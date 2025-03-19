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Новости Удар шахеда по больнице Сумщина
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РФ атаковала "шахедом" больницу в Краснополье на Сумщине

Пошкоджені лікарні на Сумщині

Сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Как отмечается, предварительно, люди не пострадали.

На месте падения работают аварийно-спасательные службы. Проводятся эвакуационные мероприятия в отношении пациентов и персонала больницы.

Также смотрите: Россияне атаковали "шахедом" учреждение здравоохранения в Сумах. ФОТО

Также ОВА напоминает, что вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Автор: 

больница (1439) Сумская область (3059) Шахед (964) Сумский район (162) Краснополье (16)


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Топ комментарии
+1
лікарня це інфраструктура ,чи вже ні ?
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19.03.2025 07:08
+1
Курська авантюра прогнозовано перетворюється в захист Сумщини. Обміняв поц яйценосний!
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19.03.2025 07:27
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лікарня це інфраструктура ,чи вже ні ?
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19.03.2025 07:08 Ответить
красиво путин опустив рудого
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19.03.2025 07:17 Ответить
Курська авантюра прогнозовано перетворюється в захист Сумщини. Обміняв поц яйценосний!
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19.03.2025 07:27 Ответить
ви констатуєте чи радієте?
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19.03.2025 07:36 Ответить
і не тільки суджу.
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19.03.2025 07:41 Ответить
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19.03.2025 07:43 Ответить
Лис в квадраті радіє.
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19.03.2025 07:56 Ответить
Краснопільська селищна рада закликала виїхати до більш безпечних місць жителів 19 населених пунктів. Це майже половина сіл та селищ громади. (c)
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19.03.2025 07:38 Ответить
можно гарно розкрутити цю атаку , після перемовин терорист атакує дві лікарні . але для цього потрібен мозок і ресурси .
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19.03.2025 08:02 Ответить
Сумщина (уточнення): сьогодні вночі, 19 березня ворог атакував безпілотниками лікарню у Краснопільській громаді.

Зафіксовано 6 вибухів.

Попередньо люди не постраждали. У момент вибуху пацієнти та персонал перебували в укритті.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, поліції 60 людей (серед яких і мало мобільні) були евакуйовані у захищені місця.

Внаслідок атаки росіян приміщення лікарні зазнало значних руйнувань. Пошкоджено службовий автомобіль ДСНС. Ліквідація наслідків триває. (ОВА)
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19.03.2025 08:42 Ответить
Ще раз - питання ППО ...
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19.03.2025 13:34 Ответить
 
 