Разговор с Зеленским был "очень хорошим". Мы продвинулись вперед, - Трамп
Президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на моем вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласования позиций России и Украины с точки зрения их запросов и потребностей", - рассказал американский лидер.
Трамп подчеркнул, что Украина и США "очень хорошо продвинулись вперед".
"Я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - добавил он.
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Пояснюю-лайно переможе сеча, сечу переможе-лайно.
Варто назвати вулицю яка веде до найближчого сміттєзвалища-вулиця імені великошанованого Трампа.
Але варто в конституції закріпити ці назви і також ті сміттєзвалища на 150 років вперед без права зміни як призначення площі так і без права на зміну назви.
Глянь на мій ак і пнх за крейсером мАсквА-на дно.
Ти ще досі не зрозумів що за вас -лахту тут лишилися лише інваліди головного мозку?
я заскрінив.
І після цьго мені кажуть що це я не люблю кацапів.
Та ще більшої ненависті від путєнососів до кацапів як від вас я навіть на двачі не бачив.
Тримай далі друже.
Залізничники доклали зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.
Так як пресувати Путіна не можу, тиснутиму на Зеленського і Європу по всіх пунктах (ЗАЕС, Чорне море, доступ до портів, не бити по Росії, поступове зняття санкцій з Росії і т.д.).
Навіть те що може шкодити Україні...😢
А зєля йому допомогає…
І знову по колу. От і вся дипломатія "геніального" рудого
ЗРОБИТИ АМЕРИКУ НІКЧЕМНОЮ ЯК НІКОЛИ
Трамп: скільки ти сьогодні раз подякував США?А НУ ВІДПОВІДАЙ! Чому ти дякуєш та без поваги ти що не вдячливий!?