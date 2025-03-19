РФ атаковала "шахедом" больницу в Краснополье на Сумщине
Сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Как отмечается, предварительно, люди не пострадали.
На месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.
Также ОВА напоминает, что вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.
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+1 Fox Fox #573921
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+1 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий19.03.2025 07:27
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Зафіксовано 6 вибухів.
Попередньо люди не постраждали. У момент вибуху пацієнти та персонал перебували в укритті.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, поліції 60 людей (серед яких і мало мобільні) були евакуйовані у захищені місця.
Внаслідок атаки росіян приміщення лікарні зазнало значних руйнувань. Пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Ліквідація наслідків триває. (ОВА)