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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Трамп сейчас разговаривает с Зеленским, - Белый дом

Трамп проводит разговор с Владимиром Зеленским

Лидер США Дональд Трамп проводит разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп находится в Овальном кабинете во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

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Трамп проводит разговор с Владимиром Зеленским

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) США (26528) Трамп Дональд (5155)


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я сподіваюсь "поліглот" Зенелох перекладача взяв
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19.03.2025 17:01 Ответить
Єдине про що Зеленський повинен розмовляти з Тампоном так це про поставки Україні зброї
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19.03.2025 17:25 Ответить
Дай Боже розуму...
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19.03.2025 17:41 Ответить
Трамп грає на Зе, як на роялі.
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19.03.2025 17:42 Ответить
Варто назвати вулицю яка веде до найближчого сміттєзвалища-вулиця імені великошанованого Трампа.
Але варто в конституції закріпити ці назви і також ті сміттєзвалища на 150 років вперед без права зміни як призначення площі так і без права на зміну назви
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19.03.2025 18:01 Ответить
Трамп після пу карт не має
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19.03.2025 18:59 Ответить
 
 