Около 40 "шахедов" в нашем небе, сейчас буквально слышно, что на самом деле нужно России, - Зеленский
После разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина Россия запустила по Украине около 40 "шахедов".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что есть попадания в гражданскую инфраструктуру.
"Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", - отметил президент.
Он добавил, что именно такие ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев.
"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа для гарантий безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.
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У історії цієї країни є не лише свобода, демократія, смуги_і_зірки_назавжди і красиві слова.
Згадайте, наприклад, що Штати жодного разу не закликали до звільнення поневолених народів параші. Вони страшенно бояться цієї теми.
Бо у самих рило в пуху.
Скільки воїнів ЗСУ полягло з серпня 2024 року на Курщині , скільки територій втратили на Донбасі під час Курської Авантюри Найвеличнішого і ВОНО , як завжди , ні за що не відповідає!
Відповідаючи на запитання про те, що згода путіна перервати удари по українській енергетиці та інфраструктурі може бути витлумачена як поступка, вона сказала: "Це такі поступки, на які завжди йде путін. Переговорна тактика путіна полягає в тому, щоб спочатку почати бійку, побити вас до полусмерті, а потім пообіцяти припинити побиття".
"Ми будемо говорити про землю. Ми поговоримо про електростанції".
Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.
Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.