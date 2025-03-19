Никто не может влиять на США относительно помощи Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что никто не может влиять на решение Дональда Трампа относительно помощи Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что никто не может влиять на США относительно помощи Украине или другим странам. Это решение личное президента Трампа, по моему мнению. Да, Россия будет хотеть, чтобы партнеры нам не помогали, потому что это ослабление украинских позиций. Хотя выглядит очень странно. Если ты (речь идет о Путине. - Ред.) не собираешься дальше воевать против нас и действительно хочешь мира, то почему тебе бояться украинской армии? Для чего ты делаешь все, чтобы ослабить нашу армию или ослабить защиту наших людей?" - сказал президент.

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По словам президента, когда речь идет о прекращении помощи от США, то это касается и разведданных.

"Что мы теряем, если нет этих данных? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Зачем ему бороться, чтобы президент Трамп остановил нам эту информацию? Это неадекватные требования. Это говорит о том, что он хочет, чтобы мы не получали информацию, когда летит баллистика по украинским гражданским. Значит он хочет, чтобы мы не знали этих атак. Это все говорит о продолжении войны", - пояснил Зеленский.

Глава государства считает, что Украине не стоит идти на какие-либо уступки по помощи. Наоборот надо усиливать помощь Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не говорил с российским диктатором Владимиром Путиным о вопросе прекращения помощи Украине.

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