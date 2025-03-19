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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Порошенко призвал Зеленского после разговора с Трампом немедленно встретиться с лидерами фракций ВР

Порошенко призвал Зеленского встретиться с лидерами фракций

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал президента Владимира Зеленского после разговора с Трампом провести встречу с лидерами парламентских фракций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Зря надеяться на то, что один или несколько разговоров остановят эти три года, или 11 лет войны вообще. И века попыток стереть Украину с карты. Несмотря на оптимистические заявления участников, у нас, украинцев, справедливо нет ощущения, что вчерашний телефонный разговор приблизил нас к миру. Должен сказать, что впереди - сложные переговоры. Для Путина даже стол переговоров - это продолжение войны другим способом. Однако из того, что произошло вчера, когда Путин де-факто отверг идею Трампа о полном прекращении огня, всем надо сделать правильные выводы", - подчеркнул он.

Читайте: Зеленский о встрече технических команд: Сегодня согласуем дату с Трампом

Порошенко считает, что если Путин не примет предложение о полном прекращении огня, то Трампу стоит задействовать "план Б", о котором тот говорил.

"Такой "план Б" критически важен и должен появиться на столе. Это - еще более жесткие санкции. Министр финансов США Скотт Бессент вчера сказал, что Дональд Трамп готов максимально усилить экономическое давление на Россию. Текущий их уровень он оценил как 6 из 10, так что резервы есть, и неплохие. Россию надо лишить ресурсов для ведения войны. От этого мир только выиграет. Также это - поставки Украине тех видов американского оружия, от предоставления которых Белый дом воздерживался до сих пор.

В конце концов, нам нужна новая двухпартийная резолюция Конгресса Соединенных Штатов о дальнейшей разносторонней поддержке Украины. И я готов присоединиться к лоббированию этой резолюции. Имею, кстати, приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня, и надеюсь, что в Офисе хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США, так как только что он запретил мне выехать на Политическую ассамблею ЕНП, лидирующей политической силы Европейского Союза. Все возможности дипломатии, в том числе парламентской, должны сейчас быть задействованы", - подчеркнул лидер "ЕС".

Парламентарий считает, что Украина, как и Европа, должна быть за столом переговоров и жестко отстоять принцип "ничего об Украине без Украины".

Читайте также: Сын Трампа, Уиткофф, Кушнер и Карлсон вели переговоры о выборах с оппонентами Зеленского, - Politico

"Мы не можем больше терять время, людей и территории. Мы заинтересованы в том, чтобы предложение Трампа о полном прекращении огня реализовалось. Для нас это - возможность наконец-то не на бумаге, а на реальной местности возвести фортификационные сооружения и превратить степное пространство востока и юга в неприступные рвы, валы и минные поля. И на случай, если Путин нарушит прекращение огня, это сделает невозможным его дальнейшие наступательные действия.

Сложность и драматичность ситуации требует немедленной встречи Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Парламент не может узнавать о нашей переговорной позиции из зарубежных медиа. Считаю, такая встреча должна состояться сразу после сегодняшнего разговора Зеленского с Трампом. Нам критически важно обсудить срочное финансирование ВСУ, поддержку оборонной промышленности, координацию дипломатических усилий, усиление внутреннего единства. Это точно нельзя игнорировать. Несмотря на системные антиконституционные шаги власти в отношении оппозиции, для нас, "Европейской Солидарности", всегда на первом месте интересы государства. И несмотря на то, что власть в одностороннем порядке вышла из соглашения о единстве, которое было достигнуто в феврале 2022 года, наши предложения по коалиции и правительству национального единства остаются в силе", - подытожил он.

