РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8415 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
2 606 51

Уиткофф: "Я склонен верить, что Путин действует добросовестно"

Путин действует добросовестно. Что сказал Уиткофф

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что верит обещаниям диктатора Путина "действовать добросовестно".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

Его попросили прокомментировать заявления Украины о том, что РФ даже после обещания Путина не атаковать энергоинфраструктуру все равно ударила по ней.

Уиткофф заявил, что "имеет надежную информацию из телефонного разговора", которые провел ранее в среду, что Путин "в течение десяти минут после разговоров с президентом (Трампом. - Ред.) приказал, чтобы российские войска не атаковали инфраструктуру".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и РФ проведут переговоры в Джидде 23 марта. Речь пойдет о договоренностях Трампа с Путиным, - Уиткофф

"Поэтому атаки, которые произошли прошлой ночью, должны были бы состояться до того, как был сделан этот приказ", - сказал он.

Кроме того, по словам спецпредставителя, российская сторона рассказала ему о том, как сбила семь собственных дронов, которые были запущены по Украине.

"Я склонен верить, что Путин действует добросовестно", - добавил он.

Читайте: Мы можем выйти на полное прекращение огня в Украине за пару недель, - Уиткофф

Отказ от ударов по энергетике

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Читайте: Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике

Автор: 

россия (95441) США (26528) Стив Уиткофф (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+26
Бо ти баран , такий же ,як і рижий .
показать весь комментарий
19.03.2025 16:31
+18
БЛД - дипломатія бізнесменів, бажаючих поділити світ між собою на марші!
Якщо Канада родичка-сусідка для них мерзенна , то що тоді для них Україна !!!
показать весь комментарий
19.03.2025 16:32
+16
"Крім того, за словами спецпредставника, російська сторона розповіла йому про те, як збила сім власних дронів, які були запущені по Україні." - він реально з клепкою , давно пішли різними дорогами.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо ти баран , такий же ,як і рижий .
показать весь комментарий
19.03.2025 16:31 Ответить
Вітков - він і є вітков. В'ється як повзуча гадина.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:37 Ответить
Вони там просто їбонуті!
показать весь комментарий
19.03.2025 18:40 Ответить
В єдинорогів Стів також вірить, це очевидно.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:32 Ответить
"Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
(АС Пушкин. "Признание")
показать весь комментарий
19.03.2025 16:50 Ответить
Плут.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:32 Ответить
БЛД - дипломатія бізнесменів, бажаючих поділити світ між собою на марші!
Якщо Канада родичка-сусідка для них мерзенна , то що тоді для них Україна !!!
показать весь комментарий
19.03.2025 16:32 Ответить
"Крім того, за словами спецпредставника, російська сторона розповіла йому про те, як збила сім власних дронів, які були запущені по Україні." - він реально з клепкою , давно пішли різними дорогами.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:33 Ответить
Если Бог хочет наказать -- он отбирает у человека разум похоже в США у власти безумные приматы ...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:34 Ответить
а в Україні хто?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:47 Ответить
хто , хто кого вибрали , щоб "хочпоржать" те й петляє без руля і вітрил .

Може хоч насміялись , хоча коли клепки немає - то й гумор специфічний
показать весь комментарий
20.03.2025 11:49 Ответить
Новий анекдот -Чесний кгбііст.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:34 Ответить
Ага, *уйло і продовжує ''добросовісно'' бомбити Україну..
показать весь комментарий
19.03.2025 16:34 Ответить
Вірити вбивці? - поки иого не прижати з цього роя не вииде *****
показать весь комментарий
19.03.2025 16:35 Ответить
Казковий телепень!!!
показать весь комментарий
19.03.2025 16:35 Ответить
Схильний чи схиблений?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:36 Ответить
чергові новини з дурки. В США перемогла шизофренія...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:36 Ответить
Та що ж вони там палять (курять)?Всю ніч "Шахеди",а він про добросовісність бункерного.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:38 Ответить
На руках пуплєра два мільйони убитих ? Вам це не муляє?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:38 Ответить
ви станете сперечатись, що він їх вбив не добросовісно? вони точно мертві... якби він вбив ще більше, мабуть, американці поважали б його теж більше...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:41 Ответить
Ну значит ты склонен к кретинизму..
показать весь комментарий
19.03.2025 16:39 Ответить
який добросовісний вбивець! Вбиває, і навіть кров не п'є! Ото добрий приклад для Америки, да, Віткофф?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:39 Ответить
Щоб так відверто, з впертістю божевільного викривати себе!!! Таких ідіотів при владі у сша ще не було!!
показать весь комментарий
19.03.2025 16:40 Ответить
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!
показать весь комментарий
19.03.2025 16:40 Ответить
ріелтор-єврейчик (без досвіду у держслужбі) зі сша розказує світу, що кгб-іст з росії є чесним і добросовісним.

