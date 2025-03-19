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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Сегодня у меня будет разговор с Трампом. Обсудим следующие шаги, - Зеленский

трамп и зеленый

Сегодня, 19 марта 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский будет разговаривать с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать детали следующих шагов. У нас уже действительно была очень хорошая встреча наших команд. Я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которой всегда не нравится, когда все идет правильно", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский

Он также выразил надежду, что удастся проговорить детали следующих шагов и услышать от Трампа детали относительно его вчерашнего разговора с Путиным.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

Также читайте: Черноморский коридор будет работать независимо от того, хочет этого Россия или нет, - Зеленский

Дроновая атака РФ ночью 19 марта 2025 года

Как сообщалось, сегодня, 19 марта 2025 года, около часа ночи произошло падение российского беспилотника на крышу Краснопольской больницы на Сумщине. Также вчера вечером российский беспилотник попал в крышу областной клинической больницы, повредив здание. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, отмечалось, что рашисты ударили дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. В общем на Днепропетровщине из-за вражеской атаки был пожар в Днепре, поврежден инфраструктурный объект на Павлоградщине.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину 6 ракетами и 145 "Шахедами", уничтожено 72 дрона, еще 56 - локально потеряны.

Читайте: Минобороны РФ уверяет, что Путин якобы отдал приказ прекратить удары по энергетике Украины: российская ПВО сбила 7 запущенных "Шахедов"

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+15
Та не обговоримо наступні кроки, а отримувати розпорядження від Трампа, що підписувати і що здавати. То при Порошенко все обговорювалось і без України нічого.
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19.03.2025 12:29
+14
Україно, прокинься! Такі переговори мають вести компетентні люди як П. Порошенко, узгоджуючи свою позицію із європейськими партнерами, які забезпечують тил.
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19.03.2025 12:37
+10
Трамп обещал санкции, если Путин не согласится на перемирие. Путин не согласился. Надо задать вопрос: когда введешь санкции, мировое посмешище? Если конкретики не будет, надо сворачивать эту тягомотину, пока в трясину снова не затянули с все новыми уступками.
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19.03.2025 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Нада проста пасматреть в глаза Трампу !!! ХХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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19.03.2025 12:15 Ответить
Після розмови Путіна і Трампа РФ вдарила по енергетиці України, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3541996
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19.03.2025 13:13 Ответить
Які кроки? - поки це тупцювання на місці
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19.03.2025 12:15 Ответить
Трамп обещал санкции, если Путин не согласится на перемирие. Путин не согласился. Надо задать вопрос: когда введешь санкции, мировое посмешище? Если конкретики не будет, надо сворачивать эту тягомотину, пока в трясину снова не затянули с все новыми уступками.
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19.03.2025 12:20 Ответить
Почему не согласился? Согласился на перемирие в уничтожении нпз, нефтебаз, газо- нефте- перекачивающих станций, терминалов. А то что то много стало прилетать.. а тут еще Нептун на 1000км начал летать..
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19.03.2025 12:31 Ответить
Трамп вже погрожував ХАМАСу. І що?
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19.03.2025 12:33 Ответить
Це вже як анекдот зі спорченим телефоном. У двох старперів та одного НЕлоха 40+ знову почалися підліткові періоди, один дзвонить іншому, потім передзвонює третьому, щось розповідають один одному, відосики по вечорах знімають. Ще б почали зачеперством в київському метро займатись.
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19.03.2025 12:20 Ответить
трамп буде угрожать і шантажувать
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19.03.2025 12:21 Ответить
То ясно:Щур на .. послав,давай давити Вовку за костюм все таки міровий жандарм,Вовку легче,бо там обісрався.
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19.03.2025 12:32 Ответить
Спитай коли хокей. І по чому квитки
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19.03.2025 12:24 Ответить
порадь рудому донні розмінувати аляску та шатли запустити підер-сан-франциско
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19.03.2025 12:25 Ответить
Та не обговоримо наступні кроки, а отримувати розпорядження від Трампа, що підписувати і що здавати. То при Порошенко все обговорювалось і без України нічого.
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19.03.2025 12:29 Ответить
Відсипай Рудому рідкоземів,що там балакати.
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19.03.2025 12:30 Ответить
Ось тут і криється головна загроза для нас.
Не в "пєрєговорах" Трампа і *****.
А в розмові Трампа з зєлєю.
Але цю розмову, яка має для нас набагато більше значення, обійдуть великою увагою як світові ЗМІ, так і наші. Так, пару рядків напишуть у місцевих виданнях.
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19.03.2025 12:31 Ответить
"Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, якій завжди не подобається, коли все йде правильно" - іншими словами, тільки російською: оно то конешно, потому шо шош, не без того шоб той, а в сущности так и получается.
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19.03.2025 12:31 Ответить
Спроси у Трампа ,почему он так вчера обделался и как собирается отмываться.
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19.03.2025 12:33 Ответить
Бубочка, краще б ти доручив цю розмову комусь іншому, чи хоч взяв би кваліфікованого перекладача
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19.03.2025 12:33 Ответить
Україно, прокинься! Такі переговори мають вести компетентні люди як П. Порошенко, узгоджуючи свою позицію із європейськими партнерами, які забезпечують тил.
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19.03.2025 12:37 Ответить
Компетентни люди это воины ЗСУ, тыл это их семьи, а партнеры-це доноры(временные при чем), но пока комментаторы с таким уровнем развития под такими флагами- Украине не быть свободной и могущественной((( увы (((
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19.03.2025 15:43 Ответить
П. Порошенка теж можна прирівняти до воїнів ЗСУ з урахуванням тієї підтримки, яку він надає фронту, але ви схоже не в курсі, незважаючи на те, під яким прапорцем пропагуєте
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19.03.2025 16:21 Ответить
"все крупные современные состояния нажиты нечестным путем"
(с) И. Ильф, Е. Петров
Золотой теленок
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19.03.2025 16:37 Ответить
Саме ці дані пообіцяли оприлюднити про оманського та "його офіс". Миттєво пішли покаяні листи трампу і виведення військ.
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19.03.2025 16:42 Ответить
Ще додам, що ви як "дбайливець про ЗС У" повинні знати їхнє гасло. Це про московитів та зелену монобільшість.
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19.03.2025 16:39 Ответить
наступні кроки такі: трампон крокує туди куди його по телефону послав пуйло
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19.03.2025 12:37 Ответить
Ну! "розмова" не про Трампа з Зеленським. Вірніше --вислухаю і прийму до свідомості. А потім вислухаю вовку пітерського і прийму до свідомості. І вже тоді андрій скаже що робити. А ЯЯЯЯЯ вам відляпортую. Ну от приблизно такі думки обсідають мою стару голову.
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19.03.2025 12:39 Ответить
Після того, як його обробило *****, головне не сперечатись та з усім погоджуватись і плавно вивести в правильне русло спілкування.
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19.03.2025 12:41 Ответить
всьо!
владімір, зе, докерувався.
вперлися.
тепер, все що тобі накажуть, те й виконаєш.
ти, зе!падло, знищив країну, україна!
як і планувалося.
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19.03.2025 12:42 Ответить
Пустое,даром. Трамп не политик, барыга и гопник, главная цель--
получить прибыль, а методы получения на не важны.
Деньги не пахнут.
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19.03.2025 12:44 Ответить
Трампакс аннексирует Аляску, а }{уйло- Чукотку. И сыграют в хоккей в Беринговом проливе.
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19.03.2025 12:49 Ответить
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19.03.2025 13:06 Ответить
все правильно йшло, аби не Росія

