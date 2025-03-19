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Новости Мирный план Трампа Прекращение огня между Украиной и РФ
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Трамп намерен положить конец войне в Украине "раз и навсегда", - Белый дом

В Белом доме заявили, что Трамп стремится завершить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп стремится достичь завершения войны России против Украины "раз и навсегда".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, президент США и диктатор РФ Путин во вчерашнем разговоре согласились, что война в Украине должна завершиться "долгосрочным миром".

"Президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться длительным миром, а также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией", - отметила Левитт.

"Президент Трамп обсудил с президентом Зеленским этим утром то, чтобы привести Украину и Россию к общему знаменателю. И президент Трамп сказал несколько раз, что ценны жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше тратить на другие вещи. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался, если бы президент Трамп был президентом в то время. Он хочет закончить конфликт раз и навсегда", - подчеркнула она.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Автор: 

Трамп Дональд (5155) война в Украине (3679) Ливитт Кэролайн (12)


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Топ комментарии
+20
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19.03.2025 19:39
+14
ну да ..схоже позиція трампона така : нема України - нема війни
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19.03.2025 19:40
+8
мається на увазі віддати путіну все, що він хоче.
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19.03.2025 19:40
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19.03.2025 19:39 Ответить
Як? Тамагавками по енергетичній інфраструктурі?
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19.03.2025 19:39 Ответить
На віину він може покласти а Украіна залишиться?
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19.03.2025 19:39 Ответить
Всі війни колись та закінчуються...Лише з різним результатом.
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19.03.2025 19:40 Ответить
"раз і назавжди"та тут же" війна в Україні має завершитися "довгостроковим миром"

Це означає Трмап передбачає тільки на його роки життя , що означають ці визначення ?

Ну зрозуміло, що від Трмапа не буває без крайніх ступенів визначень (як приклад - КАНАДА НАЙМЕРЗЕННІША держава у світі) й у т ч у НЕНАЙВИЩОМУ СТУПЕНІ бахвальства .

ТАК ДОВГОСТРОКОВО -чи РАЗ І НАЗАВЖДИ ?????
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19.03.2025 19:53 Ответить
Пусть трампон определится тварь то война то конфликт....
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19.03.2025 20:21 Ответить
ну да ..схоже позиція трампона така : нема України - нема війни
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19.03.2025 19:40 Ответить
Беручи до уваги, що ця війна йде рочків зо 300, то для її завершення хтось має припинити існування
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19.03.2025 20:02 Ответить
паРаша ?

і не 300
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19.03.2025 20:02 Ответить
Ну мабуть так , московія скоріше за все далі полізе . але це з війна не в Україні буде
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19.03.2025 21:36 Ответить
The song remains the same!

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19.03.2025 19:40 Ответить
мається на увазі віддати путіну все, що він хоче.
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19.03.2025 19:40 Ответить
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19.03.2025 19:53 Ответить
Потужно покласть он может, факт. Просто он потом сдохнет, не завоевав Канаду и Гренландию, а победит только несчастную Украину, которой выкручивает руки.
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19.03.2025 19:40 Ответить
Он вдруг встал и громко нараспев выкрикнул:

Велик и славен, словно вечность,
Король, чье имя - Благородство!
И отступила бесконечность,
И уступило первородство!

Король перестал жевать и тупо уставился на него. Гости втянули головы в плечи. Только дон Рэба улыбнулся и несколько раз беззвучно хлопнул в ладоши. Король выплюнул на скатерть кости и сказал:
- Бесконечность?.. Верно. Правильно, уступила… Хвалю. Можешь кушать.
Чавканье и разговоры возобновились.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
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19.03.2025 19:41 Ответить
чудова книга
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19.03.2025 19:43 Ответить
Тобто насрав Україні ї забув.
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19.03.2025 19:42 Ответить
Хотеть не значит жениться.
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19.03.2025 19:42 Ответить
За чий рахунок???
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19.03.2025 19:43 Ответить
Щоб ви здохли обоє. І настане мир
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19.03.2025 19:44 Ответить
В заголовке пропущено слово "болт"
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19.03.2025 19:44 Ответить
В Білому Домі ще не зрозуміли, що кацапня послала їх нах?

