ответить
Це єдине, що реально завдає шкоди РФ. Пісюаніст це потужно просрав.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:15 Ответить
Зеленский всегда мечтал об этом. Чтобы запретить армии огрызаться России. Теперь может сказать - это не я, а Трамп.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:16 Ответить
Сьогодні увечері послухаємо "погодження" Трампа з Путіним...
показать весь комментарий
19.03.2025 19:16 Ответить
якась ***** галіма - ми і так з осені 24 року не нанесли жодного ураження по російській генерації.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:16 Ответить
А що зеленський бив по кацапськой енергетиці(?) чи навпаки забороняв ЗСУ робити це по вказівке головного менеджера країни "козира".
показать весь комментарий
19.03.2025 19:18 Ответить
******** зелена шмаркля, а не президент…
показать весь комментарий
19.03.2025 19:21 Ответить
***** як справжня ФСБешна хвойда нажалілось Трампу.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:22 Ответить
В односторонньому порядку чи якщо лаптестан теж припинить, з певної дати?
показать весь комментарий
19.03.2025 19:25 Ответить
Які ще в тебе об'єкти зосталися? Тільки російські нпз, що ти тепер охороняєш?
показать весь комментарий
19.03.2025 19:28 Ответить
Валодя Голобородський виконує місію "проста пєрєстать стрєлять.", а те що українці гинуть, ну то ж завдання у нього таке, сам верховний хазяін Ху.йло поставив таку задачу!
показать весь комментарий
19.03.2025 19:37 Ответить
врач запретил пить водку, коньяк, вино, пиво, а про джин забыл.
значит бить по аэродромам можно.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:41 Ответить
Якщо домовлялись за повне припинення вогню, то чому пішли на умови *****???
Де ***** зникає патужна принциповість, з якою цей зелений підар придушує опозицію та цькує військових, які з ним не згодні???
показать весь комментарий
19.03.2025 19:42 Ответить
а потужна принциповість підкріплена імунутетом ,,своїх" військових
показать весь комментарий
19.03.2025 19:48 Ответить
єдине шо більш-менш виходило і те просрать.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:45 Ответить
сьогодні ж вночі ***** буде бити по нашій енергетиці
показать весь комментарий
19.03.2025 19:46 Ответить
Умови треба виконувати, як США виконує Будапештський договір.
показать весь комментарий
19.03.2025 19:59 Ответить
Ну тогда нужно бить по локомотивам не только в приграничной зоне, но и по всей территории РФ, включая Москву и **********
показать весь комментарий
19.03.2025 20:32 Ответить
Потужно Шашличний поставив на місце Краснова
показать весь комментарий
19.03.2025 21:13 Ответить
 
 