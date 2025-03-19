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Новости Горит нефтебаза в росиии Дроны атаковали Краснодарский край
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Дроны атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Кропоткиным. ВИДЕО

В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, в станице Кавказской Кавказского района из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе, площадь возгорания 20 квадратных метров.

По данным издания, поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.

Смотрите также: БПЛА атаковали НПЗ в Волгограде: прогремело 10 взрывов. ВИДЕО

Напомним, ночью 14 марта беспилотники атаковали Краснодарский край, в частности нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Автор: 

беспилотник (3567) НПЗ (239) Удары по РФ (270)


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Топ комментарии
+19
Ой як файно горить, наче ватра !!! Слава ЗСУ та іншим силам оборони України !!!
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19.03.2025 06:58
+16
20 м^2 гасять 105 пил і 45 одиниць техніки? Кацапи, такі кацапи
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19.03.2025 07:02
+13
Ніякого путіна немає, є-х#йло. І для свіжовилуплених узькоязичних-здєсь водкі нєт.
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19.03.2025 08:07
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Правила форума Совет форумчан
Ой як файно горить, наче ватра !!! Слава ЗСУ та іншим силам оборони України !!!
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19.03.2025 06:58 Ответить
20 м^2 гасять 105 пил і 45 одиниць техніки? Кацапи, такі кацапи
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19.03.2025 07:02 Ответить
20 м² на кожного зі 105 пожежників
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19.03.2025 21:25 Ответить
4 на 5 метріа . Потужно!
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19.03.2025 07:09 Ответить
нафта база це інфраструктура ,чи вже ні ?
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19.03.2025 07:10 Ответить
інфраструктура - і що?
ніхто нікому нічого не обіцяв - був лише вкид ліліпутіна про намір
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19.03.2025 12:28 Ответить
Площа 20м це невелика кімната, чому її гасять цілим колгоспом?
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19.03.2025 07:10 Ответить
це очепатка , 2000 кв м
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19.03.2025 07:11 Ответить
Та кацапи завжди роблять очепятки, а те, що ті очепятки ЗАВЖДИ про применшення збитків тощо - то випадковість. Випадкова випадковість, очевидно же!
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19.03.2025 18:28 Ответить
це відповідь за атаку на лікарню
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19.03.2025 07:24 Ответить
Ніякого путіна немає, є-х#йло. І для свіжовилуплених узькоязичних-здєсь водкі нєт.
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19.03.2025 08:07 Ответить
пожар на моССковщіні зараз це як Священний Вогонь.Очіщуючій від скверни і нечісті
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19.03.2025 07:25 Ответить
Думал после разрешения ударов западными ракетами рашке конец. Зеленский долго бился за это. А сейчас даже никто не упоминает про это.
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19.03.2025 07:32 Ответить
"Думал после разрешения ударов западными ракетами рашке конец."

