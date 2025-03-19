Разговор между Зеленским и Трампом может состояться сегодня в 16:00, - Reuters
Президент Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп начнут телефонный разговор в 16:00.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Источники Суспільного заявили, что сейчас в ОП готовятся к разговору.
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
Топ комментарии
+4 НБ
показать весь комментарий19.03.2025 15:54
+2 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий19.03.2025 15:56
+1 Наталия Гончар
показать весь комментарий19.03.2025 16:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось здогадується, яке у нього визначення свербить на кінчику язика щодо України ?
Так ,на Канаді він зірвав свій невдалий похід на мир з хйлом , але що буде далі? кого він буде стікати ще , тримаючи в думках та на кінчику язика УКРАЇНУ?
АЛЕ ВІН ІДЕОЛОГ теорії НЕ ЛІБЕРАЛЬНОЇ , АВТОРИТАРНОЇ ВЛАДИ , НАТХНЕННИК ВЕНСА, його "Ахметов для Януковича" у політичних шляхах до влади...
Чи згодиться зєля на умови ***** - відмовитись від зброї, припинити мобілізацію? Або щонайменше - більше не відправляти дрони по руснявим НПЗ.
Монітори повідомляють, що знову, з метою зарядки ракетами Х-101 було здійснено передислокацію 1х борта Ту-95МС з АБ «Оленья» на авіабазу «Енгельс-2».