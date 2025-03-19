Трамп намерен положить конец войне в Украине "раз и навсегда", - Белый дом
Президент США Дональд Трамп стремится достичь завершения войны России против Украины "раз и навсегда".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, президент США и диктатор РФ Путин во вчерашнем разговоре согласились, что война в Украине должна завершиться "долгосрочным миром".
"Президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией", - отметила Левитт.
"Президент Трамп обсудил с президентом Зеленским этим утром то, чтобы привести Украину и Россию к общему знаменателю. И президент Трамп сказал несколько раз, что ценны жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше тратить на другие вещи. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался, если бы президент Трамп был президентом в то время. Он хочет закончить конфликт раз и навсегда", - подчеркнула она.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.
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Це означає Трмап передбачає тільки на його роки життя , що означають ці визначення ?
Ну зрозуміло, що від Трмапа не буває без крайніх ступенів визначень (як приклад - КАНАДА НАЙМЕРЗЕННІША держава у світі) й у т ч у НЕНАЙВИЩОМУ СТУПЕНІ бахвальства .
ТАК ДОВГОСТРОКОВО -чи РАЗ І НАЗАВЖДИ ?????
і не 300
Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя - Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступило первородство!
Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:
- Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать.
Чавканье и разговоры возобновились.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
Ну то таке, через місяць-два дійде...
"Трамп має намір покласти Україні край "раз і назавжди"
війні в Україні".
На що-на що краще витрачати цінні життя, курва???
Якщо США вирішили зрадити свої ж принципи, то треба домовлятись з Європою і діяти з ними разом, бо вони схоже вже зрозуміли, що між ними та рашкою нема великого океану, а лише Україна!
На додаток вимагає сплати не існуючого боргу на 350 млрд.
Шизоїд