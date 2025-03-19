Дроны атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Кропоткиным. ВИДЕО
В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как отмечается, в станице Кавказской Кавказского района из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе, площадь возгорания 20 квадратных метров.
По данным издания, поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.
Напомним, ночью 14 марта беспилотники атаковали Краснодарский край, в частности нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніхто нікому нічого не обіцяв - був лише вкид ліліпутіна про намір
За 3 роки рашка запустила по Україні близько 10 тисяч !!! різних ракет. І ніякого кінця України нема і близько. То скільки ракет треба, щоб прийшов кінець рашці, яка в кілька разів більша? Звісно, що ніхто вже і не згадує, бо всім притомним зрозуміло, що для кінця рашки не вистачить ракет і в усього НАТО.
Ізраіль на такому знається.
Мабуть ніколи наші ЗМІ не перестануть плутати нафтобази з нафтоперекачувальними станціями, а ЛПДСи з НПЗ.
Бавовнятко в 20кв.кв.м нічого не дає.
От чому наша вата така тупа?
А від твого "бавовнятко в 20кв.кв.м нічого не дає" смердить за кілометр кацапськими балалайками.
Як ви вже заїбали, підкацапські всепропальщики.
я бачу,ти срач вічно думаєш продовжувати,тому і повидаляв непотрібну полеміку з тобою.
Неоднозначная ситуация сложилась в краснодарском крае федерации, где вод уже несколько часов горит пункт перевалки нефти «Кавказская». Запутанность ситуации состоит в том, как такие вещи принято представлять местными властями. Всем известно о том, что вступительная часть любой, подобной речи, состоит из фразы «Дежурными средствами ПВО успешно отбита атака ХХ дронов ВСУ, в результате их работы, все цели сбиты, жертв и разрушений нет». Это - обязательная часть репертуара и от нее - никуда не денешься, а дальше - все зависит от целевого объекта. Если там что-то может гореть или взрываться, то непременно будет сказано о том, что туда упал обломок дрона.
С точки зрения изложения искусственно созданной версии, здесь - все в порядке. Ведь если вы сбили все цели, то в таком случае атака на целевой объект физически невозможно, поскольку вы или все сбили, или что-то из двух одно. Если же прилетел «обломок», то стройность сказки не нарушается тогда остается отвлечь внимание публики фразами о том, что никто не пострадал, от упавшего обломка, и ничего не разрушено. Другое дело, если там что-то начинает гореть.
В таком случае опять же, надо бодро рассказать о том, что возгорание там если и возникло, то совсем небольшое - пять, максимум - 20 квадратных метров. Тем более, что на место прибыли десятки машин спецтехники и сотня пожарников, мол - не о чем беспокоиться. Но в этот раз что-то пошло не так. Одно из их основных, новостных агентств, через несколько часов, выдало совсем другие сведения о площади пожара:
Как видим, 20 и 1700 квадратов это не совсем одно и тоже, а кроме того, возникают подозрения в том, что обломок оказался габаритами с автомобиль «Жигули», поскольку горит все как-то уж слишком бодро. Ну а вражеская пресса вынуждена уточнить, что же это за объект, по которому прилетел обломок:
«Пункт перевалки нефти «Кавказская» - важный объект, обеспечивающий транспортировку российского сырья на экспорт. Он включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», которая входит в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В год через «Кавказскую» перекачивается до 6 млн тонн нефти. По инфраструктуре КТК это топливо доставляется к терминалу под Новороссийском, откуда оно отгружается на экспорт по морю. Через «Кавказскую» нефть на внешние рынки поставляют «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Роснефть», ЛУКОЙЛ и др».
Между прочим, обычно не комментирующий такое прутин, на этот раз вставил свои пять копеек и рассказал о том, что такая атака оказалась полной неожиданностью, поскольку объект - не совсем российский, а принадлежит международному консорциуму. Тем самым, он наверное упредил уже постоянный вопрос: «Где ПВО?» Мол, это же объект с иностранными инвестициями, потому мы и не ожидали такой атаки. Можно подумать, что их самих заботило то, что при атаке нашей инфраструктуры, они разбирались в том, чьи там инвестиции. В Одессе недавно и вовсе ударили баллистикой по сухогрузу, который полностью находится в иностранной собственности.
Но не только это сквозило в стоне любителя резиновых фрагментов тела. Он как бы отсылал желающих ко вчерашним переговорам с Трумпом, мол вот вчера же договорились не бить по энергетике, а оно - вон как случилось, нежданчик. Но скорее всего речь шла о генерирующих мощностях и тут договоренности - ни о чем, поскольку все крупные, не ядерные генерирующие мощности, лапти уже вывели из строя и им банально некуда бить, а ВСУ системно и не начинали выводить из строя генерацию противника, поскольку есть другие, более жирные цели. А это - безусловно, одна из самых жирных целей, поскольку там много чего ценного можно превратить в металлолом.
Для того, чтобы стала понятна ценность именно этого актива, а кроме того - каким образом удалось продолжить качать нефть по нефтепроводу после выведения из строя насосной станции магистрали, предлагаем его описание, опубликованное сегодня ТГ-каналом «Крымский ветер». Согласно его данным, выглядит это так:
«Предназначен для перевалки российской нефти железнодорожным транспортом в трубопроводную систему ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум» в объёме 6 млн тонн в год.
В состав объекта входят:
- нефтепровод, протяженностью 15 км Ø 530 мм;
- двухсторонняя железнодорожная эстакада на 60 вагонов-цистерн для слива нефти.
- резервуарный парк для хранения нефти общей ёмкостью 60 тыс. м³.
- технологические и очистные сооружения.
- сооружения энергетического хозяйства и автоматического пожаротушения.
- здания и сооружения связи, сигнализации и автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП).
- камеры приёма-пуска средств очистки и диагностики (СОД).
- системы подъездных автомобильных и железнодорожных дорог.
Российская нефть поставляется на экспорт по нефтепроводу «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), но не по изначально заложенной в проект перемычке между трубопроводными системами «Транснефти» и КТК, а по железной дороге. Нефть поступает на пункт перевалки (ППН) Кавказская, принадлежащий ЗАО «НафтаТранс», откуда по 18-км трубопроводу подается на НПС Кропоткинская и далее по трубе КТК на терминал Южная Озереевка»
То есть прилетело именно в нужное место и с учетом того, что с месяц назад была атакована насосная станция этого же нефтепровода, то наверное все было сделано последовательно. Если же в этом случае вспоминают инвесторов, ну что же - пускай теперь пояснят им, за что прилетает по таким активам. Ну а нестыковка версий раскрывается так, как это бывает в судебном процессе.
Любая искусственно придуманная версия, которую преступник разрабатывает с тем, чтобы уйти от ответственности, чаще всего, валится на противоречиях в самой этой версии. Фигурант просто забывает о деталях, которые он излагал ранее и дальнейшие показания входят в противоречие с предыдущими. На этом вся его позиция начинает разваливаться. Здесь происходит именно такое.
Просто вспомним о том, как они ехидно рассказывали о том, что их ракеты попадают в жилые дома потому, что их сбивают средства ПВО, мол не сбивали бы, они летели бы по военным целым. Или не отклоняли бы их средствами РЭБ, не попали бы в дом. А ведь в данном случае все еще более очевидно. Дрон летел себе куда-то в восточном направлении, а вы взяли и сбили его, после чего он и упал на этот объект. Мало того, упал же не сам дрон, а его обломок, а вот не сбивали бы, глядишь и не случился бы пожар на площади, не то 20, не то 1700 квадратных метров. Так что - нестыковочка вышла…
Горит под ногами Донская земля.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.