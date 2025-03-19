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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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Рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине, - "УЗ"

уз

Под утро 19 марта 2025 года враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

Как отмечается, есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. Во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар. К счастью - без пострадавших.

Для тушения пожара на объекте предоставлен приказ о выезде пожарного поезда "Укрзалізниці".

Читайте также: Около 40 "шахедов" в нашем небе, сейчас буквально слышно, что на самом деле нужно России, - Зеленский

"Работаем над восстановлением", - добавляют в "Укрзалізниці".

Автор: 

обстрел (27036) Укрзализныця (2745) энергетика (2554) Шахед (964) Днепропетровская область (3927)


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Топ комментарии
+4
тобто піріміріє рудого діда з ****** закінчилось? то вони видно збираються Європу все таки ділити
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19.03.2025 07:39
+3
Додік Труп, АГООООООВ!
Тебе знов наіп..ли, старий пень.
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19.03.2025 07:46
+3
30 діб пролітіли мітью, як коняка на перегонах. Ви шо, не чули топіт копит у ночи?
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19.03.2025 07:47
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тобто піріміріє рудого діда з ****** закінчилось? то вони видно збираються Європу все таки ділити
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19.03.2025 07:39 Ответить
30 діб пролітіли мітью, як коняка на перегонах. Ви шо, не чули топіт копит у ночи?
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19.03.2025 07:47 Ответить
Чули лише топіт копит тигидинскої зе коняки. Тої самої, що нахрен нікому не потрібна.
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19.03.2025 08:00 Ответить
Та то безугла носилась ночним містом лякаючи власной зовнішність та ором привидів та бродячих собак.
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19.03.2025 09:36 Ответить
В інтерв'ю Politico, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк сказав: "Деякі західні санкції проти Росії можуть бути скасовані."
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19.03.2025 08:38 Ответить
Додік Труп, АГООООООВ!
Тебе знов наіп..ли, старий пень.
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19.03.2025 07:46 Ответить
А казали що тепер будуть бити по житлових будинках, бо щодо енергетичної інфраструктури домовилися про мораторій. І одразу ж попали.
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19.03.2025 07:46 Ответить
Та то вони в багатоповерхівку цілились, але по п'яні не туди попали
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19.03.2025 08:24 Ответить
В ніч на 18 бер. 20 БЛА - дронів знищили в Мерефі (Харк.обл.) самий великий міні НПЗ (приватний) на Україні. Тепер будуть складнощі з пальним.
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19.03.2025 07:51 Ответить
Ніяких складнощів не буде!
По-перше: це -міні НПЗ, а по-друге: колі і працював, то робили там бодягу...
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19.03.2025 08:04 Ответить
на Україні. квакай у себе на кацапських болотах.
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19.03.2025 09:07 Ответить
По-перше; анатолИй вЫборов, зміни спочатку свій кацапський нік з рос.мови на укр.мову. По-друге; трохи вивчи історію і укр. мову, а тоді може щось розумне напишеш з свого "всезнаючого" болота. А це тобі для початку.
https://www.istpravda.com.ua/columns/2024/03/6/163710/
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20.03.2025 10:10 Ответить
Они не специально. Так-то в роддом целились
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19.03.2025 07:55 Ответить
А що ви гадали?
Перемир'я ще не укладено.
Так що, до того як домовляться, як раз по енергосистемі вони й будуть бити, що би встигнути знести як можна більше.
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19.03.2025 08:02 Ответить
3,14дараси.
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19.03.2025 08:06 Ответить
Пуйло просто не сказав Трампону, що енергосистема па-русскі - це АЕС і ГЕС, а все інше (підстанції, лінії, трансформатори і т.п.), то камплєктующіє...
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19.03.2025 08:08 Ответить
Рудий дегенерат лапшу з вух зібрав вже?
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19.03.2025 08:57 Ответить
Перемир'я від двох архаїків.
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19.03.2025 08:58 Ответить
Трампушка скажет что он пошутил...
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19.03.2025 09:09 Ответить
про яке перемир'я мова? 2 діда домовились говорити про припинення вогню й надалі... й все... це ж просто говорильня, щоб показати, що процес почався..., а коли він там закінчиться, хтозна...
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19.03.2025 09:13 Ответить
Дуже давно, коли фюрер россіян ще не був таким альцгеймерним, він любив посторювати що домовленності- ознака слабкості. Себе цей кремлівський дегенерат слабким не вважає.
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19.03.2025 12:08 Ответить
 
 