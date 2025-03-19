Порошенко призвал Зеленского после разговора с Трампом немедленно встретиться с лидерами фракций ВР
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского после разговора с Трампом провести встречу с лидерами парламентских фракций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Зря надеяться на то, что один или несколько разговоров остановят эти три года, или 11 лет войны вообще. И века попыток стереть Украину с карты. Несмотря на оптимистические заявления участников, у нас, украинцев, справедливо нет ощущения, что вчерашний телефонный разговор приблизил нас к миру. Должен сказать, что впереди - сложные переговоры. Для Путина даже стол переговоров - это продолжение войны другим способом. Однако из того, что произошло вчера, когда Путин де-факто отверг идею Трампа о полном прекращении огня, всем надо сделать правильные выводы", - подчеркнул он.
Порошенко считает, что если Путин не примет предложение о полном прекращении огня, то Трампу стоит задействовать "план Б", о котором тот говорил.
"Такой "план Б" критически важен и должен появиться на столе. Это - еще более жесткие санкции. Министр финансов США Скотт Бессент вчера сказал, что Дональд Трамп готов максимально усилить экономическое давление на Россию. Текущий их уровень он оценил как 6 из 10, так что резервы есть, и неплохие. Россию надо лишить ресурсов для ведения войны. От этого мир только выиграет. Также это - поставки Украине тех видов американского оружия, от предоставления которых Белый дом воздерживался до сих пор.
В конце концов, нам нужна новая двухпартийная резолюция Конгресса Соединенных Штатов о дальнейшей разносторонней поддержке Украины. И я готов присоединиться к лоббированию этой резолюции. Имею, кстати, приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня, и надеюсь, что в Офисе хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США, так как только что он запретил мне выехать на Политическую ассамблею ЕНП, лидирующей политической силы Европейского Союза. Все возможности дипломатии, в том числе парламентской, должны сейчас быть задействованы", - подчеркнул лидер "ЕС".
Парламентарий считает, что Украина, как и Европа, должна быть за столом переговоров и жестко отстоять принцип "ничего об Украине без Украины".
"Мы не можем больше терять время, людей и территории. Мы заинтересованы в том, чтобы предложение Трампа о полном прекращении огня реализовалось. Для нас это - возможность наконец-то не на бумаге, а на реальной местности возвести фортификационные сооружения и превратить степное пространство востока и юга в неприступные рвы, валы и минные поля. И на случай, если Путин нарушит прекращение огня, это сделает невозможным его дальнейшие наступательные действия.
Сложность и драматичность ситуации требует немедленной встречи Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Парламент не может узнавать о нашей переговорной позиции из зарубежных медиа. Считаю, такая встреча должна состояться сразу после сегодняшнего разговора Зеленского с Трампом. Нам критически важно обсудить срочное финансирование ВСУ, поддержку оборонной промышленности, координацию дипломатических усилий, усиление внутреннего единства. Это точно нельзя игнорировать. Несмотря на системные антиконституционные шаги власти в отношении оппозиции, для нас, "Европейской Солидарности", всегда на первом месте интересы государства. И несмотря на то, что власть в одностороннем порядке вышла из соглашения о единстве, которое было достигнуто в феврале 2022 года, наши предложения по коалиции и правительству национального единства остаются в силе", - подытожил он.
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И я с тобой свиней не пас, свинопас. Следи за базаром.
передивився на сайті, не побачив
Спочатку хай на допити прийде,а не прикривається мандатом.
Що це за переводи на іншу тему?
ще раз кажу вона не ховалась від допитів як деякі"хетьмани"
Краще розкажи про що ти , в США , разом з Юлькою спілкувався ?
Син Трампа, Віткофф, Кушнер та Карлсон вели переговори про вибори з опонентами Зеленського, - Politico
дай відповідь - але без твоїх припущень або вигадок
порох у всьому винуватий?
ти та ще 13, нормальні?
Втомились, бєдолагі?