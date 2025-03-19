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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины: российская ПВО сбила 7 запущенных "Шахедов"

шахеды атакуют энергетику

Российские военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщило Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Там уверяют, что в этот момент в воздухе находилось семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК.

"Российской ПВО было приказано обезвредить дроны, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС", - говорят во вражеском Минобороны.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Читайте: Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки, - Каллас о разговоре Трампа с Путиным

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В целом на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

Автор: 

обстрел (27036) энергетика (2554) Минобороны рф (925) Шахед (964)


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Топ комментарии
+13
підарам повірити - себе наїпати
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19.03.2025 12:03
+13
Украинская ПВО сбила 37 ракет НЕПТУН летящих на энергообъкты ПИД.....ОРАШКИ.

в эту игру можно играть вдвоем
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19.03.2025 12:04
+6
Только конченный лох может верить рассианам.
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19.03.2025 12:04
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підарам повірити - себе наїпати
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19.03.2025 12:03 Ответить
готовий закластись, що трамп і мага-вилупки в це повірять...
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19.03.2025 13:28 Ответить
Только конченный лох может верить рассианам.
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19.03.2025 12:04 Ответить
Напиши про це трумпу , венцу та американському джонсону .
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19.03.2025 12:06 Ответить
Агент Краснов все і так чудово знає.
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19.03.2025 12:09 Ответить
Ну тут як сказати .... для агента краснова якраз кацапи свої зобов'язання виконали , витягши його з банкрутства .
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19.03.2025 12:12 Ответить
ФСБ нічого не робить на шару. А фінал для шісток фсб завжди однаковий -утилізація.
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19.03.2025 12:15 Ответить
Ніхрєна собі "шара " - Україну на шматки розривають і кацапам віддають ((
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19.03.2025 12:43 Ответить
Нажаль світ не україноцентрічний.
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19.03.2025 12:48 Ответить
То просто глобус України ще маловідомий у світі, але ми "в процесі"
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19.03.2025 12:49 Ответить
На жаль , світ цинічний ((
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19.03.2025 12:50 Ответить
...з чергового банкрутства. "Павєлітєль сдєлок", як виявилось, хронічний банкрут.
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19.03.2025 12:48 Ответить
Думаю що не просто з чергового , а з усих , здається, три було ((
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19.03.2025 12:51 Ответить
Пишуть про шість. Це про щось та говорить...
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19.03.2025 14:50 Ответить
Що саме ?
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19.03.2025 19:58 Ответить
Говорить про те, що бізнесмен з нього - так собі.
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20.03.2025 08:42 Ответить
Вірити москалям ?

З.І. Та і схоже трамп с пуйлом домовлялися , щоб Україна по енергетиці не била .
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19.03.2025 12:04 Ответить
Украинская ПВО сбила 37 ракет НЕПТУН летящих на энергообъкты ПИД.....ОРАШКИ.

в эту игру можно играть вдвоем
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19.03.2025 12:04 Ответить
Твоя гра трумпа не цікавить , у тебе "козирів " немає , а кацапською він захоплюється у силу того що агєнт краснов ((
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19.03.2025 12:09 Ответить
я играю в шахматы
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19.03.2025 12:14 Ответить
Ну тоді вважай що ти попав у цугцванг
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19.03.2025 12:41 Ответить
Volodymyr Serdiuk я на коне, и твое мнение исконно - ну ты понял
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19.03.2025 13:47 Ответить
Мені якось пох .. чи ти на коні , чи кінь має тебе , думаю , ти зрозумів ((
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19.03.2025 19:57 Ответить
Volodymyr Serdiuk твоя мам.ка шлю.ха приходила вчера, передай пусть завтра не приходит
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19.03.2025 20:39 Ответить
моя хоч шлюха , а твоя **** дворова, звідти і ти , псина смердюча
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19.03.2025 22:01 Ответить
Volodymyr Serdiuk не расстраивайся что твоя мать шлюха придорожная, ну бывает )))
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19.03.2025 22:03 Ответить
Мені за твою суку трішки соромно , а решта пофіг , навіть ти , псина
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19.03.2025 22:07 Ответить
вовка ты сын шлюхи придорожной )) ты хоть знаешь своего папку ? твоя мамка шалава уже на трассе не подрабатывает?
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19.03.2025 23:51 Ответить
не нервуйся , псина Чи тобі зручніше коли тебе звуть сином суки ?
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20.03.2025 11:51 Ответить
А остальные "обезвредили" больницами...
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19.03.2025 12:06 Ответить
Вусате чмо Піськов 20 лютого 2022 : тут гаварят што ми сабіраімся нападать на украіну. Ви што !!!! Нікада!!!