тупо клініка
показать весь комментарий
19.03.2025 16:41 Ответить
В дупу той досвід! Головне бути дружбаном трампона! )

"Після закінчення 1983 року юридичного факультету працював у нью-йоркській юридичній фірмі Dreyer&*****, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. Вони подружилися у процесі роботи разом над бізнес-угодою..."
показать весь комментарий
19.03.2025 16:45 Ответить
Віткофф... Мені, чомусь здається, що якісь його далекі предки мали прізвище Вітков. А ще раніше взагалі якесь єврейське... Уіткоффами вони стали вже в Америці.
Як приклад, всім відомий Смірнофф - "Smirnoff - першопочатково спиртогорілчаний завод, заснований в Москві Петром Арсенієвичом Смірновим..."

показать весь комментарий
19.03.2025 16:41 Ответить
Це той Віткофф, який допомагав Маску купувати Twiter за російські гроші (що дуже схоже на вербовку), будучи посередником між ним і дуже ймовірно ФСБ?
показать весь комментарий
19.03.2025 16:42 Ответить
піндоси лягли під свинособак....
показать весь комментарий
19.03.2025 16:43 Ответить
всі агенти куйла і його сра..олизи не те,що схильні ,а мають вірити беззаперечно вбивці українського народу.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:45 Ответить
Тут діагноз зрозумілий. Не зрозуміло тільки як цю потвору відправити в дурку. Як казав один розумний мужик, хто побував в кремлі хоч раз той вже пропаща людина навіки. Не зрозуміло як но КГБ якимось чином навчилось зомбувати політиків за кототкий проміжок часу
показать весь комментарий
19.03.2025 16:46 Ответить
Все так банально - ГРОШІ...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:53 Ответить
Всі хто хоче бути обдуреним будуть обдурені-бо вірять брехунам...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:46 Ответить
Так це виявляється ***** вчора над Києвом свої ж шахеди збивало.
показать весь комментарий
19.03.2025 16:47 Ответить
І навіщо їх збивати як можно завернути додому,в їбєня..
показать весь комментарий
19.03.2025 16:54 Ответить
Ти або наївний, або повний дурень ,хоча для міліардера це велика рідкість. Втім ,якщо в тебе корифан Тарарамп ,то..... з ким поведешся...
показать весь комментарий
19.03.2025 16:53 Ответить
У людей взагалі з головою нормально? Довіряти людині за яким вже 25 років тягнеться кривавий слід по усьому світові, все рівно що довіряти вбивці рецедівисту з 25 річним стажем..... Щоб таке казати, треба бути або дурнем, або людиною без совісті честі та моралі.....
показать весь комментарий
19.03.2025 16:57 Ответить
Вітьков, крокодил теж діє добросовісно, але я не впевнений, що ти схильний пхати свою голову йому у пащу тому, що він діє добросовісно. Правда?
показать весь комментарий
19.03.2025 17:02 Ответить
розкажить йому хто-небудь про обещалки куйла не нападати впродовж 20 років...і інші...
показать весь комментарий
19.03.2025 17:06 Ответить
З цими повіями кремля давно вже усе ясно.
показать весь комментарий
19.03.2025 17:07 Ответить
...прокинься, дядя!
показать весь комментарий
19.03.2025 17:13 Ответить
Захід не розумів, не розуміє і ніколи не зрозуміє росії
показать весь комментарий
19.03.2025 17:16 Ответить
I.D.I.O.T
показать весь комментарий
19.03.2025 17:23 Ответить
Віткофф, ***** це гебешна тварь. Він на копійку зробить все що обіцяв, а на срубєль наіпе і скаже шо миж тіпа так і домовлялись.
показать весь комментарий
19.03.2025 17:23 Ответить
чувак признав шо він ****** ))
показать весь комментарий
19.03.2025 17:32 Ответить
Чему удивляетесь? Людям, неуверенным в себе достаточно продемонстрировать "уважение к ним", и они поплыли от удовольствия....
показать весь комментарий
19.03.2025 18:07 Ответить
МАГА це взагалі секта віруючих.
показать весь комментарий
19.03.2025 18:30 Ответить
Ну що тут скажеш, видно їм подобається, як ху...ло їх натягує... "добросовісно"
показать весь комментарий
19.03.2025 19:01 Ответить
Вітьков ************
показать весь комментарий
19.03.2025 19:40 Ответить
Санітари, у вас хворий втік
показать весь комментарий
19.03.2025 20:11 Ответить
 
 