Трамп сейчас разговаривает с Зеленским, - Белый дом

Лидер США Дональд Трамп проводит разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп находится в Овальном кабинете во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

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