Сегодня у меня будет разговор с Трампом. Обсудим следующие шаги, - Зеленский

Сегодня, 19 марта 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский будет разговаривать с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали следующих шагов. У нас уже действительно была очень хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которой всегда не нравится, когда все идет правильно", - отметил глава государства.

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Он также выразил надежду, что удастся проговорить детали следующих шагов и услышать от Трампа детали относительно его вчерашнего разговора с Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

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