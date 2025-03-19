Никогда не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не говорил с российским диктатором Владимиром Путиным о вопросах помощи Украине.

Об этом заявил Трамп в интервью в программе The Ingraham Angle на Fox News 18 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как отмечается, журналистка обратила внимание Трампа на сообщения кремлевских медиа, которые сообщили о требовании Путина "немедленно прекратить помощь Украине" как условие для достижения мирного соглашения. Однако Трамп опроверг эти утверждения, отметив, что в их разговоре этот вопрос не обсуждался.

Я думаю, что у нас был отличный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили", - отметил он.

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Также американский президент отметил заинтересованность США в российских природных ресурсах.

"У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в частности очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще они имеют вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами", - заверил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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