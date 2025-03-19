Уиткофф: "Я склонен верить, что Путин действует добросовестно"
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что верит обещаниям диктатора Путина "действовать добросовестно".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.
Его попросили прокомментировать заявления Украины о том, что РФ даже после обещания Путина не атаковать энергоинфраструктуру все равно ударила по ней.
Уиткофф заявил, что "имеет надежную информацию из телефонного разговора", которые провел ранее в среду, что Путин "в течение десяти минут после разговоров с президентом (Трампом. - Ред.) приказал, чтобы российские войска не атаковали инфраструктуру".
"Поэтому атаки, которые произошли прошлой ночью, должны были бы состояться до того, как был сделан этот приказ", - сказал он.
Кроме того, по словам спецпредставителя, российская сторона рассказала ему о том, как сбила семь собственных дронов, которые были запущены по Украине.
"Я склонен верить, что Путин действует добросовестно", - добавил он.
Отказ от ударов по энергетике
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(АС Пушкин. "Признание")
Якщо Канада родичка-сусідка для них мерзенна , то що тоді для них Україна !!!
Може хоч насміялись , хоча коли клепки немає - то й гумор специфічний
тупо клініка
"Після закінчення 1983 року юридичного факультету працював у нью-йоркській юридичній фірмі Dreyer&*****, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. Вони подружилися у процесі роботи разом над бізнес-угодою..."
Як приклад, всім відомий Смірнофф - "Smirnoff - першопочатково спиртогорілчаний завод, заснований в Москві Петром Арсенієвичом Смірновим..."