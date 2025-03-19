США и РФ проведут переговоры в Джидде 23 марта. Речь пойдет о договоренностях Трампа с Путиным, - Уиткофф

23 марта 2025 года в Джидде состоится новый этап переговоров между делегациями США и РФ относительно договоренностей, достигнутых во время вчерашнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, в Саудовскую Аравию поедут советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и государственный секретарь Марко Рубио. Чиновник добавил, что договоренности о прекращении огня включают паузу в ударах по всей инфраструктуре в целом, а не только по энергетике.

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Он также отметил, что вопрос о прекращении ударов по инфраструктуре и целям в акватории Черного моря "уже согласованы с россиянами" и США ждут поддержки от украинской стороны.

Я, безусловно, надеюсь, что украинцы согласятся на это. У нас, конечно, есть некоторые детали, которые нужно обсудить, но это начнется в воскресенье в Джидде и мы проведем хороший разговор, чтобы достичь положительных результатов", - сказал Уиткофф.

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Пока неизвестно, будет ли присутствовать Украина на этих переговорах. Россия также официально не заявляла о переговорах с США 23 марта.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.