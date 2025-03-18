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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Если РФ продолжит атаковать нашу энергетику - Украина не будет молчать и будет отвечать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал согласие РФ прекратить обстрелы энергетических объектов Украины. В случае повторной российской атаки Украина будет наносить ответные удары.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать - мы будем отвечать. Но две стороны, украинская и РФ, могут не бить по энергетике. Мы будем это поддерживать, это была наша инициатива", - подчеркнул Зеленский

Он также отметил, что США должны быть посредниками в этой договоренности и гарантами выполнения такого соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас дефицита в вооружении нет, однако есть трудности с FPV-дронами, - Зеленский

Кроме того, глава государства сказал, что Украина поддержит любые шаги, которые будут вести к уменьшению взаимных обстрелов.

"Если президент Трамп может дожать относительно деталей и не бить по энергетике и по морю, если такой первый шаг и других шагов пока нет - пусть расскажет тогда детали, как мы будем это делать. Я уверен, что американская и украинская сторона будет поддерживать любые шаги, которые ведут к уменьшению ударов", - добавил Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+15
Дивно: через удари по нашому газовидобуванню, через які Україна вимушена просити допомоги в газопостачанні країни Європи, не чутно новин про удари по газогонам чи газовидобуванню на московії.... Та й з Суджи вийшли і не пошкодили (чи знищили) обладнання перекачки газу (не бачив таких новин)... Чи не на часі поки що? 🤔
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18.03.2025 22:34
+14
Словами и видосиками их ТЭС и ТЭЦ не разрушить.
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18.03.2025 22:27
+9
Как и ожидалось Зеленский стал раком перед Путиным.
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18.03.2025 22:21
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Как и ожидалось Зеленский стал раком перед Путиным.
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18.03.2025 22:21 Ответить
Ну це вже якийсь треш типу - хутлєрівці ви поки побомбіть українську енергетику безкарно, бо я Трампу слово дав, що не відключатиму електроенергію вашим заводам, які виготовляють **********, якими ви нищите нашу енергосистему.
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18.03.2025 22:59 Ответить
А узькоязичні тішаться й лайки одне одному ставлять. Та ще й х#йла з великої літери називають.
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19.03.2025 08:11 Ответить
О том как он стал раком 3 года назад, Беннет еще расказывал 2 года назад в своем интервью для израильтян. Естественно на телемарафоне это ни в коем случае рассказывать нельзя. Это интервью здесь https://www.youtube.com/watch?v=qK9tLDeWBzs&t=26s смотреть 2:26:25 . Интервью естественно на еврейском, но с помощью встроенного переводчика все понятно. В Израиле и не только, давно знают кто такой хрипатый клоун на самом деле, только для 73% украинцев (сейчас немного меньше ) он херой и спаситель.
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19.03.2025 12:10 Ответить
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18.03.2025 22:21 Ответить
Покажем ім кузькіну мать в нас тих ракет ****** хмара - таи Томагавків нам підкинуть
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18.03.2025 22:23 Ответить
Так вже скільки розїбали, чому не відповідали? Чи це чергова фраза "помстимося" яка була вже стільки разів сказана і забута. Помстимоську непобудували.
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18.03.2025 22:24 Ответить
Они только украинцам мстят. Говорили же в 21 году или еще какому, что украинцам надо стать чуть меньше украинцами. Они не захотели, так что Зеленский теперь помогает их сокращать количественно.
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18.03.2025 22:27 Ответить
Словами и видосиками их ТЭС и ТЭЦ не разрушить.
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18.03.2025 22:27 Ответить
Не тринди - ×уяч кацапські НПЗ 24/7 поки є можливість.
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18.03.2025 22:32 Ответить
Дивно: через удари по нашому газовидобуванню, через які Україна вимушена просити допомоги в газопостачанні країни Європи, не чутно новин про удари по газогонам чи газовидобуванню на московії.... Та й з Суджи вийшли і не пошкодили (чи знищили) обладнання перекачки газу (не бачив таких новин)... Чи не на часі поки що? 🤔
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18.03.2025 22:34 Ответить
Суджа?? Як її можна торкатись??? Це ж ТРУБА!! Як Кучма казав - Газ це бізнес президентів. Переможно/пабєдоносно закінчиться війна (у кожного по своєму), кран оупен і зашуршать зелені на рахунки.
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19.03.2025 08:10 Ответить
Станция прокачки газа "Суджа" еще на подконтрольной нам территории.
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19.03.2025 08:52 Ответить
Це вам сирські-зеленські-подоляки нашептали?
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19.03.2025 12:26 Ответить
Для этого достаточно иметь мозги и доступ к информации. А кто и что вам нашептывает, одноразовые "патриоты", мне как-то фиолетово.

Микола Байда

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Я читаю: 0

Реєстрація: 13.03.2025
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19.03.2025 14:08 Ответить
Какая-то странная война с кучей смертей, страданий и договорнячков. Сюр
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18.03.2025 22:37 Ответить
Асфальтом хіба що можеш кинути, наш ти вирок...
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18.03.2025 22:54 Ответить
Відповідатиме потужними відростками гундосиками
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18.03.2025 22:59 Ответить
Так продовжить. Це було зрозуміло з самого початку цієї інформаційної кампанії про перемир'я.А ти що? Вдвічі більше потужних відосиків будеш записувати?
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19.03.2025 07:42 Ответить
Зелений жидопоц!
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19.03.2025 08:21 Ответить
Гарних вам новин від Буби та Лєнки. Інших немає..
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19.03.2025 08:40 Ответить
Як відповідатеме,підніме налоги,тарифи на електроенергію,газ Українцям,а поліції,депутатам,прокурорам заробітну платню?
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19.03.2025 09:15 Ответить
Тобі вчорашнього вечірнього-нічного обстрілу було замало? Треба ще якісь докази існування "миру в очах" *****?
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19.03.2025 10:29 Ответить
І як вам цей черговий замин подарунок рашці?
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19.03.2025 12:09 Ответить
ты шестерка. тебе сказали не бить, ты не будешь, какой зеленский смешной, кто ему еще верит ? пцзд. упоротый.
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20.03.2025 22:18 Ответить
 
 