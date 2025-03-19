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Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС, - Белый дом

Трамп предложил Зеленскому передать в американское управление украинские АЭС

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Левитт рассказала, что американский лидер в разговоре с Зеленским обсудил украинское электроснабжение и атомные электростанции.

"Он сказал, что Соединенные Штаты могут быть очень полезными в управлении этими станциями благодаря своему опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве. Американская собственность на эти станции была бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что ему неизвестно, что конкретно обсуждают США и Россия в вопросе оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 19 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп во время разговора согласились продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления прочного мира.

Читайте также: Зеленский просил у Трампа о дополнительных системах ПВО, - Белый дом

Автор: 

АЭС (542) Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+52
Запоріжську АЕС не хоче взяти під контроль?
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19.03.2025 20:36
+42
Та й квартал-95 хай забирє із всім складом, манагерами та юристами...
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19.03.2025 20:36
+40
Щоб потім продати їх *****? Так, руда худоба?
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19.03.2025 20:36
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Страница 3 из 3
тю, а шо?
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20.03.2025 00:02 Ответить
Руда мавпа вже не раз кидала Україну. Нема довіри рудої мавпи.
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19.03.2025 23:37 Ответить
Є ділова пропозиція - дайте нам в управління хоч пару ядерних боєголовок , і беріть в управління АЕС .
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19.03.2025 23:45 Ответить
Америка це дуже далека за ментальністю країна для українців. Ті хто тут ідеалізує Америку ніколи в ній не бували і уявляють собі США як "СРСР з людським обличчям", але це не відповідає дійсності. З української точки зору, США бездушна країна заробітчанства і заздрості. Таких придурків як Трамп там дуже багато. Трамп став президентом не випадково! Він там "живе втілення американської мрії"! Як вам така "мрія"? Наприклад, такий собі мікроТрамп - власник кавярні - виплачував недільну зарплатню своїм робітникам викидуючи конверти з грошима в брудне слизьке сміття і насолоджувався приниженням робітників, яким потрібно годувати родини. Коли оголосили конкурс на звання "гіршого роботодавця" отримали мільйони заявок...
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19.03.2025 23:52 Ответить
це ж треба стільки хєрні написати
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19.03.2025 23:58 Ответить
Просто зараз відбувається докорінна зміна системи в США.Демократія згортається.Ідеолог трампістів Кертіс Ярвін.Почитайте, що він казав про Україну і вам стане зрозуміло на, що сподіватися.
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20.03.2025 00:35 Ответить
Не в управление, а собственность! Это большая минусОвая разница.... Собственность на икопаемые 50\50 на энергетику - 100\0... так это только тоЮ что нам приоткрыли! Короче
ваши я**ца будут в безопасности, если будут в наших руках.
Отбросив танцы зеля поставил Украину перед выбором: чьей колонией ей лучше стать. Сырьевым придатком США , но с национальной идентификацией , историей и культурой.
Или частью х**лостана, который сотрет память о понятии Украина и украинцы.
Выбор понятен. При том, что третьего не дано. За что спасибо х**ловой шайке зермака.
Они, кконечно не захватили всю УКраину. Но её независимость и государственность сломали.
И теперь эти х**лы вместе с Трампом, как мародеры, примеряют лоскуты бывшей независимой страны.
Не сюрприз , что мародер х**ло. Сюрприз, что Трамп.
Вот она - защита демократий великим оплотом Свободы - США в полный рост.

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20.03.2025 00:21 Ответить
Может сразу 51м штатом?
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20.03.2025 01:01 Ответить
Жаль, но не с нашим счастьем
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20.03.2025 10:14 Ответить
какого хера разговаривать с рижим чучелом
днем они говорят одно
а ночью тварь козломордая бомбит кировоград.
пу виставил трампа чучелом
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20.03.2025 02:08 Ответить
Поинтересуйтесь ! кто поставляет топливо для атомных станций для Украины.
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20.03.2025 03:51 Ответить
І?
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20.03.2025 15:16 Ответить
на банду ЗЕЙЛА , в США ,ВАГОН - КОМПРОМАТУ ‼️🤢👿Зейло , як шовковий робе все , що накаже старший
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20.03.2025 03:56 Ответить
Это у ху.ла на трампона вагон компромата, вот рыжее чмо и отрабатывает...
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20.03.2025 12:56 Ответить
Где-то в бункере скрежещет зубами Путлер. У него прямо "под носом" Трамп проводит такой мастер-класс по "отжиму" что кремлевской братве даже не снилось
Дали реально 70 лярдов Украине, а долг повесили на 350, плюс недра, порты, сейчас еще и атомные станции
Скоро Гренландию у датчан отожмет, не пацан реально в моменте, это вам не мелочь по карманам тырить 🤣
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20.03.2025 04:49 Ответить
Треба зачекати: ще трохи часу, і Трамп запропонує приєднати всю Україну до США разом з Гренландією і Канадою...

