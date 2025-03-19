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Новости Атака беспилотников Прекращение огня между Украиной и РФ
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Около 40 "шахедов" в нашем небе, сейчас буквально слышно, что на самом деле нужно России, - Зеленский

Попадание российского

После разговора президента США Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина Россия запустила по Украине около 40 "шахедов".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что есть попадания в гражданскую инфраструктуру.

"Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", - отметил президент.

Он добавил, что именно такие ночные атаки России разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и нормальную жизнь украинцев.

Также читайте: Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

"Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине. Укрепление союзников в свободном мире и работа для гарантий безопасности. И только реальное прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре как свидетельство желания завершить эту войну может приблизить мир", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Читайте также: Договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) воздушная тревога (784) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (964)


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Топ комментарии
+5
Відчувається "домовленість" трампа, все його життя це піздож
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19.03.2025 00:38
+4
На любую мирную инициативу и желание западных политиков договорится с бункерным ублюдком, он отвечает именно в таком стиле - сотни дронов, ракеты и баллистика. Из за ваших инициатив, бункерный с особым рвением убивает украинцев. Шольц, Трамп, Байден, Макрон - все кто звонил Путлеру в той или иной степени принесли в Украину смерть. И сегодняшний обстрел был вполне предсказуем
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19.03.2025 00:26
+4
Якщо немає чим ****** у відповідь, то остається лише рахувати шахеди. Поки не з'являться у нас балістичні ракети на 1000км, кацапи чухатись не будуть.
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19.03.2025 00:27
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На любую мирную инициативу и желание западных политиков договорится с бункерным ублюдком, он отвечает именно в таком стиле - сотни дронов, ракеты и баллистика. Из за ваших инициатив, бункерный с особым рвением убивает украинцев. Шольц, Трамп, Байден, Макрон - все кто звонил Путлеру в той или иной степени принесли в Украину смерть. И сегодняшний обстрел был вполне предсказуем
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19.03.2025 00:26 Ответить
Если вы обратите внимание - наибольшее количество ударов по мирной инфраструктуре с стороны Рашки и наибольшее количество жертв со стороны украинцев происходили именно после того, как появлялись миротворцы желающие увидеть мир в глазах х@йла. Маньяк себе не изменяет - у него на все такие звонки один ответ.
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19.03.2025 00:30 Ответить
Чому "обстрел бил"? Ніч ще не закінчилась.
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19.03.2025 00:31 Ответить
Якщо немає чим ****** у відповідь, то остається лише рахувати шахеди. Поки не з'являться у нас балістичні ракети на 1000км, кацапи чухатись не будуть.
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19.03.2025 00:27 Ответить
А звідки ті ракети з'являться? Он якісь хусиди з алюмінієвих труб ракети кліпають, а нам де ті труби брати? І хто кліпатиме? Юрісти-чтєци-дєкламатори та інші юмористи, яких вже як собак не різаних. Інженерів та техніків-механіків хєр знайдеш...
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19.03.2025 00:36 Ответить
все можна, було б бажання і фінансування.
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19.03.2025 00:40 Ответить
О, фінансування у нас завжди "освоюється у повному обсязі" і кричать дайте ще.
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19.03.2025 00:43 Ответить
раніше в нас був один бідоносець...з 20 січня тепер є ще один : за що рудий бідоносець не візьметься, стає тільки гірше ніж було
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19.03.2025 00:29 Ответить
Сполучені Штати одномоментно перетворилися на власну протилежність.
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19.03.2025 00:31 Ответить
Я б так не сказав.

У історії цієї країни є не лише свобода, демократія, смуги_і_зірки_назавжди і красиві слова.

Згадайте, наприклад, що Штати жодного разу не закликали до звільнення поневолених народів параші. Вони страшенно бояться цієї теми.

Бо у самих рило в пуху.
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19.03.2025 00:47 Ответить
Відчувається "домовленість" трампа, все його життя це піздож
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19.03.2025 00:38 Ответить
Ху_йло послало Тампона з його угодами. Тампон витираючи лайно з своєї рижої морди продовжує і далі нести дичину що все йде за планом і що розмова була продуктивною...
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19.03.2025 00:43 Ответить
Загундосило ВОНО знов про шахеди ... а про обмін Курщини на окуповані Ордою території ти , Вова , вже нічого не хочеш сказати наріду ?

Скільки воїнів ЗСУ полягло з серпня 2024 року на Курщині , скільки територій втратили на Донбасі під час Курської Авантюри Найвеличнішого і ВОНО , як завжди , ні за що не відповідає!
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19.03.2025 01:03 Ответить
"Схоже, США вже запропонували путіну дуже багато. І він не налаштований на якісь серйозні компроміси", - сказала Хілл, яка керувала Росією під час свого перебування в Раді національної безпеки США.

Відповідаючи на запитання про те, що згода путіна перервати удари по українській енергетиці та інфраструктурі може бути витлумачена як поступка, вона сказала: "Це такі поступки, на які завжди йде путін. Переговорна тактика путіна полягає в тому, щоб спочатку почати бійку, побити вас до полусмерті, а потім пообіцяти припинити побиття".
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19.03.2025 01:07 Ответить
Напередодні розмови з путіним, Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що планує обговорити питання територій і «розподілу певних активів» між Росією і Україною.

"Ми будемо говорити про землю. Ми поговоримо про електростанції".
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19.03.2025 01:26 Ответить
Дивіться щоб завтра Трамп не сказав що то всьо "фєйк Кієвскай хунти"..... бо бачте він (трамп) теж побачив "мир" в очах Сатани та нелюдя *****.
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19.03.2025 01:12 Ответить
"Менше ніж 5% оборонного бюджету США - це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості.

Збереження потоку зброї Україні - це шанс забезпечити їй довгострокову перемогу та стратегічний програш для Росії.

Для США піти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б автоголом історичного масштабу", - пиcaв Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.
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19.03.2025 01:43 Ответить
По щелчку ничего не происходит, нужно решение двух стран пусть и через посредника, что с такого-то числа удары не наносятся. Конкретно. И оно будет, но позже. Пока, что предварительное согласие есть, осталось назначить дату.
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19.03.2025 02:03 Ответить
А вам не здається підозрілим, що наймасованіша за всю війну атака на москву була здійснена кілька днів тому після запевнення зеленського про прагнення миру? Збитки москалям були задіяні мінімальні. Загорілись кілька малозначущих підприємств і здохло 1-2 москальські істоти. Зате розголос на весь світ і красиві картинки атаки хахлов по "мирним москвічам". Все для того, щоб показати Трампу, що Україна недоговороздатна. Влада зеленського робить все що може для знищення України, а якщо вам здається, що це не так, то ви просто або ідіот, або ворог.
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19.03.2025 05:22 Ответить
Пi
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19.03.2025 08:16 Ответить
 
 