Так, я вам повірив, довбана кацапня
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19.03.2025 12:06 Ответить
Вовочка Окурок просто махнул рукой, а поручик Ржевский начал язиком сбивать всьо вокруг.
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19.03.2025 12:07 Ответить
от щас расплачусь от доброты и жертвенности людоедов-кацапов..
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19.03.2025 12:08 Ответить
Сьогодні вночі - перевіримо.
Куди влучить.
Мабуть, по житловим кварталам.
За них же не домовлялись.
P.S. Що там з порятунком "оточених під Суджею ЗСУ". Донні мовчить, ***** - теж. Хвилююсь.
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19.03.2025 12:09 Ответить
Минулої тобі було мало ?
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19.03.2025 12:10 Ответить
оті два нарциси шо не скажуть - то все один звіздьож
цікаво, шо з перших же годин розвідка доповідала рудому донні об'єктивно за те, шо нема жодного оточення, йдуть запеклі бої, спричинені насамперед зупинкою допомоги та надання розвідданих, проте донні вирішив поширювати наративи *****
***** прям святий для донні
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19.03.2025 12:16 Ответить
Думаю, розвідка в кращому разі нічого йому не доповіла. У гіршому - підтвердила оточення.
Бо якщо спростувати, то вийде, що донні - дурень, якого ***** на прутень намотало.
Хто наважиться принести подібну звістку?
У всіх родини, кредити. Всім їсти хочеться.
Диктатури тримаються на маленьких людях.
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19.03.2025 12:34 Ответить
поруч з робочим місцем президента є ситуативна кімната, до якої надходять 24/7 онлайн усі розвіддані за усіма напрямами. доповідь відбувається першій особі кілька раз на день, у разі алярму чи ургентності - невідкладно
не дай боже хтось щось перекрутить чи доповість необ'єктивно - секир башка
нічого не треба нести - доповів, забув, чекаєш наказу
майже сторіччя (з моменту запровадження телеграфу) все там так працює, ніхто нічого не змінював
усе донні добре знав за курщину від першоджерела
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19.03.2025 12:45 Ответить
А от тепер - не факт. Цей нарцис не хоче чути щось неприємне.
Тому кімнату, цілком можливо, відключили.
Після цього у подібне віриться.
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19.03.2025 12:47 Ответить
згадане до ситуативної кімнати жодного відношення не має та не мало, нема чого їх зхрещувати
усе працює, ніхто нічого не відключав - занадто складна та відпрацьована технологічна розвідувально-аналітична система
без неї світом не вкеруєш, ситуацію не вторимаєш, деменція та нарцисизм це ще не шизофренія, та й венс добре розуміє, шо у разі чого, він без ситуативки не вкерує, а тому не дасть донні реалізувати самих шизоїдних ідей *****
усе донні добре знав та знає
грає вар'ята
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19.03.2025 12:54 Ответить
Подивимось, до чого вони з зєлєю добазікаються. Це має значення, а не теревені з ******.
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19.03.2025 12:55 Ответить
оно про запуск хуситами по трумену ракет та дронів рудий донні відразу ж дізнався, ще до моменту збиття та влучань
усе працює
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19.03.2025 12:56 Ответить
Ба більше. Донні доповіли про пуски ракет хуситами по трумену ще до пусків. На роботу у розвідку зайшли справжні профі плаща й кинджала.
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19.03.2025 13:35 Ответить
З таємного кейсу розвідки щодо лідера хуситів: "...Його батьки хотіли дівчинку..."
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19.03.2025 13:56 Ответить
Особенно та курва, которая теперь руководит разведкой, еще та профи.
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19.03.2025 14:14 Ответить
Невже є такі люди в світі, які повірили Пуйлу і Цапії? Скільки раз перезапускали відносини із кацапами американці? Пам'ятаю ще пані Клінтон тиснули з цапським підером червону кнопку, потім Обама перезапускав і Байдена надурив. Надурить і Трампа і точно довго чекати не прийдеться.
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19.03.2025 12:10 Ответить
Є така фішка - фейковий ребут системи. Картинка на моніторі і стан індикаторів повністю відповідають відомому процесу перезавантаження системи.
Але насправді це імітація перезавантаження для зовнішніх спостерігачів.
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19.03.2025 14:01 Ответить
Сім шахедів кацапи запустили і самі ж їх збили. Виходить, що Україну минулої ночі обстрілювали... марсіани? 😲 А... може... О небо!!! Українці самі себе обстрілювали??!! 😵‍💫
Є ідіоти, які у це повірять? Окрім Трумпа, звичайно.
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19.03.2025 12:11 Ответить
Зараз дістануть платівку 2014 року про "самі сєбя апстрелівают".
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19.03.2025 12:16 Ответить
Ми говорим одно, а делаєм другоє,В.В.Куйло!!!
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19.03.2025 12:12 Ответить
Тобто виходить, що військові рф і в буй не ставлять свого верховного???
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19.03.2025 12:12 Ответить
не треба мене дурити ,я ще не п'яний
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19.03.2025 12:13 Ответить
Ага прям "нє щєдя живата кінулісь на своі дрони".
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19.03.2025 12:15 Ответить
То так. Уламки аж до Дніпра долетіли. Гарні такі...
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19.03.2025 12:25 Ответить
Це мабуть від того "шахеда", котрий "був збитий винищувачем ВКС".
До самого Дніпра кацапський лєтун непомітно ганявся за дроном!
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19.03.2025 12:57 Ответить
Кому взагалі кацапи намагаються втерти маячню про "енергооб'єкти пов'язані з ВПК"? На таке тільки трамп з венсом поведуться.
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19.03.2025 12:33 Ответить
Боже, яка маячня.
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19.03.2025 12:50 Ответить
***** його *******
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19.03.2025 13:31 Ответить
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19.03.2025 14:40 Ответить
Це ті 7, які РЕБ розвернув на 180 градусів?
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19.03.2025 19:28 Ответить
 
 