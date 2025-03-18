Черноморский коридор будет работать независимо от того, хочет этого Россия или нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Черноморский коридор будет работать независимо от того, хочет этого Россия или нет.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Коридор у нас работает и будет работать с ударами по нему, которые, к сожалению, происходят. То есть хочет этого Россия, или не хочет, коридор будет работать", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что порты относятся к гражданской инфраструктуре и предположил, что в ближайшее время ситуация, связанная с безопасностью украинских портов, может измениться.

"Думаю, что мы в ближайшие дни будем иметь какие-то движения вперед", - сказал глава государства.

Напомним, что также президент Владимир Зеленский прокомментировал согласие РФ прекратить обстрелы энергетических объектов Украины. В случае повторной российской атаки Украина будет наносить ответные удары.

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