За 3 роки рашка запустила по Україні близько 10 тисяч !!! різних ракет. І ніякого кінця України нема і близько. То скільки ракет треба, щоб прийшов кінець рашці, яка в кілька разів більша? Звісно, що ніхто вже і не згадує, бо всім притомним зрозуміло, що для кінця рашки не вистачить ракет і в усього НАТО.
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19.03.2025 08:22 Ответить
насправді не так і багато треба. Достатньо по одному влучанню КР у півсотню нафто/продуктоперекачуючих станцій на європейській частині рф, плюс до цього по одному влучанню по двом десяткам газокомпресорних станцій, і довіском до цього по одному прильоту у машинні зали Конаковської, Каширської та Новочеркасської ДРЕС. і все це, зрозуміло, у стислий відрізок часу.
Ізраіль на такому знається.
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19.03.2025 10:26 Ответить
За що бився зеленський ? Він навпаки вртяував агрессорів від ударів у відповідь, зберіг їхні життя, закрив всі вітчизняні ракетні програми.
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19.03.2025 12:40 Ответить
Перемирʼя в небі здорової людини 😍
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19.03.2025 08:14 Ответить
Чувак, санітари починають підозрювати, що ти топиш пігулки в унітазі. Доведи їм протилежне - ковтни ті пігулки!
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19.03.2025 21:33 Ответить
Загнану лошадь пристрілюють. Треба добивати. Як вони сьогодні на Дніпропетровщині.
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19.03.2025 09:05 Ответить
Нарешті до Кропоткинської НБ дішли руки. Там у Краснодарському краю ще дохєра нафтобаз, на які ще ні разу не прилітало - Новотітаровська, Лабінська, Славянск-на-Кубані, Тіхорецька, Верхньобаканська, Бєлорєчєнская, НБ "ЮНК" в Армавірі, у Краснодарі накопичувальна перевалочна нафтобаза тієї ж "Южної Нєфтяної Компанії"... Там ще працювати і працювати. Треба щоб не вистачало пожежників і пожежних потягів.
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19.03.2025 10:38 Ответить
враховуючи те що зараз зранку горить нафтоперекачувальна станція "Кавказская", з якої по 18-кілометровому трубопроводу нафта подається на НПС-6 "Кропоткінская", то зараз насправді горить не галіма https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B026'23.6%22N+40%C2%B032'52.8%22E/@45.4398908,40.5467099,247m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d45.4398889!4d40.548?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтобаза "Кропоткінская" на залізничній станції у Кропоткіні, а https://www.google.com.ua/maps/place/45%C2%B029'42.0%22N+40%C2%B032'09.0%22E/@45.4944021,40.5338538,985m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d45.495!4d40.5358333?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтоперекачуюча станція ""кропоткінская", яка знаходиться на чотири кілометра північніше міста Кропоткін, з якої у свою чергу нафта надходить на термінал/нафтоховище Каспійського Трубопроводного Консорціумв (КТК) "Южная Озєрєєвка".
Мабуть ніколи наші ЗМІ не перестануть плутати нафтобази з нафтоперекачувальними станціями, а ЛПДСи з НПЗ.
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19.03.2025 11:57 Ответить
місяць тому 17 лютого дрони вже прилітали на НПС-6 "Кропоткінская", і вона тоді зупиняла роботу.
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19.03.2025 12:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Y9TLG1SC0s "Кавказку бомбят! Прям жестко полыхает!" Кубанцам страшно: БПЛА смачно прикурили ППН "Кавказская"!
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19.03.2025 12:30 Ответить
На Харківщині касапи дронами знищили цілий нпз.
Бавовнятко в 20кв.кв.м нічого не дає.
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19.03.2025 12:12 Ответить
а не підкажете в якому році побудували Харківський НПЗ? ну і щоб два раза не вставать, то підкажіть де побудували Чернігівський НПЗ?
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19.03.2025 12:35 Ответить
ну придумай сам ще якісь жмеринський НПЗ.
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19.03.2025 17:40 Ответить
Ага, 20м. Поэтому тушат 105 человек и 45 единиц техники. Попробуй еще раз, Ваня.
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19.03.2025 14:30 Ответить
це досвічений україномовний ваня, який до того ще й маскується під львів'янина.
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19.03.2025 15:01 Ответить
коли ваня лємбєрг писав свій комент про 20 квадратних метрів, то там вже горіло дві тисячі квадратних метрів, а коли він писав знов свій тупий комент про ті ж 20 метрів, то там вже https://crimea.ria.ru/20250319/pozhar-na-neftebaze-na-kubani-vyros-v-25-raza-1145065089.html палало 4000+ квадратних метрів. Причому це вже з кацапських ЗМІ.
От чому наша вата така тупа?
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19.03.2025 20:44 Ответить
тут і думати нічого, бо і так видно, що з кожного твого комента матрьошки сипляться.
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19.03.2025 22:00 Ответить
звісно це прикро. Але набір примітивних установок по прямій розгонці нафти чи гаового конденсату на теріторії асфальтового заводу називати нафтопереробним заводом, це приблизно як булочну з пєкарнею у підсобних приміщеннях називати хлібокомбінатом. У нас кругом Києва на кожній більщ-менш крупній нафтобазі теж були прямогонні установки, які належали всяким ТОВ, як і у Мерефі, але від того вони не ставали нафтопереробними заводами.
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19.03.2025 13:37 Ответить
що то за "нафтопереробний завод" - я вже вище написав. Ті баки з примітивною самогонною установкою на асфальтовому заводі належать ТОВ з статутним капіталом сто тисяч гривень. І якби у Мерефі не було такої кількості тєлєграмних *******, то у ті баки на асфальтовому заводі кацапські дрони не прилетіли би.
А від твого "бавовнятко в 20кв.кв.м нічого не дає" смердить за кілометр кацапськими балалайками.
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19.03.2025 17:56 Ответить
та на форумі вже і так всім видно як ти применшуєш пожежу на кацапщині.з тисяч квадратних метрів до двадяти метрів, і одночасно розбомблена кустарна перегонка ТОВки у тебе виростає до НПЗ.
Як ви вже заїбали, підкацапські всепропальщики.
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19.03.2025 19:10 Ответить
та і твої ватні уявлення теж ***** нікому не потрібні.
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19.03.2025 20:01 Ответить
як раз зі мню ясно, а от з твоїми поразниькими коментами мутно.
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19.03.2025 22:03 Ответить
гугл-перекладач залиш собі, а стаття передрукувала з кацапських ЗМІ ранішній фейк про пожежу площею 20 квадратних метрів, який ти продовжуєш розганяти. Шо неясно?
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19.03.2025 23:53 Ответить
бачу тебе вкурвило, що модерація повидаляла твої поразницькі підкацапські дописи. Приходь на форум, коли тобі методичку нову дадуть.
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20.03.2025 10:47 Ответить
теж правильно, сліди треба замітати, щоби форумчани зайвий раз не спостерігали твоєї підривної роботи. Бачу, досвід є.
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20.03.2025 11:27 Ответить
дід,ти пробрехався один раз про 20м.кв.,а дальше срач завів.
я бачу,ти срач вічно думаєш продовжувати,тому і повидаляв непотрібну полеміку з тобою.
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20.03.2025 11:36 Ответить
твоє відзеркалення - типовий прийом кацапського бота.
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20.03.2025 11:41 Ответить
голову треба вмикати коли читаєш *****, яку повторюють за російською пропагандою. Навіть коли це Цензор.нет.
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19.03.2025 19:59 Ответить
Є. І таких багато, хто вас, латентних підкацапників, за кілометри відчуває.
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19.03.2025 22:05 Ответить
тому нажаль такі прикацаплені ватникі як ти і виживають зараз, і тут на форумі, і в країні.
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19.03.2025 23:06 Ответить
у тебе форум для розповсюдження кацапаських фейків, тому життя твоє на форумі буде важке.
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19.03.2025 23:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mrflZb5HwGY Нестыковочка с КТК вышла: "Обломок" размером с "Жигули" вырубил Каспийский трубопроводный консорциум
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19.03.2025 15:03 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=54343 Ночная нестыковка версий (Часть 1)
Неоднозначная ситуация сложилась в краснодарском крае федерации, где вод уже несколько часов горит пункт перевалки нефти «Кавказская». Запутанность ситуации состоит в том, как такие вещи принято представлять местными властями. Всем известно о том, что вступительная часть любой, подобной речи, состоит из фразы «Дежурными средствами ПВО успешно отбита атака ХХ дронов ВСУ, в результате их работы, все цели сбиты, жертв и разрушений нет». Это - обязательная часть репертуара и от нее - никуда не денешься, а дальше - все зависит от целевого объекта. Если там что-то может гореть или взрываться, то непременно будет сказано о том, что туда упал обломок дрона.