Читайте: Если Путин откажется от перемирия, то у Трампа должен быть "план Б", - Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Порошенко Петр (19595) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+18
пане Порошенко: - вони все ще вірять що Липецька фабрика Рошен досі працюе
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19.03.2025 16:46
+12
Шанованому ПП - наснаги та терпіння! Не зважати на скавуління та укуси зелених комах!
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19.03.2025 16:43
+12
Так Рада и есть представительный орган народа. Вообще-то это основы нашего конституционного строя.
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19.03.2025 16:46
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У вас продается славянский шкаф продали уже .....осталось кресло старого Каца
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19.03.2025 16:41 Ответить
Зе вже продав не тільки шафу, а і Україну. Тепер не знає, що раді сказати. Хєр він туди прийде.
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19.03.2025 17:11 Ответить
Зачем? Зеленскому надо всему народу Украине рассказать о сути разговора а не вести какие-то междусобойчики непонятно с кем.
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19.03.2025 16:41 Ответить
"Нєпонятно кто" для Зе це, як раз, народ України, якому достатньо і відоса.
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19.03.2025 16:46 Ответить
не плутай себе з народом України !
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19.03.2025 16:48 Ответить
може це ти з подляком народ?
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19.03.2025 17:06 Ответить
Так Рада и есть представительный орган народа. Вообще-то это основы нашего конституционного строя.
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19.03.2025 16:46 Ответить
Ну ты же понимаешь что это лишь слова, в Раде всю дорогу Украины сидят в основном жулики которые натырили бабок у украинцев и полезли во власть, чтобы сохранить натыренное и натырить ещё. Отрицать это может лишь человек страдающий слабоумием.
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19.03.2025 17:08 Ответить
Это не слова, а Конституция Украины вообще-то. И кто ТЕБЕ доктор, что ТЫ выбрал чмо, которому плевать на Конституцию и законы? Так ТЫ же и есть тот слабоумный, который и привел в Раду манкуртов, жуликов и безумных слуг. Чем теперь недоволен? Или ТЫ один из тех самых слабоумных, которые теперь вдруг стали "я за них\него не голосовал"?

