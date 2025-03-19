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Новости помощь Украине от США Путин требует остановить помощь Украине
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Никогда не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине, - Трамп

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не говорил с российским диктатором Владимиром Путиным о вопросах помощи Украине.

Об этом заявил Трамп в интервью в программе The Ingraham Angle на Fox News 18 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Как отмечается, журналистка обратила внимание Трампа на сообщения кремлевских медиа, которые сообщили о требовании Путина "немедленно прекратить помощь Украине" как условие для достижения мирного соглашения. Однако Трамп опроверг эти утверждения, отметив, что в их разговоре этот вопрос не обсуждался.

Я думаю, что у нас был отличный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили", - отметил он.

Читайте также: Договорился с Путиным быстро работать над завершением ужасной войны в Украине, - Трамп

Также американский президент отметил заинтересованность США в российских природных ресурсах.

"У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в частности очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще они имеют вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами", - заверил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.

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Автор: 

помощь (7788) путин владимир (31231) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+15
Тромба в чергове виставили повним дурнем.
Вчора кремлівська пропаганда показала відео зустрічі ***** з якимись чиновниками, на якій модератор питає його: що скоро 18-та година і чи мовляв не спізнить воно на розмову із шановним Тромбом. На що ***** з ухмилочкою зневажливо махнуло рукою, викликавши суцільний регот у залі.
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19.03.2025 07:46
+12
Помилка США 2024 = Помилка України 2019
Навіть риторика схожа
Тіки масштаби проблеми більші
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19.03.2025 07:30
+12
"Школа танцев Соломона Пляра"
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19.03.2025 07:35
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ПУТІН ВІДКИНУВ ПЕРЕМИР'Я З УКРАЇНОЮ, АЛЕ ТРАМП НАЗВАВ ЦЕ ПЕРЕМОГОЮ -

Президент Росії Владімір Путін https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-putina-rozpovili-pro-rozmovu-z-trampom-ta-anonsuvali-velikij-obmin-polonenimi.html відмовився надати згоду на запропоноване Дональдом Трампом 30-денне припинення вогню в Україні, якого він і його команда вимагали на шляху до завершення трирічного конфлікту. Для президента США цього виявилося достатньо, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-19/putin-spurns-ukraine-ceasefire-in-talks-but-trump-calls-it-a-win?srnd=homepage-europe пише Bloomberg.
На перший погляд, досягнута в результаті телефонної розмови двох лідерів у вівторок домовленість стала розчаруванням для американських чиновників, які наполягали на тому, що єдиним прийнятним результатом є припинення бойових дій, щоб відкрити шлях до постійного миру.
Натомість Путін погодився лише https://zn.ua/ukr/WORLD/putin-pohodivsja-na-enerhetichne-ta-infrastrukturne-pripinennja-vohnju-v-ukrajini.html обмежити атаки на енергетичну інфраструктуруУкраїни, вимагаючи від США та інших країн https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-zajaviv-trampu-shcho-na-chas-peremirja-ukrajina-maje-zupiniti-mobilizatsiju-ta-pereozbrojennja.html припинити постачання зброї та розвідувальних даних сусіду, на територію якого вторглися його війська.
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19.03.2025 07:22 Ответить
ТАК ХТО БРЕШЕ -вище вказаний Bloombergт чи нижче сказане Віткоффом ?

Досягнуті під час переговорів президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна домовленості передбачають https://zn.ua/ukr/WORLD/putin-pohodivsja-na-enerhetichne-ta-infrastrukturne-pripinennja-vohnju-v-ukrajini.html припинення ударів по інфраструктурі загалом, а не лише по енергетичних об'єктах.
Про це в https://www.youtube.com/watch?v=YDfiTGGPYCk&ab_channel=LiveNOWfromFOX інтерв'ю Fox News заявив спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
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19.03.2025 07:26 Ответить
"Школа танцев Соломона Пляра"
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19.03.2025 07:35 Ответить
Помощь Украине Трамп США и без разговоров с Путиным прекращалась а сегодня превратилась с профанацию кому трампон " горбатого лепит" то ?!
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19.03.2025 07:59 Ответить
Пистить як дихає,,
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19.03.2025 07:22 Ответить
От эта выбрали американцы, по всему миру эхо, ппц мля
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19.03.2025 07:24 Ответить
Помилка США 2024 = Помилка України 2019
Навіть риторика схожа
Тіки масштаби проблеми більші
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19.03.2025 07:30 Ответить
То не помилка. За останні десятиріччя значно зросла кількість реднеків і кугутів. То запрацював закон Дарвіна з механізмами приведення їх поголів'я до норми.
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19.03.2025 07:44 Ответить
Про рюріка та печенігів хоч поговорили? лапшу з вух зібрав вже, рудий йолоп?
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19.03.2025 07:27 Ответить
Вже є інфа що тільки про половців теревенили ...
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19.03.2025 16:00 Ответить
А що хіба хтось ,сподівається на допомогу Трампа ,з озброєнням для України ?
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19.03.2025 07:31 Ответить
Запам'ятайте! Війна продовжиться, ці домовленості між пенсіонерами союзниками нічого не варті!
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19.03.2025 07:31 Ответить
От тепер у Путіна крім Лукашенкі з'явився ще один пріятний собєсєднік.
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19.03.2025 07:33 Ответить
Шо тут обговорювати як шо допомога Україні від сша закінчиться автоматично у ту мить коли скінчатся гроши на допомогу яки виделила адміністрація Байдена.
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19.03.2025 07:38 Ответить
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19.03.2025 07:39 Ответить
Трампову дуже пасував би кокошнік. Більш дебільно він все одно виглядати не буде...
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19.03.2025 08:51 Ответить
Тромба в чергове виставили повним дурнем.
Вчора кремлівська пропаганда показала відео зустрічі ***** з якимись чиновниками, на якій модератор питає його: що скоро 18-та година і чи мовляв не спізнить воно на розмову із шановним Тромбом. На що ***** з ухмилочкою зневажливо махнуло рукою, викликавши суцільний регот у залі.
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19.03.2025 07:46 Ответить
Шкода, це Трампу не покажуть.
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19.03.2025 08:45 Ответить
То дайте ракети для фальконів. Ху?ло ж не проти
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19.03.2025 07:48 Ответить
руда, обіссяна собака "домовилася" із смердючим ху#лом про...хокей,на цьому -все.
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19.03.2025 07:49 Ответить
красиво путин рудого опустив
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19.03.2025 07:49 Ответить
Верить трампу это всё равно, что верить путлеру, два трепача и болтуна.
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19.03.2025 07:50 Ответить
Три брехуна !
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19.03.2025 09:26 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111790 🔥 Вибухи лунали на нафтоперекачувальній станції «Кавказька» на Кубані Завдяки активній роботі «обломків», маємо результат: - Пожежа зайнялась і на розташованій поряд нафтобазі. - Пошкоджено трубопровід між резервуарами. - Роботу підприємства призупинено.
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19.03.2025 07:51 Ответить
Отака х....ня малята
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19.03.2025 07:58 Ответить
Ще є і от такий коментар (хоча в "злой" слабо віриться, скоріше Тромб почувається "обісраним"):