С точки зрения изложения искусственно созданной версии, здесь - все в порядке. Ведь если вы сбили все цели, то в таком случае атака на целевой объект физически невозможно, поскольку вы или все сбили, или что-то из двух одно. Если же прилетел «обломок», то стройность сказки не нарушается тогда остается отвлечь внимание публики фразами о том, что никто не пострадал, от упавшего обломка, и ничего не разрушено. Другое дело, если там что-то начинает гореть.

В таком случае опять же, надо бодро рассказать о том, что возгорание там если и возникло, то совсем небольшое - пять, максимум - 20 квадратных метров. Тем более, что на место прибыли десятки машин спецтехники и сотня пожарников, мол - не о чем беспокоиться. Но в этот раз что-то пошло не так. Одно из их основных, новостных агентств, через несколько часов, выдало совсем другие сведения о площади пожара:


Как видим, 20 и 1700 квадратов это не совсем одно и тоже, а кроме того, возникают подозрения в том, что обломок оказался габаритами с автомобиль «Жигули», поскольку горит все как-то уж слишком бодро. Ну а вражеская пресса вынуждена уточнить, что же это за объект, по которому прилетел обломок:

«Пункт перевалки нефти «Кавказская» - важный объект, обеспечивающий транспортировку российского сырья на экспорт. Он включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», которая входит в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В год через «Кавказскую» перекачивается до 6 млн тонн нефти. По инфраструктуре КТК это топливо доставляется к терминалу под Новороссийском, откуда оно отгружается на экспорт по морю. Через «Кавказскую» нефть на внешние рынки поставляют «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др».

