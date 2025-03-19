Порошенко призвал Зеленского после разговора с Трампом немедленно встретиться с лидерами фракций ВР

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского после разговора с Трампом провести встречу с лидерами парламентских фракций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Зря надеяться на то, что один или несколько разговоров остановят эти три года, или 11 лет войны вообще. И века попыток стереть Украину с карты. Несмотря на оптимистические заявления участников, у нас, украинцев, справедливо нет ощущения, что вчерашний телефонный разговор приблизил нас к миру. Должен сказать, что впереди - сложные переговоры. Для Путина даже стол переговоров - это продолжение войны другим способом. Однако из того, что произошло вчера, когда Путин де-факто отверг идею Трампа о полном прекращении огня, всем надо сделать правильные выводы", - подчеркнул он.

Читайте: Зеленский о встрече технических команд: Сегодня согласуем дату с Трампом

Порошенко считает, что если Путин не примет предложение о полном прекращении огня, то Трампу стоит задействовать "план Б", о котором тот говорил.

"Такой "план Б" критически важен и должен появиться на столе. Это - еще более жесткие санкции. Министр финансов США Скотт Бессент вчера сказал, что Дональд Трамп готов максимально усилить экономическое давление на Россию. Текущий их уровень он оценил как 6 из 10, так что резервы есть, и неплохие. Россию надо лишить ресурсов для ведения войны. От этого мир только выиграет. Также это - поставки Украине тех видов американского оружия, от предоставления которых Белый дом воздерживался до сих пор.

В конце концов, нам нужна новая двухпартийная резолюция Конгресса Соединенных Штатов о дальнейшей разносторонней поддержке Украины. И я готов присоединиться к лоббированию этой резолюции. Имею, кстати, приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня, и надеюсь, что в Офисе хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США, так как только что он запретил мне выехать на Политическую ассамблею ЕНП, лидирующей политической силы Европейского Союза. Все возможности дипломатии, в том числе парламентской, должны сейчас быть задействованы", - подчеркнул лидер "ЕС".

Парламентарий считает, что Украина, как и Европа, должна быть за столом переговоров и жестко отстоять принцип "ничего об Украине без Украины".

Читайте также: Сын Трампа, Уиткофф, Кушнер и Карлсон вели переговоры о выборах с оппонентами Зеленского, - Politico

"Мы не можем больше терять время, людей и территории. Мы заинтересованы в том, чтобы предложение Трампа о полном прекращении огня реализовалось. Для нас это - возможность наконец-то не на бумаге, а на реальной местности возвести фортификационные сооружения и превратить степное пространство востока и юга в неприступные рвы, валы и минные поля. И на случай, если Путин нарушит прекращение огня, это сделает невозможным его дальнейшие наступательные действия.

Сложность и драматичность ситуации требует немедленной встречи Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Парламент не может узнавать о нашей переговорной позиции из зарубежных медиа. Считаю, такая встреча должна состояться сразу после сегодняшнего разговора Зеленского с Трампом. Нам критически важно обсудить срочное финансирование ВСУ, поддержку оборонной промышленности, координацию дипломатических усилий, усиление внутреннего единства. Это точно нельзя игнорировать. Несмотря на системные антиконституционные шаги власти в отношении оппозиции, для нас, "Европейской Солидарности", всегда на первом месте интересы государства. И несмотря на то, что власть в одностороннем порядке вышла из соглашения о единстве, которое было достигнуто в феврале 2022 года, наши предложения по коалиции и правительству национального единства остаются в силе", - подытожил он.

Читайте: Если Путин откажется от перемирия, то у Трампа должен быть "план Б", - Порошенко