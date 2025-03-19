Трамп намерен положить конец войне в Украине "раз и навсегда", - Белый дом

Президент США Дональд Трамп стремится достичь завершения войны России против Украины "раз и навсегда".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США и диктатор РФ Путин во вчерашнем разговоре согласились, что война в Украине должна завершиться "долгосрочным миром".

"Президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией", - отметила Левитт.

"Президент Трамп обсудил с президентом Зеленским этим утром то, чтобы привести Украину и Россию к общему знаменателю. И президент Трамп сказал несколько раз, что ценны жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше тратить на другие вещи. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался, если бы президент Трамп был президентом в то время. Он хочет закончить конфликт раз и навсегда", - подчеркнула она.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.