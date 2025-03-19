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Новости Встреча технических команд
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Зеленский о встрече технических команд: Сегодня согласуем дату с Трампом

Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом удастся согласовать дату встречи технических команд, которая может пройти в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Об этом сказал Зеленский во время встречи с производителями оружия в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп подчеркивал необходимость прекращения огня по энергетической инфраструктуре и обеспечения "тишины в море".

"Я думаю, что наша команда технически будет готова, и следующие ближайшие дни, мы сегодня согласуем эту дату, я думаю, с президентом Трампом, и наша техническая команда решится к Саудовской Аравии", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разговор между Зеленским и Трампом может состояться сегодня в 16:00, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155)


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Переклад з "найвеличнішого" - Трамп повідомить дату, про яку він домовився з Пуйлом.
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19.03.2025 16:11 Ответить
Яких ***** "команд" , може арахамію знову на інсталяцію капітуляції , як в 2022 р.пошлеш ?
Які команди і про що обговорювати , яке х#йло " дуже впевнене, дуже сильне, яким він і є" , зі слів старого рижого клована-піндоса ?
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19.03.2025 16:29 Ответить
Трамп вже узгодив з пуилом зустріч хокеиних команд - віина якось відходе на другии план
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19.03.2025 16:12 Ответить
С Трампом? Очень опасно подыгрывать выжившему из ума дедушке, последствия могут оказаться крайне печальными.
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19.03.2025 16:12 Ответить
Чмо тупориле, тебе і твою команду Трамп має вже давно в одному місці, щоб з тобою щось погоджувати. Обкурене чмо корчить із себе ще якогось "субєкта". Компромат на ішака і Ко - в дії, що скажуть, те й будеш робити.
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19.03.2025 16:19 Ответить
А може зробити все прощє? Зроби звернення до народу в 20:00 по Києву. Скажи як є. Шо нам пропонують капітулювати і заклич 73 % зебілів мобілізуватись і піти відвоювати кордони 91 року!!!
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19.03.2025 16:22 Ответить
Мовляв давайте зробимо це разом.
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19.03.2025 16:23 Ответить
Говоне, щоб Умєров добряче допоміг бізнесу Ахмєтова на перемовинах ( бо кабмін сьогодні його) +Єрмак ...та щоб забезпечив собі воз"єднання з сімейним кланом у США навіки вічнії у громадянстві від Трампа ( навіть якщо й за 5млн дол обіцяних Трампом рашистоолігархам).
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19.03.2025 16:26 Ответить
Умеров ще був в центрі команди по домовлялках з рашкою на Стамбульських - знання 5 мов, включаючи турецьку й англ) це не тупе недонавчене Єрмак мажорчик папіньки з ГУР рашки ....
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19.03.2025 16:29 Ответить
 
 