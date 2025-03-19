Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине, - "УЗ"

Под утро 19 марта 2025 года враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. К счастью - без пострадавших.

Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзалізниці".

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"Работаем над восстановлением", - добавляют в "Укрзалізниці".