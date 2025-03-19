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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Разговор с Зеленским был "очень хорошим". Мы продвинулись вперед, - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что завершил очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился примерно один час. Значительная часть разговора основывалась на моем вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласования позиций России и Украины с точки зрения их запросов и потребностей", - рассказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Украина и США "очень хорошо продвинулись вперед".

"Я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп сейчас разговаривает с Зеленским, - Белый дом

Разговор Трампа и Зеленского 19 марта: президент США сделал заявление

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+13
Щось не надихає...
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19.03.2025 17:53
+13
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19.03.2025 18:00
+12
Найвеличніший ще на щось согласився з хотелками путлера?
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19.03.2025 17:56
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Щось не надихає...
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19.03.2025 17:53 Ответить
СРОЧНО! ТРАМП ПОГОВОРИЛ С ЗЕЛЕНСКИМ ОКОЛО ЧАСА, ЗАПАДНЫЕ СМИ: ПУТИН ОПЯТЬ РАЗВЕЛ ТРАМПА- ютуб , Юрій Рашкін
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19.03.2025 18:11 Ответить
путин ОКОНЧАТЕЛЬНО разочаровал Трампа! Это спровоцировало НОВУЮ угрозу для Украины! / РЕЙТЕРОВИЧ- ютуб
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19.03.2025 18:16 Ответить
Яскравий показник розмови трампа і пу- бесіда про бажання провести спільний хокейний матч з командами своїх країн. Це верх цинізму іпанутого аутиста тромпа! Так його називають латинуси , що означає -«тромб». Тисячі загиблих, ріки крові по вині карлика, горе і сльози матерів… І тут тромп пропонує терористу зіграти в хокей?!
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19.03.2025 18:21 Ответить
А кто тебе "просувает"?
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19.03.2025 18:51 Ответить
І? Про "дуже харошу" всі вже чули багато разів і у різних комбінаціях. Де конкретні результати?
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19.03.2025 17:54 Ответить
Два незалежних агенти ***** , пісяють кіпятком від свого шефа путлера То, що для Трампа «хорошо»,і підвішеного на гачок, мародера-зрадника ЗЕЛЕНСЬКОГО - для Держави Ураіни смертельно : подарувати фашистам 4 області і Крим , а ще Одесу і так крок за кроком ХАРАКІРІ українців !
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19.03.2025 18:08 Ответить
Ви усі трішечки в неадекваті.
Пояснюю-лайно переможе сеча, сечу переможе-лайно.
Варто назвати вулицю яка веде до найближчого сміттєзвалища-вулиця імені великошанованого Трампа.
Але варто в конституції закріпити ці назви і також ті сміттєзвалища на 150 років вперед без права зміни як призначення площі так і без права на зміну назви.
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19.03.2025 17:55 Ответить
Он-лайновий... 😉🤪🤣
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19.03.2025 18:15 Ответить
а ти підху№ловник але трішки старіший і більш прихований був?
Глянь на мій ак і пнх за крейсером мАсквА-на дно.
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19.03.2025 18:17 Ответить
Так, плюю, та все ротом путєнососів.
Ти ще досі не зрозумів що за вас -лахту тут лишилися лише інваліди головного мозку?
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19.03.2025 18:32 Ответить
йомайо!111
я заскрінив.
І після цьго мені кажуть що це я не люблю кацапів.
Та ще більшої ненависті від путєнососів до кацапів як від вас я навіть на двачі не бачив.
Тримай далі друже.
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19.03.2025 18:52 Ответить
Valery Shapovalenko #511590Ну якщо кацапам не подобається тоді точно ідея просто ЧУДОВА.
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19.03.2025 18:22 Ответить
ПреЗЕдент Трампа не підвів...


