Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Киев не отменил свою ночную атаку на объекты в России, это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию Путина и Трампа", - сказал он.
Отказ от ударов по энергетике
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.
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Ви ж, за словами Трампа, міра хочете більше, ніж будь-хто інший.
З.І. Схоже праві ті хто кажуть , що москалі дуже за свої нафтобази і нафтопереробні підприємства почали дуже хвилюватись . і в такому вигляді "припинення вогню" їм більш потрібне .
зараз, хрипата зе!гніда відповість потужним гундосом.
а, єрмачина терміново одягне костюм і все порєшає.....
чому мовчить сибіга?
і це, якщо домовлялись з трампом - питання до трампа. отже він мав одразу дзвонити в Україну і казати що от все, від зараз не пуляємо по їх базам. цього не було..
так шо йоршик вусатий - йди лісом
А 45 дронів цієї ночі ще з вечора на Київ та область і до 150 загалом по Україні - це за версією х#йловського йоршика напевно були мирні туристичні дрони. Чи "мирне врегулювання" плешивого х#йла та рудого х#йла передбачає, що нам не можна по болотах нічого запускати, а кацапам-можна. "Справєдлівий мір".
На цензорі десь о 19 з'явилася новина про запуск руснею шахедів. А пізно ввечері було повідомлення про удар по медичному закладу у Сумах.
Наші ж вже завдали удар по кубані пізніше. Тобто це був удар у відповідь.
і Трумп - ідіот, якщо й досі вірить "своєму прекрасному другу" *****-людожеру і у Санта Клауса..
правда чуйка підказує, що це звичайний спектакль двох акторів (трампа і пу), щоб отримати привід відключити розвід-дані і передачу зброї Україні (оплаченої при Байдені).
сподіваюсь, наші дипломати не поведуться на спектакль і дадуть достойну відповідь (але надії мало).
Какіє ваши доказательства
- Очень просто, когда он не спит
Старий прийомчик, ще у 1939-1940 совєти так робили проти Фіндяндії, проти країн Балтії.
Нічого нового, звичайна провокація...
Увечері 18 березня російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.
Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначив, що ворог вдарив по енергоінфраструктурі Словʼянська авіабомбою.
Вам вдарити по свому НПЗ як дурню з гори збігти
Тобто - Україна має відмовитись від ударів, а Москва буде продовжувати бити по лікарнях у Сумах, електростанції у Слов'янську і тд.
"В ночь на среду, 19-е марта, в Краснодарском крае так называемой России раздавались взрывы. Регион атаковали дроны. Их целью был пункт перевалки нефти "Кавказская"." - ОmTV https://www.youtube.com/watch?v=tSnRvv7lFt4
і це
" ... в момент получения приказа Путина о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре в воздухе находились семь российских беспилотников, которые были направлены на связанные с ВПК объекты Украины в Николаевской области."
«
"ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК "Панцирь", один дежурным истребителем ВКС России", - подчеркнули в ведомстве.
має підтвердження засобоми об'єктивного контролю американців, то мабуть важко, а може й неможливо, буде спростувати звинувачення України у навмисному зриві перемир'я. І Трамп може з радістю скористатися таким козирем.