Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Левитт рассказала, что американский лидер в разговоре с Зеленским обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции.
"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что ему неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия в вопросе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.
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ваши я**ца будут в безопасности, если будут в наших руках.
Отбросив танцы зеля поставил Украину перед выбором: чьей колонией ей лучше стать. Сырьевым придатком США , но с национальной идентификацией , историей и культурой.
Или частью х**лостана, который сотрет память о понятии Украина и украинцы.
Выбор понятен. При том, что третьего не дано. За что спасибо х**ловой шайке зермака.
Они, кконечно не захватили всю УКраину. Но её независимость и государственность сломали.
И теперь эти х**лы вместе с Трампом, как мародеры, примеряют лоскуты бывшей независимой страны.
Не сюрприз , что мародер х**ло. Сюрприз, что Трамп.
Вот она - защита демократий великим оплотом Свободы - США в полный рост.
днем они говорят одно
а ночью тварь козломордая бомбит кировоград.
пу виставил трампа чучелом
Дали реально 70 лярдов Украине, а долг повесили на 350, плюс недра, порты, сейчас еще и атомные станции
Скоро Гренландию у датчан отожмет, не пацан реально в моменте, это вам не мелочь по карманам тырить 🤣
...правда, важко передбачити, у чию власнісь нас передали би після таких приєднань.
А власність - какая разница кого , главное, что кого-то в США
Здається, ця схема щось нагадує... Але що? - ... "ядерне"... віддати комусь "старшому"...
- А! - Так це ж "Будапештський меморандум" № 2 !
Меморандум (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. memorandum - буквально: то, о чём следуеть помнить) : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) меморандум (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. memorandum) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F международных либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F экономических отношениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F дипломатический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F) дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);в разных учреждениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 докладная записка, служебная справка;в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговле - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE письмо с напоминанием о чём-либо;в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81 страховых полисах (особенно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 морских) - перечисление опасностей, страхование от которых не производится;устанавливаемое компанией-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80 дистрибьютором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 кинофильма ограничение по скидкам и акциям для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 кинопрокатчиков;вообще отметка всего достойного запечатления в памяти......в разных учреждениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 докладная записка, служебная справка....... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
Все прекрасно - но это всего лишь""вообще отметка всего достойного запечатления в памяти""(там же)
А) Продовжимо працювати з хворим чи, може,
Б) стан пацієнта вже безнадійний?
Єдине прохання: якщо продовжимо, то головне не забути, хто лікар, щоб не переплутати.
(Трамп просто "передав" її.)
- Для того, ЩОБИ УКРАЇНА ВТРАТИЛА навіть МОЖЛИВІСТЬ СТВОРИТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !
Тому що, не маючи ніяких процесів і робіт з ядерними матеріалами, НЕМОЖЛИВО (на думку Путіна) створити ядерну зброю, тому що, тільки працюючи з ядерними матеріалами, МОЖНА відносно легко ВИРОБЛЯТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
.
Трамп "передал" нам это "предложение" Путина. Думаю, что наш ответ Путину он тоже передаст.