Зеленский о встрече технических команд: Сегодня согласуем дату с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом удастся согласовать дату встречи технических команд, которая может пройти в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

Об этом сказал Зеленский во время встречи с производителями оружия в Финляндии, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп подчеркивал необходимость прекращения огня по энергетической инфраструктуре и обеспечения "тишины в море".

"Я думаю, что наша команда технически будет готова, и следующие ближайшие дни, мы сегодня согласуем эту дату, я думаю, с президентом Трампом, и наша техническая команда решится к Саудовской Аравии", - заявил Зеленский.

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