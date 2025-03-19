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Новости Разговор Трампа и Зеленского
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Разговор между Зеленским и Трампом может состояться сегодня в 16:00, - Reuters

Когда Зеленский и Трамп проведут разговор

Президент Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп начнут телефонный разговор в 16:00.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Источники Суспільного заявили, что сейчас в ОП готовятся к разговору.

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

Читайте: После разговора Путина и Трампа РФ ударила по энергетике Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+4
Два дегенерати від шоубізнесу знову продемонструють світу свою профнепридатність...
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19.03.2025 15:54
+2
Та не тільки , ще рижий дуболоб розповість про те що під час розмови з ботоксним він побачив , що очільник Кремля "був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є"
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19.03.2025 15:56
+1
Уявіть, на фоні захоплення лідерством хйла, на фоні стоячих за його спиною технофашистів теоретиків АВТОРИТАРНОЇ НЕЛІБЕРАЛЬНОЇ МАГА КРАЇНИ від Маска до Кертіса Ярвіна з Пітерем Тілєм , Трамп називає КАНАДУ мерзенною державою!!!

Хтось здогадується, яке у нього визначення свербить на кінчику язика щодо України ?
Так ,на Канаді він зірвав свій невдалий похід на мир з хйлом , але що буде далі? кого він буде стікати ще , тримаючи в думках та на кінчику язика УКРАЇНУ?
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19.03.2025 16:13
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Два дегенерати від шоубізнесу знову продемонструють світу свою профнепридатність...
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19.03.2025 15:54 Ответить
Та не тільки , ще рижий дуболоб розповість про те що під час розмови з ботоксним він побачив , що очільник Кремля "був дуже впевненим, дуже сильним, яким він і є"
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19.03.2025 15:56 Ответить
Уявіть, на фоні захоплення лідерством хйла, на фоні стоячих за його спиною технофашистів теоретиків АВТОРИТАРНОЇ НЕЛІБЕРАЛЬНОЇ МАГА КРАЇНИ від Маска до Кертіса Ярвіна з Пітерем Тілєм , Трамп називає КАНАДУ мерзенною державою!!!

Хтось здогадується, яке у нього визначення свербить на кінчику язика щодо України ?
Так ,на Канаді він зірвав свій невдалий похід на мир з хйлом , але що буде далі? кого він буде стікати ще , тримаючи в думках та на кінчику язика УКРАЇНУ?
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19.03.2025 16:13 Ответить
Palantir Пітера Тіля- активно співпрацює з українським урядом. Зокрема, допомагає в систематизації та аналітиці даних для розвідки, розмінування, https://mil.in.ua/uk/news/kompaniya-palantir-zabezpechyt-pidtrymku-************-armiyi-v-sferi-it/ забезпечує підтримку армії в сфері ІТ, координує реконструкцію, консолідує зусилля у сфері цифровізації тощо.

АЛЕ ВІН ІДЕОЛОГ теорії НЕ ЛІБЕРАЛЬНОЇ , АВТОРИТАРНОЇ ВЛАДИ , НАТХНЕННИК ВЕНСА, його "Ахметов для Януковича" у політичних шляхах до влади...
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19.03.2025 16:22 Ответить
За часів "холодної війни" в усіх західних університетах на технічних (не гуманітарних) факультетах 40% дисциплін для вивчення і здачі екзаменів були гуманітарними - філософія, психологія, соціологія, кримінологія, антопологія і т.п.. Тоді потрібно було протистояти комуністичній (фашистській) ідеології. Після розпаду совка всі розслабились і вирішили що гуманітарні дисципліни не потрібні для "технарів". Ось і маємо тепер бездушних "технофашистів"...
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19.03.2025 17:30 Ответить
За шо балакати? - буде Зелю сповідати
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19.03.2025 15:54 Ответить
Кацапи та США пропрацьовують мораторій про удари Україною по військовим суднам в Криму.
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19.03.2025 15:57 Ответить
Коли там крайній раз били по чорноморським коритам?
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19.03.2025 16:00 Ответить
Вони ж (кацапи) повтікали до Новоросійська та там сховалися.
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19.03.2025 16:04 Ответить
Схоже, збираються повернути флот в Крим.
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19.03.2025 16:08 Ответить
І ця розмова залишиться поза увагою широкого загалу. Жодних пресконференцій, зовсім трохи інсайдів. Але саме від неї залежатиме подальший перебіг подій.
Чи згодиться зєля на умови ***** - відмовитись від зброї, припинити мобілізацію? Або щонайменше - більше не відправляти дрони по руснявим НПЗ.
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19.03.2025 15:58 Ответить
порада Зели , с рудим треба розмовляти як с психічно хворим - " всім всім покажете , тільки не нервуйте "
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19.03.2025 16:02 Ответить
"Він мене не поважає!", - бився у істериці Трамп після зустрічі з Зеленським у Овальному кабінеті.

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19.03.2025 16:19 Ответить
Правільніше буде звучати так: " отримання зеленським вказівок від Трампа,відбудеться о 16:00"
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19.03.2025 16:02 Ответить
А діджей венс буде приймати участь, чи й без нього впораються?
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19.03.2025 16:03 Ответить
путін «стелить» про «припинення вогню», але споряджає бомбардувальники ракетами

Монітори повідомляють, що знову, з метою зарядки ракетами Х-101 було здійснено передислокацію 1х борта Ту-95МС з АБ «Оленья» на авіабазу «Енгельс-2».
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19.03.2025 16:08 Ответить
https://t.me/novostiniko/62323 ❗️Україна сьогодні повернула з російського полону 175 військовослужбовців
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19.03.2025 16:10 Ответить
Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами - Зеленський
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19.03.2025 16:12 Ответить
Ішаку все одно що обговорювати та про що домовлятись, лиш би це не призвело до скасування воєнного стану та проведення виборів.
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19.03.2025 16:26 Ответить
Донні передасть Зе хотелкі Пу
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19.03.2025 16:42 Ответить
 
 