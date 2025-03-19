Около 40 "шахедов" в нашем небе, сейчас буквально слышно, что на самом деле нужно России, - Зеленский

После разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина Россия запустила по Украине около 40 "шахедов".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

"Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", - отметил президент.

Он добавил, что именно такие ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев.

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"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа для гарантий безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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