https://pbs.twimg.com/media/GmWsQIIagAAlQCK?format=jpg&name=small

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19.03.2025 08:01 Ответить
Пора ему опять переходить на канцерогенную пистчу, как в молодости...
Его шо-та с главзебом связывает.

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19.03.2025 08:18 Ответить
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19.03.2025 08:30 Ответить
Себастиан Стэн метко все подметил.
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19.03.2025 08:31 Ответить
Говорят, кур доЯт !!!!
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19.03.2025 08:41 Ответить
Що ще хотіти від багаторічного агента КДБ-ФСБ товариша Трампа?
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19.03.2025 08:04 Ответить
Ну що зважуємо рідко земельні ,чиї інтереси переважать...
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19.03.2025 08:05 Ответить
Вся ось зла х....дружно принизила Рудого. І х...продовжує трусити пальму з Донні на вершку.
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19.03.2025 08:06 Ответить
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19.03.2025 08:14 Ответить
https://t.me/c/1198589840/111792 ⚡️Як і обіцяв Трамп, розсекречено та оприлюднено документи про вбивство Джона Кеннеді: за замахом стояв СРСР, - Національний архів США.
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19.03.2025 08:19 Ответить
Бреше, курва...
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19.03.2025 08:19 Ответить
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19.03.2025 08:26 Ответить
Ще місяці два і жодне слово Трампа не буде сприйматись як достойне довіри.
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19.03.2025 08:37 Ответить
И так все 4 года?
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19.03.2025 08:43 Ответить
Колись на усіх кухням було таке собі радіо, яке серед людей називали "брехунець". Щось собі вякало, нікому не заважало. Так і мови Трампа будуть сприймати.
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19.03.2025 09:02 Ответить
Тільки перший рік, а потім будуть когось іншого слухати.
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19.03.2025 09:23 Ответить
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19.03.2025 08:38 Ответить
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19.03.2025 08:39 Ответить
Це їхній : "Я ваш приговор амєріканці!" в молодиє годи?
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19.03.2025 08:47 Ответить
Нах говорити - ти и сам без підказок путлєра можеш впоратись
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19.03.2025 08:45 Ответить
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19.03.2025 09:15 Ответить
Агент Краснов може залишатися при своїй думці.
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19.03.2025 09:21 Ответить
Коли нема що сказати, виправдовуєшся за те, що зробив або говорив
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19.03.2025 09:37 Ответить
"не 3,14зділа б рижа морда,не ходила б в синяках"."Коли б "трамбон" ,не слухав Ти рашистського куйла,то був би ПРЕЗИДЕНТОМ США,але послухавшись куйла,Ти став куйло і нумер в Тебе два"
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19.03.2025 09:39 Ответить
кукушка (йегупоп)хвалит петуха(голума) за то что хвалит он кукушку .
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19.03.2025 09:56 Ответить
Щойно мав приголомшливу розмову з Путіним - майже ДВІ ГОДИНИ. Найкраща, найрозумніша розмова між двома ядерними геніями. Ми говорили про МИР, землю, надра… Але про допомогу Україні - НІ СЛОВА. НІКОЛИ. Це все вигадки фейкових ЗМІ! Я не Байден, я не вигадую речі у сні.
Путін каже:
«Дональде, ти найсильніший чоловік, якого я бачив. І я був у дзюдо.»
Ми домовились про припинення ударів по енергетиці. Але, здається, хтось забув натиснути «СТОП». Сталося, буває. Вони намагалися - і це вже щось.
І ще одне: у Росії є земля. БАГАТО. А в землі - рідкісноземельні метали. Я подумав: може, обміняємо трохи цієї землі на старі айфони? Це буде TRUMP RARE DEAL™ - найкраща угода в історії. Tesla просто перестане потребувати батареї.
І памʼятайте: Путін хоче миру. Я вже майже зробив це. Якщо дрони знову полетять - це не я. Це вони самі, неконтрольовані. Як Байден на сцені.
Америка буде великою. І рідкісноземельною.
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19.03.2025 09:59 Ответить
І про порятунок "оточених в курвській області ЗСУ" теж мови не йшло?
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19.03.2025 10:01 Ответить
мало того, що Трамп - то паталогічний брехун, йому уже більше 78 років. Хтось щось чекає?
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19.03.2025 10:22 Ответить
 
 