Ну так. Понавидумувати собі можна хрін зна чого - та невеличка проблемка - рашисти.
Зеленський не тільки поганий піаніст - він і танцюрист поганий - фаберже заважають.
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19.03.2025 13:19 Ответить
@ Європейський конкурент Starlink - компанія "EUTELSAT" повідомила, що вони вже мають повне покриття української території і готові замінити Starlink.
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19.03.2025 13:30 Ответить
погоджуватись на таке «припинення», це чергова зрада України…
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19.03.2025 13:31 Ответить
а есть выбор???
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19.03.2025 15:38 Ответить
Якщо нема повного припинення вогню, то це не перемирря… як тільки в України зʼявиласьсвоя далекобійна зброя, яка мала зʼявитись ще у 20-му, якщо би не мудрий наріт, що обрав довбограя, то відразу кацапи «погоджуються» на припинення обстрілу енергетичних обʼєктів, які в Україні вони вже зруйнували.
Якщо зелена шмаркля на це погоджується - це чергова його зрада України.
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19.03.2025 19:18 Ответить
Далекобийна зброя, должна была не исчезать, 34 года назад и нарощена через 3 года начала войны
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20.03.2025 07:07 Ответить
34 роки тому ми майже всі були бездумні совки, які насміхались з поляків.
Але шість років тому вже всім мало бути зрозуміло, що відбувається але - мудрий наріт обрав веселого ******* верховним командувачем…
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20.03.2025 09:30 Ответить
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19.03.2025 13:37 Ответить
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19.03.2025 13:40 Ответить
Трамп тобі скаже що маєш робити. От і вся розмова. Жабу з піаніном від кварталістів йому з радістю показали, і пояснили, що вона означає.
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19.03.2025 13:51 Ответить
Колись Вова обіцяв подивитись в очко Путла та побачити там мир ... зараз настала черга дивитися в очко Трампа . Смачного тобі , ЛІДОР, перегляду.
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19.03.2025 13:54 Ответить
Так після цього міни і снаряди Україна почне робити в необхідних об'ємах?
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19.03.2025 14:31 Ответить
Жаль, что у на нет НХЛ, а то б было о чем поговорить… блд….
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19.03.2025 15:36 Ответить
небезпечно.Можуть США ЗНОВУ зупинити і війскову допомогу.та відключити супутники
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19.03.2025 16:06 Ответить
Народ Украины зря мечтает, что Трамп устроит перемирие. Он не политик, закончил Пенсильванский университет финонсово-буджетный факультет. В армии не служил. В политика и международныж отношениях сверх слаб, как и путин. У них одно общее "я так хочу", другого понятия нет. Историю и географию очевидно оба "скурили". А что такое россия посмотрите: https://youtu.be/I8tJryog_Ck. Посмотрев видео появятся воспоминания, что такое россия и её правители.
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19.03.2025 16:28 Ответить
Ішак обговорить та підпише будь-що, лиш би це непривело до скасування воєнного стану та проведення виборів.
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19.03.2025 18:10 Ответить
 
 