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19.03.2025 17:55 Ответить
Тому, що на банду ЗЕЙЛА , в США ,ВАГОН - КОМПРОМАТУ ‼️🤢👿Зейло , як шовковий робе все , що накаже старший агент!
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19.03.2025 18:11 Ответить
Найвеличніший ще на щось согласився з хотелками путлера?
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19.03.2025 17:56 Ответить
Найвеличніший Янелох,де відосик з конкретизацією,про що йшла мова та де просунулись? Чи не по річці Дніпро? Чи народу це "не на часі?". Ще розкажи,чи правда ,що твій офіс протікав? Говори чесно,досить грати роль "стомленого війною"
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19.03.2025 17:56 Ответить
Краткое содержание разговора. Трампакс аннексирует Аляску и сыграет там с }{уйлом в хоккей. Янелох посмотрит им обоим в глаза в поисках там мира и сойдётся посередине Берингова пролива.
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19.03.2025 17:57 Ответить
Ну який Берінговий пролив? Бубочка і слова такого не знає. Йому до душі дойти до середини тухеса ***** і гарненько його вилизати. А потім і Трампексу, щоб не було рудому пердуну завидно.
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19.03.2025 18:04 Ответить
А ему всё равно, что нести лохам. Тут они с Трампаксом близнецы-братья.
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19.03.2025 18:08 Ответить
Росіяни вдруге за добу атакують залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини: 4 поранених
Залізничники доклали зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів.
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19.03.2025 17:57 Ответить
Переведу на людську.
Так як пресувати Путіна не можу, тиснутиму на Зеленського і Європу по всіх пунктах (ЗАЕС, Чорне море, доступ до портів, не бити по Росії, поступове зняття санкцій з Росії і т.д.).
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19.03.2025 17:57 Ответить
Мета- закінчити війну. Якщо простіше нагнути бонелоха та европку- так і ьуде.
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19.03.2025 18:18 Ответить
Не подобаються такі заяви.
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19.03.2025 17:57 Ответить
то фейк
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19.03.2025 18:02 Ответить
Свистишь как дышишь!
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19.03.2025 18:54 Ответить
Трамп говорит как в воду пукает, просто звуки и ничего б олее.
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19.03.2025 17:59 Ответить
огидно це все.пiсля звiльнення Херсону мова йшла про повне повернення територiй(це як мiнiмум),а зараз рудий привчив,що ставитись серйозно до його балачок не варто,та сам факт його спiлкування з кацапами це злив здорового глузду.
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19.03.2025 18:00 Ответить
Ще глибше просунулися в хловське "очко миру" чи його "мир очка".
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19.03.2025 18:00 Ответить
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19.03.2025 18:00 Ответить
Все що добре для Трампа-погано для України! Трампане цікавить Україна,його цікавить московія й він буде "пригощати" пуйла Україною доки зможе добиватися від України поступок! І тиск буде виключно на Україну!
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19.03.2025 18:01 Ответить
Вперед української території?
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19.03.2025 18:01 Ответить
руські задихаються від санкцій, економіка тріщить… І туд зʼявляється агент Краснов для спасіння рассєї. Всі потуги- це в черговий раз витягти лаптєстан з болота. Нам нічого доброго не передбачається.
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19.03.2025 18:04 Ответить
Ні про що не говорить цей текст від Трампа . У нього просто немає нейтральних визначень в рівнях хоча б від 1 до 3 , вже не кажучи про нейтральнодипломатичні. Якщо з Ху була поразка взагалі без і використання слів визначення успіху- неуспіху, й без виходу до журналістів . То не може НАРЦИС бути два дні без успішних справ, не удобрюючи самого себе втішними словами. Волцу він дозволив назвати Ху жорстоким - усьо!!!
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19.03.2025 18:06 Ответить
Для рудого дідугана все добре. Прокинувся живим, то вже все добре навкруги.
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19.03.2025 18:09 Ответить
Постачай зброю і не звизди
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19.03.2025 18:13 Ответить
що вже здав?
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19.03.2025 18:19 Ответить
Есть позитивные сигналы 9 ярдоа. И так на протяженеии 4 дет 10 ярдов мира будут
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19.03.2025 18:30 Ответить
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19.03.2025 18:30 Ответить
Ну воно хворе, зі всіма добре поговорив!!! А потім виходить що ні про що, так вбив час!!!
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19.03.2025 18:31 Ответить
Він просто трепло. це і так зрозуміло, але треба по вчинкам дивитись.
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19.03.2025 21:54 Ответить
Все що каже Тампон це ******* чистої води і потрібно це прийняти. До того ж що сказав Тампон сьогодні на завтра воно вже забуде і буде по новому ******* з чистого листа
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19.03.2025 18:32 Ответить
Рудий,нахабний дідуган відчайдушно демонструє свою ефективність і клас. Тому всі його перемовини дуже продуктивні. він знає,що досягнути "миру" він зможе тільки за рахунок України ,як слабкого гравця і за рахунок Зюзі,як взагалі не гравця...
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19.03.2025 18:42 Ответить
Зеленський погодиться на все, про що його попросить Трамп, бо пуйло сказало - ні. А Трампушку потрібно "мир" а за рахунок кого йому пшієдно. А створіння Бені-медведчука Боневтік зробить все, щоб Трамп не розповів про його крадіжку допомоги США на сотні мільярдів і щоб залишитися керувати хоч якоюсь областю малроросії.
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19.03.2025 18:46 Ответить
....і подружились ? Нє вєрю!
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19.03.2025 18:49 Ответить
Посредник поневоле. Рыжий голубь мира, который не ведает как ему заключить тот самый мир в пользу агрессора.
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19.03.2025 18:50 Ответить
Зе зробить все що йому " попросять" аби як найдовше втриматися на троні...
Навіть те що може шкодити Україні...😢
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19.03.2025 18:52 Ответить
Канадці коментують нелюбов Рудого Донні до Канади. Дюжину років тому у Рудого та його пайщикіа відібрали за борги два першокласні нові готелі. На цьому його кар'єра девелопера кончілась. Там і Вітьков напевне був, бо тоді ж він віддав компаньону готелі по всьому світу. А сам Трюдо десь шуткував з Меланкою, та одарила його поцелуєм, Рудий заревнував.
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19.03.2025 18:56 Ответить
Знаєте як буде після того, як "Зєля погодився"? Якщо наші будуть бомбити їх НПЗ, то Трамп буде пресувати Зєлю, а якщо пі..ри будуть нищити наші електростанції, то Трамп того не побачить.
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19.03.2025 19:02 Ответить
У рыжего все разговоры хорошие. Только после его хороших разговоров начинается полная фигня… а это говорит о том что путлер на Трампа ложил с прибором.
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19.03.2025 19:08 Ответить
Трумп рятує кацапів.
А зєля йому допомогає…
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19.03.2025 19:27 Ответить
путін диктує трампу, той рубіо, той прогинає Україну
І знову по колу. От і вся дипломатія "геніального" рудого
ЗРОБИТИ АМЕРИКУ НІКЧЕМНОЮ ЯК НІКОЛИ
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19.03.2025 19:28 Ответить
*********, побалакали, на цьому все. ***** не змінилося з 2023 року
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19.03.2025 20:22 Ответить
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19.03.2025 20:32 Ответить
Приблизно так. побалакали.
Трамп: скільки ти сьогодні раз подякував США?А НУ ВІДПОВІДАЙ! Чому ти дякуєш та без поваги ти що не вдячливий!?
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19.03.2025 21:46 Ответить
Мы продвинулись вперед, - осталось убедить зеленского, что если УКраина станет собственностью США - ей не страшен серый волк.., вместо мир взамен на территории - потеря независимости в обмен на безопасность. Трамп
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20.03.2025 02:41 Ответить
 
 