И я с тобой свиней не пас, свинопас. Следи за базаром.
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19.03.2025 17:25 Ответить
Да, на слабоумие не похоже видимо у тебя кретинизм, какой выбор и кто предоставил простым украинцам, у кого в кармане все средства массовой информации, у кого суды, у кого менты, у кого прокуроры? Как может честный, порядочный человек попасть во власть денег и коррупции? Правильно, НИКАК .Поэтому тебе со мной не то что свиней пасти, тебе со мной за счастье на одном гектаре под кустик сходить, да и то если я дам добро.
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19.03.2025 17:55 Ответить
Ну и вали тогда на@ер, тупой свинопас. Даю тебе на это свое "добро". Счастливого пути, дегенерат, скатертью дорога.
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19.03.2025 20:19 Ответить
"сидят в основном жулики" Напомню, сегодня основа Рады - монобольшинство, представители партии зеленского "слуга народа". Шо ж ты так палишь своего хозяина?
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19.03.2025 22:36 Ответить
Краще б звернувся до народу по телемарафон з пропозицією мобілізуватися і відбити кордони 91 року. Так-так, до зебілів своїх нехай звернеться. Зробити це разом
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19.03.2025 16:42 Ответить
Йому що, лідери фракцій гарантуватимуть для Є та ЗЕ доступ до намародерених сундуків в офшорах? Чи Умерову воз"єдання з сімейкою у США як громадянину США?
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19.03.2025 16:42 Ответить
Команда ЗЄ , заявлена Банковою для перемовин , це команда БІЗНЕСОВОГАРАНТІЙНИХ ДОМОАВЛЯЛОК ПРО ОСОБИСТІ ІНТЕРЕСИ ( й головних олігархів Бакнової у т ч )
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19.03.2025 16:44 Ответить
Шанованому ПП - наснаги та терпіння! Не зважати на скавуління та укуси зелених комах!
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19.03.2025 16:43 Ответить
а за цих політичних шмар та друзів ***** хіба ЄС щось повідомляло?
передивився на сайті, не побачив
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19.03.2025 16:57 Ответить
не рівняй 5го президента України Порошенко П.О. з жулькою і запроданцями.
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19.03.2025 17:09 Ответить
твоєму"гетьману"до ЮВТ як до неба.
Спочатку хай на допити прийде,а не прикривається мандатом.
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19.03.2025 19:54 Ответить
Та ви вже шість років зеленим гноєм дрищете на ПП, але все більше самі поринаєте в своє дєрьмо на чолі з потужним гундосом та його дефективними менеджерами😁
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19.03.2025 23:30 Ответить
Ювт - стара хвойда яки виходить з печери тільки перед виборами
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20.03.2025 08:36 Ответить
хвойда твоя мама.
Що це за переводи на іншу тему?
ще раз кажу вона не ховалась від допитів як деякі"хетьмани"
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20.03.2025 15:06 Ответить
Кому цікаві твої заклики ?
Краще розкажи про що ти , в США , разом з Юлькою спілкувався ?
Син Трампа, Віткофф, Кушнер та Карлсон вели переговори про вибори з опонентами Зеленського, - Politico
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19.03.2025 16:44 Ответить
Обліковий Запис #597212 ти телепень, ти хоть знаєш що Порошенко йому сказав ?
дай відповідь - але без твоїх припущень або вигадок
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19.03.2025 16:55 Ответить
пане Порошенко: - вони все ще вірять що Липецька фабрика Рошен досі працюе
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19.03.2025 16:46 Ответить
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19.03.2025 17:44 Ответить
а це до чого????
порох у всьому винуватий?
ти та ще 13, нормальні?
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19.03.2025 18:26 Ответить
дитячий садок, 2га чверть. На кого ці маразматичні вимоги з планом Б розраховані? на трампа з республіканцями? як можна публікувати таку маячню?
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19.03.2025 16:46 Ответить
якось мляво ви з "обліковим записом" працюєте.
Втомились, бєдолагі?
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19.03.2025 16:55 Ответить
І все ж, вчергове задаюсь питанням: як можна було обрати зелене клоунське у--бище президентом України..?
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19.03.2025 16:56 Ответить
"Пеця","чистки","не здаватися"?Про сталіна мрієш?
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19.03.2025 17:03 Ответить
Та зе пох на все крім влади
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19.03.2025 17:02 Ответить
наймогутніший, найпотужніший, найсонцесяйніший херпідун не повинен звітувати перед гоями
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19.03.2025 17:09 Ответить
Все правильно сказав. У нас Парламентська-Президентська Республіка, а не навпаки. І парламент має повне право викликати президента і дізнатися від нього особисто, а не від іноземних ЗМІ. Але слуги президента, звичайно, це не підтримають.
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19.03.2025 17:14 Ответить
Ну коли вже закінчиться оця вакханалія по Пороху!!! Всі вже напевно знають,що і Кенеді завалив Порох і ЩО? Мені пофіг,що БУЛО,на сьогодні потрібно СПАСАТИ Україну,а не чубитись як і завжди,а поплатиться за гру у гетьманство-- народ!! Проавильно Порох гутарить,потрібно засунути в Ж... свої амбіції,вже довели ситуацію до межі своїми діями,починаючи від звільнення Залужного,бо стратегиня Безумна так захотіла,цирк на дроті!! Хто на перемовинах,чому немає професіоналів,їх що,немає в країні,та на гарного дипломата потрібно вчитись і не один рік,і не факт,що це буде достойна особистість,а тут Арахамія,Єрмак... --одні клоуни!!!
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19.03.2025 17:35 Ответить
Дійсно зараз логічно було б навпаки зарити всі "сокири війни" всередині країни, створити якісь додаткові симулятори єдності на кшталт уряду національного порятунку.... тощо. Була б на це тільки добра воля президента ......Але він, як мовиться" усерюсь але не підкорюсь "
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19.03.2025 17:55 Ответить
Зелі таке не під силу. Тільки по сценарію, як прес конференції. Роздані узгоджені питання, прорепетирувані відповіді.
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19.03.2025 17:45 Ответить
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19.03.2025 17:46 Ответить
А він хіба зустрічався з лідерами фракцій після Оману ? Диктатори приймають рішення самостійно.
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19.03.2025 17:47 Ответить
круто. тонко. по суті
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19.03.2025 17:55 Ответить
Джида також під питанням.Чому він скасував раніше запланований візит в Саудівську Аравію і переніс його саме на день, коли відбувались переговори? Значить його перебування в місті в той час, було для нього дуже важливим. Деякі джерела припускали, що в Джиді могла відбутися якась закулісна зустріч.
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19.03.2025 18:19 Ответить
уявіть ...припинення вогню... переміріє...вибори ...зеленський з шоблою на Майдані ,на публічній сцені , за гратами ... це ж страшний сон для 🤡 ...
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19.03.2025 18:11 Ответить
Дякуємо Петро Олексійович ...це те шо ми , ще можемо сказати Вам ❤️...
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19.03.2025 18:13 Ответить
І доповісти у ВР про зміст інтерв'ю таблоїду Більд про диктатуру в Україні???
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19.03.2025 18:36 Ответить
Зеленві не будуть ні з ким радитися, вони вважають себе царями бідної України завдячуючи 73% зелених баранів.
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19.03.2025 18:49 Ответить
Пане, Петре, ви звертаєтеся до людини, для якої ви існуєте як цап відбувайло. Крапка. Сподіваюся колись клована побачити у буцигарні. Боже, бережи Україну та мізки її громадян.
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19.03.2025 19:08 Ответить
Яке ж огидне
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20.03.2025 08:18 Ответить
Це ти про себе?
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20.03.2025 08:37 Ответить
 
 