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Новости помощь Украине от США Остановка помощи от США
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Никто не может влиять на США относительно помощи Украине, - Зеленский

Может ли РФ повлиять на прекращение помощи Украине от США

Президент Владимир Зеленский считает, что никто не может влиять на решение Дональда Трампа относительно помощи Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с лидером Финляндии Александром Стуббом, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что никто не может влиять на США относительно помощи Украине или другим странам. Это решение личное президента Трампа, по моему мнению. Да, Россия будет хотеть, чтобы партнеры нам не помогали, потому что это ослабление украинских позиций. Хотя выглядит очень странно. Если ты (речь идет о Путине. - Ред.) не собираешься дальше воевать против нас и действительно хочешь мира, то почему тебе бояться украинской армии? Для чего ты делаешь все, чтобы ослабить нашу армию или ослабить защиту наших людей?" - сказал президент.

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По словам президента, когда речь идет о прекращении помощи от США, то это касается и разведданных.

"Что мы теряем, если нет этих данных? Например, мы теряем точность полета или выхода баллистики. Для чего это Путину, если он не хочет нас убивать? Зачем ему бороться, чтобы президент Трамп остановил нам эту информацию? Это неадекватные требования. Это говорит о том, что он хочет, чтобы мы не получали информацию, когда летит баллистика по украинским гражданским. Значит он хочет, чтобы мы не знали этих атак. Это все говорит о продолжении войны", - пояснил Зеленский.

Глава государства считает, что Украине не стоит идти на какие-либо уступки по помощи. Наоборот надо усиливать помощь Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не говорил с российским диктатором Владимиром Путиным о вопросе прекращения помощи Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) помощь (7788) США (26528)


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Топ комментарии
+2
Майские шашлыки скоро будут готовы?
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19.03.2025 12:33
+1
Никто кроме тех тараканов которые посилились в рыжей голове.
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19.03.2025 12:34
+1
Що цей зелений недоумок несе? Трамп що "бог"? Як це "ніхто не може впливати на рішення Трампа"? Трамп ідіот і це визнано всією світовою спільнотою! Наприклад https://www.nytimes.com/by/thomas-l-friedman Thomas L. Friedman , вчора в Нью Йорк Таймз написав в "Lord, I hope that is not what we're watching here. Message to President Trump and Vice President JD Vance: If you sell out Ukraine to Putin, you will forever carry a mark of Cain on your foreheads as traitors to a core value that has animated U.S. foreign policy for 250 years - the defense of liberty against tyranny.

Our nation has never so brazenly sold out a country struggling to be free, which we and our allies had been supporting for three years. If Trump and Vance do that, the mark of Cain will never wash off. They will go down in history as "Neville Trump" and "Benedict Vance." Likewise Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth and national security adviser Michael Waltz."

Світ повинен бойкотувати Трампа і трампістську Америку, а не лизати Трампу дупу, як це робить "зелений недоумок".
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19.03.2025 12:45
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І Зє також. Лише дебілізм рижого.
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19.03.2025 12:33 Ответить
Майские шашлыки скоро будут готовы?
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19.03.2025 12:33 Ответить
Никто кроме тех тараканов которые посилились в рыжей голове.
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19.03.2025 12:34 Ответить
Та начебто є одна тітка, яка щодня друкує Трампу заголовки новин.
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19.03.2025 12:36 Ответить
Він сьогодні раніше прокинувся чи якесь інтервʼю дав комусь?
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19.03.2025 12:38 Ответить
Що цей зелений недоумок несе? Трамп що "бог"? Як це "ніхто не може впливати на рішення Трампа"? Трамп ідіот і це визнано всією світовою спільнотою! Наприклад https://www.nytimes.com/by/thomas-l-friedman Thomas L. Friedman , вчора в Нью Йорк Таймз написав в "Lord, I hope that is not what we're watching here. Message to President Trump and Vice President JD Vance: If you sell out Ukraine to Putin, you will forever carry a mark of Cain on your foreheads as traitors to a core value that has animated U.S. foreign policy for 250 years - the defense of liberty against tyranny.

Our nation has never so brazenly sold out a country struggling to be free, which we and our allies had been supporting for three years. If Trump and Vance do that, the mark of Cain will never wash off. They will go down in history as "Neville Trump" and "Benedict Vance." Likewise Secretary of State Marco Rubio, Defense Secretary Pete Hegseth and national security adviser Michael Waltz."

Світ повинен бойкотувати Трампа і трампістську Америку, а не лизати Трампу дупу, як це робить "зелений недоумок".
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19.03.2025 12:45 Ответить
Это такого "леща" Трампу кинут. На него никто влиять не может. Он сам, на кого угодно повлияет". Обратите внимание великого президента, это я, Зеленский сказал"
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19.03.2025 13:05 Ответить
Знов кзочки про "ідеальну Америку".
Забуть про неї, її вже нема. І цілком вірогідно, що вже і не буде.
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19.03.2025 13:33 Ответить
Може, ще й як, але не прямо в лоб. Вже забігали після того як Німеччина, Португалія, Канада поставили під сумнів закупки F-35 з причини ненадійності американської підтримки розвідданими. До великої частки публіки таки доходить що Америка в Європі не захищає Німеччину а захищається від Німеччини, і так само в Японії.
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19.03.2025 13:47 Ответить
шо не вИсер то перл

"розумний аж страшно"
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19.03.2025 14:31 Ответить
Ідіот. Можуть впливати мільйони людей і ще й ефективніше ніж різні переговорщики типу Стармера, але ти для цього нічого не робиш, а твоя кончена послиця Маркарова замість не вилазити з телеканалів США зі зверненнями до громадян і сенаторів, займається рекламою свого ресторану.
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19.03.2025 14:41 Ответить
готовий це сказати Макрону, Шольцу чи Стармеру які тебе відмивали перед Трампом після Овального кабінету????
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19.03.2025 14:43 Ответить
З коксом в ОПі завжди проблем не було.
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19.03.2025 15:15 Ответить
Ішаку поставили конкретну клізму (компромат) і тепер воно "щебече", як по нотах.
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19.03.2025 16:48 Ответить
 
 