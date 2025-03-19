Уиткофф: "Я склонен верить, что Путин действует добросовестно"

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что верит обещаниям диктатора Путина "действовать добросовестно".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

Его попросили прокомментировать заявления Украины о том, что РФ даже после обещания Путина не атаковать энергоинфраструктуру все равно ударила по ней.

Уиткофф заявил, что "имеет надежную информацию из телефонного разговора", которые провел ранее в среду, что Путин "в течение десяти минут после разговоров с президентом (Трампом. - Ред.) приказал, чтобы российские войска не атаковали инфраструктуру".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и РФ проведут переговоры в Джидде 23 марта. Речь пойдет о договоренностях Трампа с Путиным, - Уиткофф

"Поэтому атаки, которые произошли прошлой ночью, должны были бы состояться до того, как был сделан этот приказ", - сказал он.

Кроме того, по словам спецпредставителя, российская сторона рассказала ему о том, как сбила семь собственных дронов, которые были запущены по Украине.

"Я склонен верить, что Путин действует добросовестно", - добавил он.

Читайте: Мы можем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель, - Уиткофф

Отказ от ударов по энергетике

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Читайте: Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике