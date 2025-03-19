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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры США и россии в Джидде
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США и РФ проведут переговоры в Джидде 23 марта. Речь пойдет о договоренностях Трампа с Путиным, - Уиткофф

переговоры в Саудовской Аравии

23 марта 2025 года в Джидде состоится новый этап переговоров между делегациями США и РФ относительно договоренностей, достигнутых во время вчерашнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в Саудовскую Аравию поедут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и государственный секретарь Марко Рубио. Чиновник добавил, что договоренности о прекращении огня включают паузу в ударах по всей инфраструктуре в целом, а не только по энергетике.

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Он также отметил, что вопрос о прекращении ударов по инфраструктуре и целям в акватории Черного моря "уже согласованы с россиянами" и США ждут поддержки от украинской стороны.

Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов", - сказал Уиткофф.

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Пока неизвестно, будет ли присутствовать Украина на этих переговорах. Россия также официально не заявляла о переговорах с США 23 марта.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Автор: 

Саудовская Аравия (335) Трамп Дональд (5155) Рубио Марко (144) Майк Уолтц (75) Стив Уиткофф (65)


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Топ комментарии
+10
Вже хто тільки не заглядав в очко х.йлу намагаючись побачити там хоча б натяки на мир, вчора Трамп з двома своїми служками через слухавку заглядав. Результат один - нема там ніякого миру, нема нічого лише ракова пухлина війни та хаосу.
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19.03.2025 06:56
+6
Запам'ятайте! Війна продовжиться, ці домовленості між пенсіонерами союзниками нічого не варті!
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19.03.2025 07:30
+3
На жаль агент Краснов дуже хоче відбілити кривавого убивцю ,замість того що б посилити санкції проти агресора і збільшити допомогу Україні він грає в дурника.
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19.03.2025 06:41
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Кто с кем о чем договорились ? Вам не кажется что два старых пердуна блефуют!? Выдавая мечты за реальность ..
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19.03.2025 06:29 Ответить
точно. не ведись на їх блеф
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19.03.2025 08:41 Ответить
Знов нащадок Шарікова завгосп - ларьочник?
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19.03.2025 06:39 Ответить
На жаль агент Краснов дуже хоче відбілити кривавого убивцю ,замість того що б посилити санкції проти агресора і збільшити допомогу Україні він грає в дурника.
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19.03.2025 06:41 Ответить
а скільки вам рочків?

цікаво взнати, на якому році життя до вас дійшло, що інтереси президента іншої країни не завжди співпадають з нашими інтересами.
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19.03.2025 08:43 Ответить
Джидовські хитруни.
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19.03.2025 06:42 Ответить
Домовленості про хокей?
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19.03.2025 06:55 Ответить
Вже хто тільки не заглядав в очко х.йлу намагаючись побачити там хоча б натяки на мир, вчора Трамп з двома своїми служками через слухавку заглядав. Результат один - нема там ніякого миру, нема нічого лише ракова пухлина війни та хаосу.
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19.03.2025 06:56 Ответить
Поки Путін наступає, не буде ніякого миру. Воно йому не потрібно.
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19.03.2025 07:02 Ответить
Запам'ятайте! Війна продовжиться, ці домовленості між пенсіонерами союзниками нічого не варті!
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19.03.2025 07:30 Ответить
Вітьков, вам мало лайна? Ще не нажерлися? 🤔
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19.03.2025 07:38 Ответить
"домовленості Трампа з Путіним" - це вони домовились про переділ світового порядку??
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19.03.2025 07:43 Ответить
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19.03.2025 08:15 Ответить
Снискать себе лавры миротворцев, за счёт сдачи украинских земель агрессору, у трампа не получится, как бы он не дулся.

Европа не может не понимать, что позволив агрессору безнаказанно отнимать земли у Украины, она станет следующим объектом нападения и дележа, только отстояв Украину она обезопасит себя от этих двух придурков.
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19.03.2025 08:17 Ответить
Не владея информацией не нужно писать глупости, этим вы работаете на врага.

И оружие, и деньги исправно поступают из Европы!
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19.03.2025 08:48 Ответить
В целях пропаганды для снижения морального духа и сеяния паники. Собсно Зрада классическая.
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19.03.2025 09:49 Ответить
Тобто Трампа послали з повним без умовним припиненням вогню ,але він робить вигляд що так і треба.
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19.03.2025 08:30 Ответить
Як там було? "Ніяких перемовин про Україну без України..." ню-ню
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19.03.2025 08:35 Ответить
Два пенса можуть домовитися тільки про хокей або гольф. Але що той, що той грати не вміють ні в то, ні інше. Тобто будуть сидити і тіліпати язиками, один про печєнєгов, а інший про вялічіє америки. Краще б обох замотали в смиренні ковдри і викинули в море
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19.03.2025 09:45 Ответить
Стандартный процесс, переговоры через посредника не быстрое дело... Если всё пройдет как планируется, через неделю обе стороны прекратят бить по энергетике и инфре.
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19.03.2025 09:48 Ответить
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19.03.2025 11:31 Ответить
 
 