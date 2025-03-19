Дроны атаковали Краснодарский край: горит нефтебаза под Кропоткиным. ВИДЕО

В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, в станице Кавказской Кавказского района из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе, площадь возгорания 20 квадратных метров.

По данным издания, поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.

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Напомним, ночью 14 марта беспилотники атаковали Краснодарский край, в частности нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.