Дроновая атака РФ на Днепропетровщину: был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине. ФОТОрепортаж

Ночью, 19 марта 2025 года, российская армия снова направила на Днепропетровщину ударные беспилотники. 8 БПЛА удалось сбить.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеская атака не прошла без последствий. В Днепре произошел пожар.

Два возгорания также возникло в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект.

"От беспилотников страдала и Никопольщина. Агрессор целился по райцентру и Марганецкой громаде. Изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, авто", - добавили в ОВА.

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По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, произошедшего вчера вечером, разбиты 10 частных домов и 5 хозяйственных построек. Задета линия электропередач.















Везде обошлось без погибших и пострадавших.