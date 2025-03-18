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Новости Работа черноморского коридора
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Черноморский коридор будет работать независимо от того, хочет этого Россия или нет, - Зеленский

Зеленский о работе черноморского коридора

Президент Владимир Зеленский заявил, что Черноморский коридор будет работать независимо от того, хочет этого Россия или нет.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Коридор у нас работает и будет работать с ударами по нему, которые, к сожалению, происходят. То есть хочет этого Россия, или не хочет, коридор будет работать", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что порты относятся к гражданской инфраструктуре и предположил, что в ближайшее время ситуация, связанная с безопасностью украинских портов, может измениться.

"Думаю, что мы в ближайшие дни будем иметь какие-то движения вперед", - сказал глава государства.

Напомним, что также президент Владимир Зеленский прокомментировал согласие РФ прекратить обстрелы энергетических объектов Украины. В случае повторной российской атаки Украина будет наносить ответные удары.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Черное море (1478)


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Мужньо піднапрягся так на камеру..

Капець його забагато, весь ефір заср@в.
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18.03.2025 23:36 Ответить
це він оліграхам латифундистам обіцяє, котрим заемлю майже усю віддав ,не рахуючи тієї що здав рашистам
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19.03.2025 00:27 Ответить
Воно й такого слова незнає. Там меш безпечні варіанти.
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19.03.2025 01:29 Ответить
терорісту ***** віри бути не може.
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18.03.2025 23:50 Ответить
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19.03.2025 00:01 Ответить
ага, напомнило о себе наполеон гребанный
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19.03.2025 06:05 Ответить
 
 