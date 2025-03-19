Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины: российская ПВО сбила 7 запущенных "Шахедов"

Российские военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщило Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Там уверяют, что в этот момент в воздухе находилось семь российских дронов, нацеленных на украинские энергообъекты в Николаевской области, связанные с ВПК.

"Российской ПВО было приказано обезвредить дроны, шесть из них были сбиты "Панцирем", один - истребителем ВКС", - говорят во вражеском Минобороны.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

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А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В целом на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.