Между прочим, обычно не комментирующий такое прутин, на этот раз вставил свои пять копеек и рассказал о том, что такая атака оказалась полной неожиданностью, поскольку объект - не совсем российский, а принадлежит международному консорциуму. Тем самым, он наверное упредил уже постоянный вопрос: «Где ПВО?» Мол, это же объект с иностранными инвестициями, потому мы и не ожидали такой атаки. Можно подумать, что их самих заботило то, что при атаке нашей инфраструктуры, они разбирались в том, чьи там инвестиции. В Одессе недавно и вовсе ударили баллистикой по сухогрузу, который полностью находится в иностранной собственности.
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19.03.2025 15:29 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=54347 Ночная нестыковка версий (Часть 2)

Но не только это сквозило в стоне любителя резиновых фрагментов тела. Он как бы отсылал желающих ко вчерашним переговорам с Трумпом, мол вот вчера же договорились не бить по энергетике, а оно - вон как случилось, нежданчик. Но скорее всего речь шла о генерирующих мощностях и тут договоренности - ни о чем, поскольку все крупные, не ядерные генерирующие мощности, лапти уже вывели из строя и им банально некуда бить, а ВСУ системно и не начинали выводить из строя генерацию противника, поскольку есть другие, более жирные цели. А это - безусловно, одна из самых жирных целей, поскольку там много чего ценного можно превратить в металлолом.

Для того, чтобы стала понятна ценность именно этого актива, а кроме того - каким образом удалось продолжить качать нефть по нефтепроводу после выведения из строя насосной станции магистрали, предлагаем его описание, опубликованное сегодня ТГ-каналом «Крымский ветер». Согласно его данным, выглядит это так:

«Предназначен для перевалки российской нефти железнодорожным транспортом в трубопроводную систему ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум» в объёме 6 млн тонн в год.

В состав объекта входят:
- нефтепровод, протяженностью 15 км Ø 530 мм;
- двухсторонняя железнодорожная эстакада на 60 вагонов-цистерн для слива нефти.
- резервуарный парк для хранения нефти общей ёмкостью 60 тыс. м³.
- технологические и очистные сооружения.
- сооружения энергетического хозяйства и автоматического пожаротушения.
- здания и сооружения связи, сигнализации и автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП).
- камеры приёма-пуска средств очистки и диагностики (СОД).
- системы подъездных автомобильных и железнодорожных дорог.

Российская нефть поставляется на экспорт по нефтепроводу «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), но не по изначально заложенной в проект перемычке между трубопроводными системами «Транснефти» и КТК, а по железной дороге. Нефть поступает на пункт перевалки (ППН) Кавказская, принадлежащий ЗАО «НафтаТранс», откуда по 18-км трубопроводу подается на НПС Кропоткинская и далее по трубе КТК на терминал Южная Озереевка»

То есть прилетело именно в нужное место и с учетом того, что с месяц назад была атакована насосная станция этого же нефтепровода, то наверное все было сделано последовательно. Если же в этом случае вспоминают инвесторов, ну что же - пускай теперь пояснят им, за что прилетает по таким активам. Ну а нестыковка версий раскрывается так, как это бывает в судебном процессе.

Любая искусственно придуманная версия, которую преступник разрабатывает с тем, чтобы уйти от ответственности, чаще всего, валится на противоречиях в самой этой версии. Фигурант просто забывает о деталях, которые он излагал ранее и дальнейшие показания входят в противоречие с предыдущими. На этом вся его позиция начинает разваливаться. Здесь происходит именно такое.

Просто вспомним о том, как они ехидно рассказывали о том, что их ракеты попадают в жилые дома потому, что их сбивают средства ПВО, мол не сбивали бы, они летели бы по военным целым. Или не отклоняли бы их средствами РЭБ, не попали бы в дом. А ведь в данном случае все еще более очевидно. Дрон летел себе куда-то в восточном направлении, а вы взяли и сбили его, после чего он и упал на этот объект. Мало того, упал же не сам дрон, а его обломок, а вот не сбивали бы, глядишь и не случился бы пожар на площади, не то 20, не то 1700 квадратных метров. Так что - нестыковочка вышла…
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19.03.2025 15:32 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=I8Je3rVHNF8 «МЫ Г0РИМ!» ДРОНОВАЯ КАРМА НАКРЫЛА КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
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19.03.2025 15:45 Ответить
Четвертые сутки пылают станицы,
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
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19.03.2025 18:27 Ответить
 
 