Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Левитт рассказала, что американский лидер в разговоре с Зеленским обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции.

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что ему неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия в вопросе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

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