Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине, - "УЗ"
Под утро 19 марта 2025 года враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".
Как отмечается, есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. К счастью - без пострадавших.
Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзалізниці".
"Работаем над восстановлением", - добавляют в "Укрзалізниці".
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+4 Олександр Іванович Паламарчук
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+3 Старый зольдат
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Тебе знов наіп..ли, старий пень.
По-перше: це -міні НПЗ, а по-друге: колі і працював, то робили там бодягу...
https://www.istpravda.com.ua/columns/2024/03/6/163710/
Перемир'я ще не укладено.
Так що, до того як домовляться, як раз по енергосистемі вони й будуть бити, що би встигнути знести як можна більше.