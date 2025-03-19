Дроновая атака РФ на Днепропетровщину: был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине. ФОТОрепортаж
Ночью, 19 марта 2025 года, российская армия снова направила на Днепропетровщину ударные беспилотники. 8 БПЛА удалось сбить.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеская атака не прошла без последствий. В Днепре произошел пожар.
Два возгорания также возникло в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект.
"От беспилотников страдала и Никопольщина. Агрессор целился по райцентру и Марганецкой громаде. Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто", - добавили в ОВА.
По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, произошедшего вчера вечером, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек. Задета линия электропередач.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
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