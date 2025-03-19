После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что слова диктатора Путина очень расходятся с реальностью.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ.

"После разговора Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов. В частности, по объектам энергетики. Удары были по транспорту, поражены были две больницы, к сожалению", - сказал он.

"То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей ПВО, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В целом на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

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