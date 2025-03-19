Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины: российская ПВО сбила 7 запущенных "Шахедов"
Российские военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом сообщило Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Там уверяют, что в этот момент в воздухе находилось семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК.
"Российской ПВО было приказано обезвредить дроны, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС", - говорят во вражеском Минобороны.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.
Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года
Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В целом на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.
По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.
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З.І. Та і схоже трамп с пуйлом домовлялися , щоб Україна по енергетиці не била .
в эту игру можно играть вдвоем
Так, я вам повірив, довбана кацапня
Куди влучить.
Мабуть, по житловим кварталам.
За них же не домовлялись.
P.S. Що там з порятунком "оточених під Суджею ЗСУ". Донні мовчить, ***** - теж. Хвилююсь.
цікаво, шо з перших же годин розвідка доповідала рудому донні об'єктивно за те, шо нема жодного оточення, йдуть запеклі бої, спричинені насамперед зупинкою допомоги та надання розвідданих, проте донні вирішив поширювати наративи *****
***** прям святий для донні
Бо якщо спростувати, то вийде, що донні - дурень, якого ***** на прутень намотало.
Хто наважиться принести подібну звістку?
У всіх родини, кредити. Всім їсти хочеться.
Диктатури тримаються на маленьких людях.
не дай боже хтось щось перекрутить чи доповість необ'єктивно - секир башка
нічого не треба нести - доповів, забув, чекаєш наказу
майже сторіччя (з моменту запровадження телеграфу) все там так працює, ніхто нічого не змінював
усе донні добре знав за курщину від першоджерела
Тому кімнату, цілком можливо, відключили.
Після цього у подібне віриться.
усе працює, ніхто нічого не відключав - занадто складна та відпрацьована технологічна розвідувально-аналітична система
без неї світом не вкеруєш, ситуацію не вторимаєш, деменція та нарцисизм це ще не шизофренія, та й венс добре розуміє, шо у разі чого, він без ситуативки не вкерує, а тому не дасть донні реалізувати самих шизоїдних ідей *****
усе донні добре знав та знає
грає вар'ята
усе працює
Але насправді це імітація перезавантаження для зовнішніх спостерігачів.
Є ідіоти, які у це повірять? Окрім Трумпа, звичайно.
До самого Дніпра кацапський лєтун непомітно ганявся за дроном!