Трамп сейчас разговаривает с Зеленским, - Белый дом
Лидер США Дональд Трамп проводит разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп находится в Овальном кабинете во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
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Але варто в конституції закріпити ці назви і також ті сміттєзвалища на 150 років вперед без права зміни як призначення площі так і без права на зміну назви