Ну то таке, через місяць-два дійде...
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19.03.2025 19:45 Ответить
В перекладі:
"Трамп має намір покласти Україні край "раз і назавжди" війні в Україні".
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19.03.2025 19:45 Ответить
Цей жахливий конфлікт ніколи би не почався, якби президент Трамп був президентом на той час.
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19.03.2025 19:45 Ответить
Сосні 27 років. ЇЇ чоловікові 60. А смокче кожень день 78-річному
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19.03.2025 19:46 Ответить
...цінні життя та гроші, котрі Україна та Росія витрачає на цю війну, краще витрачати на інші речі.

На що-на що краще витрачати цінні життя, курва???
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19.03.2025 19:49 Ответить
«Благи́ми наме́рениями вы́мощена доро́га в ад». И этот ад уже стучится в США
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19.03.2025 19:45 Ответить
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19.03.2025 19:45 Ответить
Трамп рятує кацапів, в яких вже валиться економіка та воювати доводиться на віслюках…
Якщо США вирішили зрадити свої ж принципи, то треба домовлятись з Європою і діяти з ними разом, бо вони схоже вже зрозуміли, що між ними та рашкою нема великого океану, а лише Україна!
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19.03.2025 19:47 Ответить
уже поклав балабол бздливий
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19.03.2025 19:48 Ответить
Кому ще що не ясно? Товариш Трамп - вірний соратник КДБ-ФСБ і палкий прибічник гасла Сталіна - нема людини, нема проблеми. Для путіна і Трампа проблема України має вирішитися так - немає України, немає проблеми.
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19.03.2025 19:48 Ответить
Ага... За 24 години , забув сказати
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19.03.2025 19:48 Ответить
Все що трамп може зробити назавжди то померти. Вже не оживлять як і всіх смертних. Тупаки магівські будують культ особистості який в 21 столітті без диктатури тотальної, закритості суспілсьвта відірваності від усього світу не працю. Хіба вонипланують перетворити країну на північну корею де дружки трампа засідають. Чорти.
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19.03.2025 19:49 Ответить
Свою так звану згоду на перемир'я путін обтяжує безліччю умов, які або зовсім неприйнятні для України, або вкрай ризиковані для неї, путін не зацікавлений у реальному припиненні вогню, бо сподівається захопити ще більше території.
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19.03.2025 19:51 Ответить
Не робіть з трампа Бога. Воно ніщо.
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19.03.2025 19:53 Ответить
"Трампушка, спасітєль наш нєбєсно-вашингтонскій!" )))

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19.03.2025 20:21 Ответить
Ви повірили б жінці яка добровільно вийшла заміж за багатого чоловіка старшого за неї на 32 роки? Мадам Левітт саме така. Вірити такій жінці - себе не поважати...
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19.03.2025 19:56 Ответить
Не існує простих рішень складних проблем
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19.03.2025 19:57 Ответить
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19.03.2025 19:58 Ответить
"раз і назавжди" на наступні чотири роки 🤣
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19.03.2025 19:59 Ответить
🤡🤡🤡🤡А нам навіщо грати в паралельну реальність, 8 годин нєт, шахєдів нєт🤦
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19.03.2025 20:12 Ответить
Саме тому залишає розорену країну, на яку вже нападали двічі, без гарантій безпеки, НАТО, ядерної зброї, просто зброї і фінанстової допомоги.
На додаток вимагає сплати не існуючого боргу на 350 млрд.
Шизоїд
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19.03.2025 20:14 Ответить
Зразу після Другої Світової треба було расєю розхерачити, як пропонував Черчіль Рузвельту і Трумену.
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19.03.2025 20:19 Ответить
Черчіль після розгрому Німеччини про савєцкій союз.

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19.03.2025 20:27 Ответить
Для того, щоб повністю завершити війну треба прибрати її першопричину. А Трамп хоче, не роблячи цього, й не визнаючи цю причину (вона його навіть не цікавить) провести вигідну для нього самого псевдо бізнес угоду, яка ніби буде усім вигідна. Але путін пожертвував Газпром та сотнями мільярдів доларів почавши цю війну й йому плювати на вигоди бізнесугоди тим більше, що захоплюючи території, він захоплює ресурси, які коштують трильйони доларів.
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19.03.2025 20:19 Ответить
феерический довбень...............................................
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19.03.2025 21:23 Ответить
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19.03.2025 21:53 Ответить
Поставивши на коліна Україну і змусивши її підписати капітуляцію. Це вже всі зрозуміли. Політика "батога та пряника" працює. Тільки батіг для України, а прягик для русні...
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19.03.2025 23:33 Ответить
Щоб завершити цю багатостолітню війну, треба щоб перестала існувати мокша і прийняти Україну в НАТО і Євросоюз!
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20.03.2025 08:36 Ответить
 
 