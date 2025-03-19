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Новости Удары по энергетике Прекращение огня между Украиной и РФ
12 238 62

Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике

Кремль обвиняет Украину в саботаже. Что известно?

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Киев не отменил свою ночную атаку на объекты в России, это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию Путина и Трампа", - сказал он.

Читайте также: После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский

Отказ от ударов по энергетике

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.

Читайте: Если РФ не будет бить по нашим объектам, то мы не будем атаковать их, - Зеленский

Автор: 

Песков Дмитрий (1860) россия (95441) энергетика (2554)


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Топ комментарии
+45
Всю ніч ********* по Дніпру.... ****** тварі.
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19.03.2025 12:54
+42
Какие могут быть договорённости с парашей? Пока она не уничтожена, она будет киздеть.
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19.03.2025 12:52
+40
Ми ще не під чим не підписувались, придурок.
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19.03.2025 12:53
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Какие могут быть договорённости с парашей? Пока она не уничтожена, она будет киздеть.
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19.03.2025 12:52 Ответить
О, понеслося лайно на вентилятор.
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19.03.2025 12:52 Ответить
Ми ще не під чим не підписувались, придурок.
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19.03.2025 12:53 Ответить
Ну так никто и не сомневался в том что ватные дегенераты как всегда будут валить всё с больной головы на здоровую.
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19.03.2025 12:53 Ответить
А ми з вами, скотами, не домовлялися.
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19.03.2025 12:53 Ответить
Так продемонструйте жєст доброй волі: три дні взагалі без ударів по Україні.
Ви ж, за словами Трампа, міра хочете більше, ніж будь-хто інший.
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19.03.2025 12:54 Ответить
Всю ніч ********* по Дніпру.... ****** тварі.
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19.03.2025 12:54 Ответить
А лишити пів - Слов"янська світла це як?
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19.03.2025 12:55 Ответить
свинособаки навіть дохлі будуть брехати і на чорне будуть казати біле...
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19.03.2025 12:55 Ответить
Піська волохата, а Київ ні за що не домовлявся з вами, те, що два старих пердуна собі там надомовлялися, всім до лампочки. Жодних переговорів без України і Європи до уваги братися не будуть
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19.03.2025 12:55 Ответить
Україна тільки повне безумовне припинення ж вогню погоджувала , но його ж нема ?

З.І. Схоже праві ті хто кажуть , що москалі дуже за свої нафтобази і нафтопереробні підприємства почали дуже хвилюватись . і в такому вигляді "припинення вогню" їм більш потрібне .
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19.03.2025 12:56 Ответить
А шість ракет з яких 2 балістичні цієї ночі це тіпа жєст доброй волі від кацапів?
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19.03.2025 12:58 Ответить
C-300 теж бьють по балістичній траєкорії.
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19.03.2025 13:21 Ответить
зачекайте!
зараз, хрипата зе!гніда відповість потужним гундосом.
а, єрмачина терміново одягне костюм і все порєшає.....
чому мовчить сибіга?
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19.03.2025 12:58 Ответить
Какой ожидаемый нежданчик..с опозданием... думал подобную <******* в 6 утра параша начнет изрыгать
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19.03.2025 13:00 Ответить
Ну пожалься своєму агенту трампу, пожалься...
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19.03.2025 13:00 Ответить
НПЗ це паливна інфраструктура, енергетику не генерує і не дистрибує. про шо мова?
і це, якщо домовлялись з трампом - питання до трампа. отже він мав одразу дзвонити в Україну і казати що от все, від зараз не пуляємо по їх базам. цього не було..
так шо йоршик вусатий - йди лісом
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19.03.2025 13:03 Ответить
так у цьому вся суть, кацапам дуже пече прильоти по нпз, базам, станціям. От вони погодились, щоб Україна не била по них, в замін на *****. Отака потужна дипломатія агента Краснова. Якщо Зеленський погодиться сьогодні в розмові з Фредоровичем не бити по рашці, то зеля лох, якого розвели в замін на *****. Бо кацапи продовжать бити куди їм заманеться, ну може трішки менше буде прилітати по електростанціях. А ті бпла що ВПК під керівництвом Зеленського змогла налагодити лише спроможні тільки підпаюлвати легкозаймисті речовини..
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19.03.2025 13:12 Ответить
Та воно ж больно, бл...
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19.03.2025 13:03 Ответить
Одного трампа русаки можуть обманути, але цілий світ не вийде. Доведеться кацапам терпіти своє сво ванюче.
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19.03.2025 13:04 Ответить
Україна не б'є по цивілній інфраструктурі - це достеменний і всім відомий факт, щоб не казали та скільки відеороликів б не монтували в ОДКБшних структурах.
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19.03.2025 13:05 Ответить
нащо нам висери цього контрацептива?! навіть ***** заявило що пісюков завжди пургу несе
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19.03.2025 13:06 Ответить
""Київ не скасував свою нічну атаку на об'єкти в Росії, це йде всупереч із зусиллями щодо мирного врегулювання Путіна та Трампа"
А 45 дронів цієї ночі ще з вечора на Київ та область і до 150 загалом по Україні - це за версією х#йловського йоршика напевно були мирні туристичні дрони. Чи "мирне врегулювання" плешивого х#йла та рудого х#йла передбачає, що нам не можна по болотах нічого запускати, а кацапам-можна. "Справєдлівий мір".
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19.03.2025 13:07 Ответить
А коли закінчилася розмова трампона з ******? Почалася о 16.00 за київським часом і тривала більше двох годин. Отже десь о 18 з копійками закінчилася. Якщо я не помиляюся, то трамп після цього написав у себе в Truth Social, що вони домовилися про негайне припинення атак на енергоінфраструктуру.

