Если РФ продолжит атаковать нашу энергетику - Украина не будет молчать и будет отвечать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал согласие РФ прекратить обстрелы энергетических объектов Украины. В случае повторной российской атаки Украина будет наносить ответные удары.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать - мы будем отвечать. Но две стороны, украинская и РФ, могут не бить по энергетике. Мы будем это поддерживать, это была наша инициатива", - подчеркнул Зеленский
Он также отметил, что США должны быть посредниками в этой договоренности и гарантами выполнения такого соглашения.
Кроме того, глава государства сказал, что Украина поддержит любые шаги, которые будут вести к уменьшению взаимных обстрелов.
"Если президент Трамп может дожать относительно деталей и не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг и других шагов пока нет - пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что американская и украинская сторона будет поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов", - добавил Зеленский.
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Микола Байда
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Реєстрація: 13.03.2025