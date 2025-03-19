Никогда не говорили с Путиным о прекращении помощи Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заверил, что никогда не говорил с российским диктатором Владимиром Путиным о вопросах помощи Украине.
Об этом заявил Трамп в интервью в программе The Ingraham Angle на Fox News 18 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Как отмечается, журналистка обратила внимание Трампа на сообщения кремлевских медиа, которые сообщили о требовании Путина "немедленно прекратить помощь Украине" как условие для достижения мирного соглашения. Однако Трамп опроверг эти утверждения, отметив, что в их разговоре этот вопрос не обсуждался.
Я думаю, что у нас был отличный разговор. Он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах на пути к миру. И мы также говорили о других вещах. Но о помощи никогда не говорили", - отметил он.
Также американский президент отметил заинтересованность США в российских природных ресурсах.
"У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в частности очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще они имеют вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами", - заверил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
А поздно вечером вторника, 18 марта, российские захватчики попали "шахедом" в одно из учреждений здравоохранения в городе Сумы.
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Президент Росії Владімір Путін https://zn.ua/ukr/POLITICS/u-putina-rozpovili-pro-rozmovu-z-trampom-ta-anonsuvali-velikij-obmin-polonenimi.html відмовився надати згоду на запропоноване Дональдом Трампом 30-денне припинення вогню в Україні, якого він і його команда вимагали на шляху до завершення трирічного конфлікту. Для президента США цього виявилося достатньо, https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-19/putin-spurns-ukraine-ceasefire-in-talks-but-trump-calls-it-a-win?srnd=homepage-europe пише Bloomberg.
На перший погляд, досягнута в результаті телефонної розмови двох лідерів у вівторок домовленість стала розчаруванням для американських чиновників, які наполягали на тому, що єдиним прийнятним результатом є припинення бойових дій, щоб відкрити шлях до постійного миру.
Натомість Путін погодився лише https://zn.ua/ukr/WORLD/putin-pohodivsja-na-enerhetichne-ta-infrastrukturne-pripinennja-vohnju-v-ukrajini.html обмежити атаки на енергетичну інфраструктуруУкраїни, вимагаючи від США та інших країн https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-zajaviv-trampu-shcho-na-chas-peremirja-ukrajina-maje-zupiniti-mobilizatsiju-ta-pereozbrojennja.html припинити постачання зброї та розвідувальних даних сусіду, на територію якого вторглися його війська.
Досягнуті під час переговорів президента США Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна домовленості передбачають https://zn.ua/ukr/WORLD/putin-pohodivsja-na-enerhetichne-ta-infrastrukturne-pripinennja-vohnju-v-ukrajini.html припинення ударів по інфраструктурі загалом, а не лише по енергетичних об'єктах.
Про це в https://www.youtube.com/watch?v=YDfiTGGPYCk&ab_channel=LiveNOWfromFOX інтерв'ю Fox News заявив спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
Навіть риторика схожа
Тіки масштаби проблеми більші
Вчора кремлівська пропаганда показала відео зустрічі ***** з якимись чиновниками, на якій модератор питає його: що скоро 18-та година і чи мовляв не спізнить воно на розмову із шановним Тромбом. На що ***** з ухмилочкою зневажливо махнуло рукою, викликавши суцільний регот у залі.
https://pbs.twimg.com/media/GmWsQIIagAAlQCK?format=jpg&name=small
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Его шо-та с главзебом связывает.
Путін каже:
«Дональде, ти найсильніший чоловік, якого я бачив. І я був у дзюдо.»
Ми домовились про припинення ударів по енергетиці. Але, здається, хтось забув натиснути «СТОП». Сталося, буває. Вони намагалися - і це вже щось.
І ще одне: у Росії є земля. БАГАТО. А в землі - рідкісноземельні метали. Я подумав: може, обміняємо трохи цієї землі на старі айфони? Це буде TRUMP RARE DEAL™ - найкраща угода в історії. Tesla просто перестане потребувати батареї.
І памʼятайте: Путін хоче миру. Я вже майже зробив це. Якщо дрони знову полетять - це не я. Це вони самі, неконтрольовані. Як Байден на сцені.
Америка буде великою. І рідкісноземельною.