БпЛА атаковали НПЗ в Волгограде: прогремело 10 взрывов. ВИДЕО
В ночь на 15 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Местные жители сообщили о десяти взрывах в Советском районе и в поселке Котлубань. В аэропорту Волгограда введен план "Ковер".
По словам губернатор Андрея Бочарова, пострадавших и повреждений не зафиксировано.
После серии взрывов над городом и работы ПВО в одном из районов заметили возгорание. По предварительной информации, загорелись поля из-за падения обломков.
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" - предприятие топливно-масляного профиля в Волгограде, входит в состав ПАО "ЛУКОЙЛ".
Завод перерабатывает смесь малосернистых западносибирских и нижневолжских нефтей. Нефть поступает по нефтепроводу Самара - Тихорецк.
Готовая продукция отгружается железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Основным регионом поставки нефтепродуктов является Южный федеральный округ, часть продукции отгружается на экспорт.
Мощности завода - 15,7 млн т/год.
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