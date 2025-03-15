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Новости Видео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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БпЛА атаковали НПЗ в Волгограде: прогремело 10 взрывов. ВИДЕО

В ночь на 15 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Местные жители сообщили о десяти взрывах в Советском районе и в поселке Котлубань. В аэропорту Волгограда введен план "Ковер".

По словам губернатор Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений не зафиксировано.

После серии взрывов над городом и работы ПВО в одном из районов заметили возгорание. По предварительной информации, загорелись поля из-за падения обломков.

"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде, входит в состав ПАО "ЛУКОЙЛ".

Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара - Тихорецк.

Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт.

Мощности завода - 15,7 млн т/год.

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Автор: 

беспилотник (3544) Волгоград (55) Удары по РФ (267)


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Топ комментарии
+13
«фсє біспілотнєкі сбіти. Патєрь і паврішдєній нєт» - 🤣
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15.03.2025 07:36
+12
Як же ж тобі болить за кацапське паливо, тунгусе.
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15.03.2025 07:54
+7
ти шо марафон дивишся , я не знаю шо там показують
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15.03.2025 07:51
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«фсє біспілотнєкі сбіти. Патєрь і паврішдєній нєт» - 🤣
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15.03.2025 07:36 Ответить
горів камиш ,деревья гнулись ....
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15.03.2025 07:39 Ответить
А что кроме НПЗ других целей нет что ли? Ах да, по электростанциям и военным базам Ермак запретил бить, а удары по НПЗ делаются ради хорошей картинки для Быдломарафона
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15.03.2025 07:48 Ответить
ти шо марафон дивишся , я не знаю шо там показують
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15.03.2025 07:51 Ответить
Як же ж тобі болить за кацапське паливо, тунгусе.
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15.03.2025 07:54 Ответить
Десять - хороше число, особливо коли це вибухи на балалайні.
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15.03.2025 07:51 Ответить
спіть спокійно дорогі товариші
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15.03.2025 07:53 Ответить
Більш-менш об'єктивні телеграм-канали пишуть про пожежу в полі. Влучань в НПЗ не підтверджують.
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15.03.2025 08:13 Ответить
може тробопровід у полі ... а що ще може палати у полі? стерно? сіно? солома?
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15.03.2025 08:30 Ответить
Кацапські дупи. )))

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15.03.2025 09:48 Ответить
то вже як наслідок атаки ))
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15.03.2025 09:54 Ответить
 
 