На цензорі десь о 19 з'явилася новина про запуск руснею шахедів. А пізно ввечері було повідомлення про удар по медичному закладу у Сумах.

Наші ж вже завдали удар по кубані пізніше. Тобто це був удар у відповідь.
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19.03.2025 13:08 Ответить
численні "Іловайськи від цацапів" ніколи й не припинялися і не припиняться допоки Росососія зайвохромосомних існує...
і Трумп - ідіот, якщо й досі вірить "своєму прекрасному другу" *****-людожеру і у Санта Клауса..
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19.03.2025 13:09 Ответить
орки звісно "забули" про запущену по Україні балістику+шахеди по енергетиці. Ще забули, що домовлялись зі сша, а не з Україною.

правда чуйка підказує, що це звичайний спектакль двох акторів (трампа і пу), щоб отримати привід відключити розвід-дані і передачу зброї Україні (оплаченої при Байдені).

сподіваюсь, наші дипломати не поведуться на спектакль і дадуть достойну відповідь (але надії мало).
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19.03.2025 13:10 Ответить
так Украина и не била по энергообъекам это осколки от сбития вашей ПВО ваших шахедов
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19.03.2025 13:13 Ответить
Ця уся путінсько-трампівська хитрість шита гнилезними білими нитками. Рашисти з одного боку, а агент товариш Трамп з іншого заганяють Україну в багно. А Зеленський з Єрмачком тіпаються, бо відповідати за дурість та зраду бояться, за владу чіпляються - а "володіти" то скоро буде нічим - все просрали капітально.
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19.03.2025 13:17 Ответить
про шо він шепче, той піськов
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19.03.2025 13:19 Ответить
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19.03.2025 13:19 Ответить
Які вони позорливі, обстрілювали нас з вечору тому що були впевнені у нашій підступності щодо припинення агресійних дій проти мирного **********.
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19.03.2025 13:19 Ответить
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19.03.2025 13:22 Ответить
🤣🤣не було жодних сумнівів, що ці підори будуть маніпулювати «перемирʼям» і звинувачувати Україну. Рашисти, придивіться уважно, вам ще хтось і в штани насрав.
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19.03.2025 13:23 Ответить
Ну все як завжди. В усьому винувата Україна а рашисти білі у пухнасті. Рашисти будуть обстрілювати Україну і далі а Україну будуть звинувачувати в зриві домовленостей. В черговий раз будете знати як з рашистами про щось домовлятись. Надіюсь у наших розуму хватить не підписати з рашистами щось серйозне
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19.03.2025 13:25 Ответить
Ось така вона Кацапія, сама порушить, а тебе звинуватить.
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19.03.2025 13:25 Ответить
а 150 Шахедов в ночі це шо член собачий ?
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19.03.2025 13:26 Ответить
ПНХ (ПН_ввп!) !
Какіє ваши доказательства
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19.03.2025 13:26 Ответить
После разговора с Трампом Россия запустила 150 дронов по энергетике и больницам, - Зеленский
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19.03.2025 13:29 Ответить
а ще були ракети
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19.03.2025 13:31 Ответить
- Как определить что письков брешет?
- Очень просто, когда он не спит
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19.03.2025 13:29 Ответить
Эти дроны у нас не служили...
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19.03.2025 13:30 Ответить
я у мами дурачок
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19.03.2025 13:31 Ответить
і мама дура
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19.03.2025 13:33 Ответить
Ну да, это ведь Украина вчера шахеды по своей територии запускала .
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19.03.2025 13:35 Ответить
Нельзя отказываться от ударов по российской нефтяной промышленности. Это единственное действенное средство в войне. Путин с Трампом и здесь хотят Украине связать руки, а в остальном Путин и дальше будет делать, что захочет. Может, хватит в поддавки и в одни ворота играть?
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19.03.2025 13:44 Ответить
Russia and Ukraine carry out attacks after Putin-Trump call
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19.03.2025 13:46 Ответить
as if anyone is surprised
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19.03.2025 13:48 Ответить
21.10 18.03.25 КАБ знищив енергооб єкт в Слв янську. Піськов чорт
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19.03.2025 13:49 Ответить
Люди, не рвіть нерви - 99%, що це кацапи самі по своєму НПЗ уіпали, аби звинуватити Київську Хунту.
Старий прийомчик, ще у 1939-1940 совєти так робили проти Фіндяндії, проти країн Балтії.
Нічого нового, звичайна провокація...
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19.03.2025 13:57 Ответить
Те, що через дві години після обіцянки ***** Краснову не атакувати українську енергетику і запевнення, що він вже віддав такий наказ; а орки атакували енергетичну інфраструктуру Слов'янська, і пів-міста ще досі знеструмлено - це "нещитаеца"
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19.03.2025 13:59 Ответить
https://glavcom.ua/country/incidents/rosijani-porushili-enerhetichne-peremirja-vdarivshi-po-kritichnomu-objektu-v-slovjansku-1050158.html Касапи, попри запевнення ***** Трампу, що він віддав наказ своїм оркам не бити по енергетичній інфраструктурі України, через дві години після цього першими порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту електроенергетики в Слов'янську.

Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.
Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.
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19.03.2025 14:08 Ответить
Знаєм знаєм "8 лєт бобмілі Кубань"(нашу при чому)
Вам вдарити по свому НПЗ як дурню з гори збігти
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19.03.2025 14:02 Ответить
Москва не збирається виконувати жодних домовленностей зі свого боку - як і завжди - вона вимагатиме одностороньнього виконання домовленностей Україною.
Тобто - Україна має відмовитись від ударів, а Москва буде продовжувати бити по лікарнях у Сумах, електростанції у Слов'янську і тд.
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19.03.2025 14:04 Ответить
Зараз ще Венс підтягнеться - абідєлі міролюбівих
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19.03.2025 14:34 Ответить
Чи є в світі більш огидна мерзена істота чим кацапські варвари : брехня ,цинізм , печернийшовінізм і злочини проти українського народу ось на що спроможні ці виродки. Це нація моральних уродів.
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19.03.2025 14:58 Ответить
Ні, огиднішої і мерзеннішої істоти більше у світі немає.
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19.03.2025 15:07 Ответить
оце так сюрприз від кацапського біосміття
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19.03.2025 15:24 Ответить
Якщо це
"В ночь на среду, 19-е марта, в Краснодарском крае так называемой России раздавались взрывы. Регион атаковали дроны. Их целью был пункт перевалки нефти "Кавказская"." - ОmTV https://www.youtube.com/watch?v=tSnRvv7lFt4

і це

" ... в момент получения приказа Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре в воздухе находились семь российских беспилотников, которые были направлены на связанные с ВПК объекты Украины в Николаевской области."

«
"ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один дежурным истребителем ВКС России", - подчеркнули в ведомстве.

має підтвердження засобоми об'єктивного контролю американців, то мабуть важко, а може й неможливо, буде спростувати звинувачення України у навмисному зриві перемир'я. І Трамп може з радістю скористатися таким козирем.
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19.03.2025 15:31 Ответить
Лікарня в сумах по дніпру довбали запоріжжя нікополь
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19.03.2025 17:39 Ответить
Это давняя манера кацапов обвинять других, что сами делают. Реального перемирия не будет. Даже на 30 дней. А терпения смотреть тупо на эти слова и действия у коллективного запада хватает давно. Неужели мы не убедились в этом до сих пор?
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19.03.2025 18:59 Ответить
 
 