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Новости Удары по энергетике Прекращение огня между Украиной и РФ
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Если РФ не будет бить по нашим объектам, то мы не будем атаковать их, - Зеленский

Зеленский назвал условие, при котором Украина не будет бить по России

Президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина будет готова остановить удары по российским объектам.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Пример вчерашнего удара после слов Путина, что ударов по энергетике не будет... После этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, две баллистические ракеты "Искандер"... Это стоимость слов Путина. Поэтому одних слов не достаточно. Очень хочется, чтобы был контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США.

Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов, гражданских, энерго-, инфраструктурных. Этот список мы обязательно подготовим и дадим нашим партнерам, если русские не будут бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их объектам", - сказал он.

Читайте: После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

Также читайте: Никто не может влиять на США относительно помощи Украине, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) россия (95441) энергетика (2554) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+5
Но мы все равно можем бить по Крыму и по оккупированной территории даже в условиях этого перемирия
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19.03.2025 13:09
+4
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19.03.2025 12:46
+4
на скільки я розумію, зараз в нас є можливості запускати кожного тижня сотні дронів по кацапським об'єктам. Ці удари за своїм значенням значно сильніші, ніж та "тисяча" дохлих і поранених чмобіків кожен день.
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19.03.2025 13:11
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в Криму сьогодні весело було
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19.03.2025 12:43 Ответить
По НПЗ нужно ударами обмениваться, украинские ведь разбиты давно уже. Так Трампу и скажите-& тут не, тут да
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19.03.2025 12:44 Ответить
Якщо у нас буде така домовленість, буде список об'єктів, цивільних, енерго-, інфраструктурних.
З координатами.
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19.03.2025 12:45 Ответить
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19.03.2025 12:46 Ответить
битиме
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19.03.2025 12:47 Ответить
Зєля, не мели куйню, "ти ж не лох" - кацапи будуть казати Трампону, що там був військовий об'єкт чи центр прінятія рєшєній кієвского рєжіма, а не енергетичний чи інфраструктурний. Тобто, Куйло нічого не порушував.

Чи досі віриш у казки, тобто лох?
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19.03.2025 12:52 Ответить
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19.03.2025 12:53 Ответить
Нет, это неправильно путин-ху*ло договаривался с Рыжим придурком, вот пусть и не бьют друг по другу , а Украина тут не при делах.
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19.03.2025 12:56 Ответить
Срам має дати ракети (атаками, тамагавки, джазамси чи як їх там) щоб ми ними НЕ били по енергетичній інфраструктурі. А так він ***** не дав чим бити і просить не бити.. ну таке..
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19.03.2025 13:31 Ответить
удари по кацапським енергетичним об'єктам - це наш останній важіль впливу у цій війні! якщо ми від цього відмовляємось, то можна одразу підписувати капітуляцію
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19.03.2025 12:59 Ответить
А що зараз збираються підписувати? Перемогу?
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19.03.2025 13:05 Ответить
на скільки я розумію, зараз в нас є можливості запускати кожного тижня сотні дронів по кацапським об'єктам. Ці удари за своїм значенням значно сильніші, ніж та "тисяча" дохлих і поранених чмобіків кожен день.
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19.03.2025 13:11 Ответить
Но мы все равно можем бить по Крыму и по оккупированной территории даже в условиях этого перемирия
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19.03.2025 13:09 Ответить
Не треба сподівать на США, бо буде зовсім хріново.
Всі кошти і сили на власний ВПК та на СП з союзниками.
Не потрібно ні на кого сподіватись, крім на самих себе.
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19.03.2025 13:25 Ответить
Якась *****. Або не б'ють взагалі, або на рф повині продовжувати палати нпз, бази, нпс, гпс (короче вуглеводороди). Бо якщо летить шахед, а його збивають, ніхто ж не підтвердить куди він летів на енергетичну інфраструктуру чи ні. А якщо впаде на якуюь підстанцію - скажуть що його збили і він пролітав мимо...
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19.03.2025 13:28 Ответить
Зараз Трамп прокинеться і пояснить, що це Україна повинна не стріляти, а про раісю мови не було. А якщо не хочете атключім газ - то це ви миру не хочете, до ***** ненависть відчуваєте і взагалі не подякували.
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19.03.2025 13:31 Ответить
Кацапи майже всі наші енергетичні обʼєкти вже зруйнували, а тепер, коли зʼявились свої далекобійні засоби (які мали бути ще у 2021-му, якщо би дехто не зупинив ракетні програми), і кацапам стає важко, то гівнакомандувач піде на цей крок?
То на кого ти працюєш, зелена шмаркля???
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19.03.2025 13:39 Ответить
І головне щоб список наших об'єктів по числу дорівнював списку рашистських об'єктів. Остальне що не попало в список можна знищувати. А то рашисти вже знищили 90% нашої енергетики а ми навіть не приступали знищувати рашистську енергетику. Тож потрібно все урівняти щоб було по справедливості
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19.03.2025 13:42 Ответить
З часів брехні ******, про його атаку, ще Української Тузли, вірити ****** не можна, ні слову!
Життя, підтверджує це, щоденними прикладами!!
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19.03.2025 13:51 Ответить
Цікаво, а "Конча-Заспа" і урядовий квартал увійдуть до списку?
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19.03.2025 14:10 Ответить
Взагалі то Трамп домовлявся не бити по обʼєктах енергетичної інфраструктури. По домам, лікарням і дитячимсадочкам можна. Тож кацапи нічого не порушували.
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19.03.2025 14:11 Ответить
тупой и еще тупее , пусть он нефтянку отключит , а так это он поремонтирует ее , поставит ПВО ,
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19.03.2025 17:04 Ответить
 
 