...правда, важко передбачити, у чию власнісь нас передали би після таких приєднань.
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20.03.2025 05:05 Ответить
Не плохо бы, но зачем ему еще куча проблем? "Приєднання" не передбачається.
А власність - какая разница кого , главное, что кого-то в США
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20.03.2025 10:18 Ответить
Ага, нам пропонують передати щось "ядерне" комусь і запевняють, що так буде краще для нас...

Здається, ця схема щось нагадує... Але що? - ... "ядерне"... віддати комусь "старшому"...

- А! - Так це ж "Будапештський меморандум" № 2 !
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20.03.2025 05:17 Ответить
САме так: адже нам обіцяють, що нам від стане не просто краще, але "це буде гарантією нашої безпеки"! Again.
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20.03.2025 05:23 Ответить
А ты знаешь, что это такое?

Меморандум (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. memorandum - буквально: то, о чём следуеть помнить) : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) меморандум (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. memorandum) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F международных либо https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F экономических отношениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F дипломатический https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 документ, обычно вручаемый лично представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F) дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны);в разных учреждениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 докладная записка, служебная справка;в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговле - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE письмо с напоминанием о чём-либо;в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81 страховых полисах (особенно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 морских) - перечисление опасностей, страхование от которых не производится;устанавливаемое компанией-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80 дистрибьютором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 кинофильма ограничение по скидкам и акциям для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 кинопрокатчиков;вообще отметка всего достойного запечатления в памяти......в разных учреждениях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 докладная записка, служебная справка....... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
Все прекрасно - но это всего лишь""вообще отметка всего достойного запечатления в памяти""(там же)
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20.03.2025 10:27 Ответить
То які висновки нам варто зробити з цієї пропозиції? :

А) Продовжимо працювати з хворим чи, може,
Б) стан пацієнта вже безнадійний?

Єдине прохання: якщо продовжимо, то головне не забути, хто лікар, щоб не переплутати.
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20.03.2025 05:31 Ответить
Интересно кто ему идею подал насчёт АЭС. Не патрон ли или куратор? Так и есть наверное. Потому что он про это не говорил до переговоров. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.03.2025 05:54 Ответить
А знаєте, для чого Путін висунув цю пропозицію?
(Трамп просто "передав" її.)

- Для того, ЩОБИ УКРАЇНА ВТРАТИЛА навіть МОЖЛИВІСТЬ СТВОРИТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ !

Тому що, не маючи ніяких процесів і робіт з ядерними матеріалами, НЕМОЖЛИВО (на думку Путіна) створити ядерну зброю, тому що, тільки працюючи з ядерними матеріалами, МОЖНА відносно легко ВИРОБЛЯТИ ВЛАСНУ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ
.

Трамп "передал" нам это "предложение" Путина. Думаю, что наш ответ Путину он тоже передаст.
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20.03.2025 06:14 Ответить
Это наверное Трамп мой пост про то что все ядерные реакторы нужно заминировать, прочитал. Эти ядерные реакторы и есть ядерное оружие Украины, настоящая козырная карта, пиковый туз
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20.03.2025 07:39 Ответить
Надра , інфраструктуру, АЕС та землю трампістам, а тубільців куди - в резервації?
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20.03.2025 07:39 Ответить
..крєпкій хозяйствєннік.. приблизно як ..проффесор.. януковощ
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20.03.2025 07:50 Ответить
Запропонував би напряму 51-м штатом, але пуйло не дозволяє, котрий сподівається не тільки на Україну.
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20.03.2025 07:56 Ответить
А я не здивуюсь, коли прибуток з АЕС збільшиться вдвічі, а може й втричі!
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20.03.2025 08:49 Ответить
Тогда уж и все распределительные трансформаторные станции, которые долбает Расия...
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20.03.2025 11:24 Ответить
Охранником в магазин этого ТрамПодонка я бы не взял... Он же кроме скандалов ничего делать не умеет...
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20.03.2025 12:38 Ответить
А повітря не передати?
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20.03.2025 15:22 Ответить
Це не голуб миру,це стервятник миру.
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20.03.2025 20:25 Ответить
А нх?
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20.03.2025 20:29 Ответить
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