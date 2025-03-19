РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8910 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
2 010 1

Дроновая атака РФ на Днепропетровщину: был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине. ФОТОрепортаж

Ночью, 19 марта 2025 года, российская армия снова направила на Днепропетровщину ударные беспилотники. 8 БПЛА удалось сбить.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеская атака не прошла без последствий. В Днепре произошел пожар.

Два возгорания также возникло в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект.

"От беспилотников страдала и Никопольщина. Агрессор целился по райцентру и Марганецкой громаде. Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто", - добавили в ОВА.

Также читайте: Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине, - "УЗ"

По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, произошедшего вчера вечером, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек. Задета линия электропередач.

последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.
последствия атаки на Днепропетровщину 19 марта 2025 г.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

Автор: 

Днепр (4408) Никополь (1012) Днепропетровская область (3927) Днепровский район (67) Никопольский район (180) Павлоградский район (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мобільні групи ППО… за три роки!?!?
показать весь комментарий
20.03.2025 08:43 Ответить
 
 