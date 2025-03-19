Если РФ не будет бить по нашим объектам, то мы не будем атаковать их, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина будет готова остановить удары по российским объектам.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Пример вчерашнего удара после слов Путина, что ударов по энергетике не будет... После этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, две баллистические ракеты "Искандер"... Это стоимость слов Путина. Поэтому одних слов не достаточно. Очень хочется, чтобы был контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США.

Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов, гражданских, энерго-, инфраструктурных. Этот список мы обязательно подготовим и дадим нашим партнерам, если русские не будут бить по нашим объектам - мы точно не будем бить по их объектам", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

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