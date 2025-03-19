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Новости Удары по энергетике
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После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский

РФ обстреляла энергетику после разговора Путина и Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что слова диктатора Путина очень расходятся с реальностью.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, передает Цензор.НЕТ.

"После разговора Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, когда Путин сказал, что он якобы отдает приказ прекратить удары по украинской энергетике, было за ночь 150 дронов. В частности, по объектам энергетики. Удары были по транспорту, поражены были две больницы, к сожалению", - сказал он.

"То есть слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей ПВО, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Также читайте: Черноморский коридор будет работать независимо от того, хочет этого Россия или нет, - Зеленский

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В целом на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

Читайте: Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины: российская ПВО сбила 7 запущенных "Шахедов"

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) путин владимир (31231) россия (95441) энергетика (2554)


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Топ комментарии
+14
А що не так зробив Трамп? Він один в один повторив дії Боневтіка за 2019 рік - подивитися в очі пуйлу і відшукати там мир, перестати стріляти та інше. Єдине чого не робить Трамп, так не зариває весь бюджет США в асфальт, а піклується про гарант безпеки США - збройні сили.
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19.03.2025 12:17
+12
оце, владімір зе, результат правління твоєї зе!шобли!
пожалійся, братам шефірам.
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19.03.2025 12:14
+11
Боневтіке Потужно_брехливий, немає вже бажання подивитися в очі Пуйла, де є ніби мир? А ти ж дав сигнал всьому світу торгувати і дружити з кацапами, обливши брудом шановну в Європі і США людину Петра Олексійовича, що це ніби він не хоче миру, бо наживається на війні. Невже забулося? Мало того, що саме дурне і брехливе, та ще і людей облило брудом і не кацапів, а своїх, хоча Порошенко для тебе чужі.
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19.03.2025 12:14
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Трамп ти дурак ?
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19.03.2025 12:08 Ответить
А що не так зробив Трамп? Він один в один повторив дії Боневтіка за 2019 рік - подивитися в очі пуйлу і відшукати там мир, перестати стріляти та інше. Єдине чого не робить Трамп, так не зариває весь бюджет США в асфальт, а піклується про гарант безпеки США - збройні сили.
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19.03.2025 12:17 Ответить
А хто сказав , що той хто хотів ботоксному подивитись в баньки робив вірно ?
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19.03.2025 12:20 Ответить
Тобто трамп наступив на граблі зелі - і це добре?
Трамп не піклується про збройні сили США - тому є багато прикладів - останній - Індія відмовилася від палубних F-35 С на користь Францюзьких Рафаелів. І так далі...
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19.03.2025 12:32 Ответить
от нахіба ти показав приклад, як шукати "мир в очах *****"?
ото донні теж пробує той "мир" ***** на смак
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19.03.2025 12:11 Ответить
не вірте бандитам.. та вбивцям..
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19.03.2025 12:11 Ответить
Поки 2 старих пирдуна, ***** і Трампекс домовляються, у нас страждають люди.
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19.03.2025 12:11 Ответить
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19.03.2025 12:12 Ответить
В кожній країні завжди знайдеться 73%, які поведуться на висер "Надо просто пєрєстать стрєлять".

Така куйня, зелені малята...
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19.03.2025 12:12 Ответить
Ну то діставай ''пекла'' , ''трембіти'', ''паляниці'', ''зелениці'', асфальт зрештою і бомби мордор! А то тільки у відосиках ля-ля.
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19.03.2025 12:13 Ответить
А хтось очікував на інше? Ну окрім рудої дури, звісно. Валодя ж його "поважає".
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19.03.2025 12:14 Ответить
Він невинний, зв"язок був поганий і замість не бомбити виконавці почули продовжуйте бомбити.
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19.03.2025 12:14 Ответить
Боневтіке Потужно_брехливий, немає вже бажання подивитися в очі Пуйла, де є ніби мир? А ти ж дав сигнал всьому світу торгувати і дружити з кацапами, обливши брудом шановну в Європі і США людину Петра Олексійовича, що це ніби він не хоче миру, бо наживається на війні. Невже забулося? Мало того, що саме дурне і брехливе, та ще і людей облило брудом і не кацапів, а своїх, хоча Порошенко для тебе чужі.
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19.03.2025 12:14 Ответить
Пейсатий за сранець ЗЕ кукурікав з кожного утюга, шо він зустрінеться з ****** посередині, вилеже його тухес і ***** перестане стріляти.
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19.03.2025 15:24 Ответить
Тампон все одно скаже що Ху_йло це хороший хлопець і потрібно з ним ще поговорити і щось йому ще віддати... І так буде без кінця...
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19.03.2025 12:14 Ответить
оце, владімір зе, результат правління твоєї зе!шобли!
пожалійся, братам шефірам.
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19.03.2025 12:14 Ответить
Так брати шефіри гайнули, один до Європи, а другий в Ізраїль. Обдерли дурних баранів 73% і в країни, де немає мародерства, де верховенство права і не літають кацапські ракети і дрони на голови людей.
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19.03.2025 12:19 Ответить
Так для пейсатих завжди було доблестю обдерти, обдурити гоїв, ось вони і старались.
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19.03.2025 15:18 Ответить
Ай яй яй,как странно,они еще напали после разминирования Чонгара,после заявлений - "русские тоже люди,не нападут","жрите шашлыки войны не будет","финансирование армии это популизм","между патриотизмом и барышом украинец выбирает барыш",ничего не изменилось,кроме глупости и наивности пианиста.
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19.03.2025 12:23 Ответить
"уражено було дві лікарні"
Це сюр. Тобто по ергетиці не можна (хоча і б'ють), а по лікарням б-ласка.
Так виходить Доні?
Кончений рижий підарас
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19.03.2025 12:32 Ответить
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19.03.2025 12:45 Ответить
А воно ж в звичній позі сиділо, і "очікувало", коли вже оголошувати себе Маршалом Перемоги.
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19.03.2025 13:52 Ответить
Хер зрозумієш,це презедент чи коментатор з бидломарафону? Не здивуюсь коли зеленський завтра почне прогноз погоди розповідати,бо обов'язк свої воно з 2019 року вперто не хоче виконувати.
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19.03.2025 14:53 Ответить
После разговора Путина и Трампа, на который меня не пустили...
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19.03.2025 15:36 Ответить
 
 